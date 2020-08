Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6e19db71-1cc7-4b4d-bdc3-0d7b5c25e11d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A brit oktatáskutatónak több könyve is megjelent magyarul.","shortLead":"A brit oktatáskutatónak több könyve is megjelent magyarul.","id":"20200825_Meghalt_Ken_Robinson","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6e19db71-1cc7-4b4d-bdc3-0d7b5c25e11d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e8dccb0-9191-458b-bd92-e1706d7c5c99","keywords":null,"link":"/kultura/20200825_Meghalt_Ken_Robinson","timestamp":"2020. augusztus. 25. 13:25","title":"Meghalt Ken Robinson, aki azt hirdette, hogy az iskola megöli a kreativitást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f306ec0b-fa5d-44aa-a283-d03039b6b4ff","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A 47 lakásos épület kártyavárként omlott össze, a szakadó eső vezethetett a tragédiához.","shortLead":"A 47 lakásos épület kártyavárként omlott össze, a szakadó eső vezethetett a tragédiához.","id":"20200825_osszedolt_haz_megmentett_emberek_india","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f306ec0b-fa5d-44aa-a283-d03039b6b4ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd6c6e07-3a9b-4c70-8d72-2eb7fb7f3c25","keywords":null,"link":"/vilag/20200825_osszedolt_haz_megmentett_emberek_india","timestamp":"2020. augusztus. 25. 06:43","title":"Élve találtak rá több mint hatvan emberre az összedőlt indiai ház romjai alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cac8a083-e086-45e0-a3a9-8520cf03199b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Takarékoskodni kell, elmarad az újévi tűzijáték a cseh fővárosban.","shortLead":"Takarékoskodni kell, elmarad az újévi tűzijáték a cseh fővárosban.","id":"20200824_praga_tuzijatek_szilveszter_koronavirus_jarvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cac8a083-e086-45e0-a3a9-8520cf03199b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"391d018b-0bb8-42be-b7cf-c0220c45b31b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200824_praga_tuzijatek_szilveszter_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. augusztus. 24. 09:59","title":"Prága nem rendez szilveszteri tűzijátékot, annyira nincs pénzük a járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f26b74a7-51a7-4d38-9a5e-71dbfc918108","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A rendőri erőszak elleni, egyébként békés demonstráció után gyújtogattak is. Azután kezdődtek újabb megmozdulások, hogy rendőrök többször hátba lőttek egy fekete férfit.","shortLead":"A rendőri erőszak elleni, egyébként békés demonstráció után gyújtogattak is. Azután kezdődtek újabb megmozdulások...","id":"20200825_wisconsin_tuntetes_nemzeti_garda","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f26b74a7-51a7-4d38-9a5e-71dbfc918108&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c92687f0-1934-4762-b1e9-b0c36629fdce","keywords":null,"link":"/vilag/20200825_wisconsin_tuntetes_nemzeti_garda","timestamp":"2020. augusztus. 25. 05:45","title":"Bevetették a Nemzeti Gárdát a wisconsini tüntetőkkel szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75dd7698-0582-4190-8fe6-14b152d8d1a0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A 2018 VP1 nevű kisbolygó létezéséről két éve tudnak a NASA tudósai, szerintük nem jelent veszélyt. A pályája alapján november 2-án, az amerikai elnökválasztás előtt érhet ide.","shortLead":"A 2018 VP1 nevű kisbolygó létezéséről két éve tudnak a NASA tudósai, szerintük nem jelent veszélyt. A pályája alapján...","id":"20200824_aszteroida_kisbolygo_2018vp1_amerikai_elnokvalasztas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=75dd7698-0582-4190-8fe6-14b152d8d1a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e24cba59-229d-4459-bcde-3f672847eb6f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200824_aszteroida_kisbolygo_2018vp1_amerikai_elnokvalasztas","timestamp":"2020. augusztus. 24. 10:40","title":"Pont az amerikai elnökválasztás előtt érhet földközelbe egy kisebb aszteroida","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c51eed93-2202-477c-9325-c56829cbbd09","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A népszerű sziget 2020 végéig zárva marad a turisták előtt.","shortLead":"A népszerű sziget 2020 végéig zárva marad a turisták előtt.","id":"20200825_Az_idei_evre_mar_ne_tervezzen_utazast_Balira","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c51eed93-2202-477c-9325-c56829cbbd09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"931133b4-5fc7-4f55-9465-68e2794ed64c","keywords":null,"link":"/elet/20200825_Az_idei_evre_mar_ne_tervezzen_utazast_Balira","timestamp":"2020. augusztus. 25. 09:32","title":"Az idei évre már ne tervezzen utazást Balira","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40ce4185-48f2-4f83-87e9-67535859283f","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Felfedezték az első galaxist, amely extrém ultraibolya sugárzást bocsát ki magából. Ez segíthet jobban megérteni, hogyan végződött az univerzum „sötét korszaka" több mint 13 milliárd évvel ezelőtt.","shortLead":"Felfedezték az első galaxist, amely extrém ultraibolya sugárzást bocsát ki magából. Ez segíthet jobban megérteni...","id":"20200825_galaxis_vilagegyetem_ultraibolya_sugarzas_urkutatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=40ce4185-48f2-4f83-87e9-67535859283f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d0e1ff3-8e3e-4542-b79f-31b6a3cb41de","keywords":null,"link":"/tudomany/20200825_galaxis_vilagegyetem_ultraibolya_sugarzas_urkutatas","timestamp":"2020. augusztus. 25. 11:33","title":"Megvan az első galaxis, amiből megtudhatjuk, mi történt 13 milliárd évvel ezelőtt az univerzumban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd7c7efc-01a8-4cd8-8ee6-608a66ff3455","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Jelentős szélesítés, hatalmas kerekek és méretes hátsó szárny a Taycan Turbo S-en.","shortLead":"Jelentős szélesítés, hatalmas kerekek és méretes hátsó szárny a Taycan Turbo S-en.","id":"20200825_a_761_loeros_elektromos_porsche_taycan_turbo_s_sem_kerulhette_el_a_tuningolast","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cd7c7efc-01a8-4cd8-8ee6-608a66ff3455&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c8663e7-e6d7-4bdb-971f-0080b821f1dd","keywords":null,"link":"/cegauto/20200825_a_761_loeros_elektromos_porsche_taycan_turbo_s_sem_kerulhette_el_a_tuningolast","timestamp":"2020. augusztus. 25. 06:41","title":"A 761 lóerős elektromos Porsche sem kerülhette el a tuningolást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]