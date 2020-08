Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e714d61f-90d9-43a7-a9a8-53c3216fa898","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Öthónapos zárvatartás után pénteken újranyit az intézmény.","shortLead":"Öthónapos zárvatartás után pénteken újranyit az intézmény.","id":"20200825_Kotelezo_maszkhordassal_nyit_a_Mupa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e714d61f-90d9-43a7-a9a8-53c3216fa898&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adf5bed6-40f3-42d6-8f11-04f677ee6456","keywords":null,"link":"/kultura/20200825_Kotelezo_maszkhordassal_nyit_a_Mupa","timestamp":"2020. augusztus. 25. 09:51","title":"Kötelező maszkhordással nyit a Müpa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5b71c0f-762a-4cde-b178-8bb64c038c22","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Legkésőbb csütörtök reggel Svédországba kellene repülnie egy játékra alkalmas csapatnak, de többen is koronavírusosak. Még az is lehet, hogy a tartalékjaikkal mennek. Ha nem tudnak egy csapatot kiállítani, az UEFA nem lesz elnéző.","shortLead":"Legkésőbb csütörtök reggel Svédországba kellene repülnie egy játékra alkalmas csapatnak, de többen is koronavírusosak...","id":"20200825_puskas_akademia_felcsut_koronavirus_europa_liga","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a5b71c0f-762a-4cde-b178-8bb64c038c22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc3d20ad-85f0-41a1-8c02-dcbd44c73408","keywords":null,"link":"/sport/20200825_puskas_akademia_felcsut_koronavirus_europa_liga","timestamp":"2020. augusztus. 25. 16:46","title":"Bizonytalan a Felcsút szereplése az Európa-ligában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70d3a760-c30c-41b3-98f2-388b72aa8daf","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Miközben a nemzetközi vállalatok milliárdokat költenek imázsukra, rendszeresen rossz néven veszik, ha a vetélytársaik is javítanák saját megítélésüket.","shortLead":"Miközben a nemzetközi vállalatok milliárdokat költenek imázsukra, rendszeresen rossz néven veszik, ha a vetélytársaik...","id":"202034__vedjegyhaboru__mindenki_mindenki_ellen__csokiformak__almat_akortevel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=70d3a760-c30c-41b3-98f2-388b72aa8daf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf4e66ec-163a-4f35-88ee-ff2a16ba000c","keywords":null,"link":"/360/202034__vedjegyhaboru__mindenki_mindenki_ellen__csokiformak__almat_akortevel","timestamp":"2020. augusztus. 25. 15:00","title":"Hisztérikus védjegyviták: abszurdnak tűnő ügyek is válhatnak véresen komollyá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c16c07d-6667-4db3-a811-7d48164746ce","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Hans Sloane ugyanis rabszolgákat tartott.","shortLead":"Hans Sloane ugyanis rabszolgákat tartott.","id":"20200826_Megalapitotta_a_British_Museumot_most_megis_ledontottek_a_szobrat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1c16c07d-6667-4db3-a811-7d48164746ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23b4ea12-7490-469e-82f3-267f7f0020d8","keywords":null,"link":"/elet/20200826_Megalapitotta_a_British_Museumot_most_megis_ledontottek_a_szobrat","timestamp":"2020. augusztus. 26. 11:08","title":"Megalapította a British Museumot, most mégis ledöntötték a szobrát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e48cfaf3-b31f-4143-ab95-d9eb927faec4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az orvos a mátészalkai kórházban dolgozik.","shortLead":"Az orvos a mátészalkai kórházban dolgozik.","id":"20200826_lelegeztetogep_koronavirus_orvos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e48cfaf3-b31f-4143-ab95-d9eb927faec4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bf855d1-189a-4cee-aefb-0a42531e3078","keywords":null,"link":"/itthon/20200826_lelegeztetogep_koronavirus_orvos","timestamp":"2020. augusztus. 26. 07:30","title":"Lélegeztetőgépen van egy koronavírussal fertőzött magyar orvos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe44df34-d84e-4080-90e1-dc46e867d0a1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy-egy poszt kerül ennyibe, és sokan lelkesen fizetnek érte.","shortLead":"Egy-egy poszt kerül ennyibe, és sokan lelkesen fizetnek érte.","id":"20200825_Ketezer_dollart_kell_fizetnie_a_milliardos_kolykoknek_ha_szerepelnenek_az_egyik_hirhedt_Instagramoldalon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fe44df34-d84e-4080-90e1-dc46e867d0a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17464cdf-3723-4d22-b723-f9fe56238b09","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200825_Ketezer_dollart_kell_fizetnie_a_milliardos_kolykoknek_ha_szerepelnenek_az_egyik_hirhedt_Instagramoldalon","timestamp":"2020. augusztus. 25. 17:35","title":"Kétezer dollárt kell fizetniük a milliárdoscsemetéknek, ha szerepelnének az egyik híres Instagram-oldalon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8cf5ea0-6a8c-4307-8e69-39c339042eff","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Filmszakadás című dalhoz elérhető videoklip már fent van a YouTube-on.","shortLead":"A Filmszakadás című dalhoz elérhető videoklip már fent van a YouTube-on.","id":"20200826_koncz_zsuzsa_videoklip_index_ujsagirok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a8cf5ea0-6a8c-4307-8e69-39c339042eff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a24e9b9-ff02-4f7d-b36b-4214a6a7107d","keywords":null,"link":"/elet/20200826_koncz_zsuzsa_videoklip_index_ujsagirok","timestamp":"2020. augusztus. 26. 10:15","title":"Koncz Zsuzsa új klipjében a felmondott indexesek is láthatók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d685ccd5-b1ae-46d7-b732-e50192fb9a28","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Nem sokkal 6 óra előtt indult újra a vonatforgalom.","shortLead":"Nem sokkal 6 óra előtt indult újra a vonatforgalom.","id":"20200825_vonat_kesesek_szolnokbudapest","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d685ccd5-b1ae-46d7-b732-e50192fb9a28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bada84f4-41bf-45f6-8d67-aa5c0bd3d4de","keywords":null,"link":"/itthon/20200825_vonat_kesesek_szolnokbudapest","timestamp":"2020. augusztus. 25. 06:35","title":"Gázolás miatt késnek a vonatok Szolnok felé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]