2020. július. 15. 00:00 HVG HVG Hetilap

Megvette az év elején indult, ingyenesen terjesztett Pesti Hírlapot (PH) a Köves Slomó rabbi vezette, korábban jelentős állami támogatásokat kapó Egyesült Magyar Izraelita Hitközséghez (EMIH) köthető Brit Media Kft. A 168 Óra hetilapot is kiadó cég korábban is résztulajdonos volt az anyagi gondokkal küzdő, a koronavírus-járvány idején megfelezett szerkesztőséggel, csak online formában megjelenő lapban. Ehhez kapcsolódóan pedig Milkovics Pál, a PH alapító tulajdonosa 20 százalékos részesedést szerzett a Brit Mediában – derítette ki a Media1 portál. A Brit Mediáé a főleg zsidó témákkal foglalkozó Neokohn.hu, a cég korábban résztulajdonosa volt a Klubrádiónak is, de az a részvénycsomag később egy izraeli állampolgárhoz került, miközben ténylegesen valószínűleg megmaradt az EMIH érdekeltségében. A Media1 szerint a várhatóan a vezérigazgatói pozíciót is megkapó Milkovics azt szeretné, hogy a lapok „kiegyensúlyozottabbak” legyenek, és ne csak baloldali olvasóknak szóljanak. Mint a HVG már korábban megírta, a PH körül megjelent a Habony Árpádhoz köthető Lokál című kormányközeli lapnál vezetői pozíciót betöltő Keresztesi Péter. Habony emberei máshol is sikerrel nyomulnak: Leitner Attila, a Lokál egykori főszerkesztője átvette a közmédiás hirado.hu vezetését.