Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3ec388bb-834f-4874-a0d7-8eaa6fa08d3d","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Oroszországban tartalékegységet hoztak létre a rendvédelmi erők tagjaiból Fehéroroszország megsegítésére – jelentette be Vlagyimir Putyin orosz elnök. Az interjúban közölte, milyen feltételekkel mennének be az orosz erők a szomszédos országba, s beszámolt arról is, hogyan áll az orosz koronavírus-vakcinák fejlesztése. Nem említette meg ugyanakkor azt, hogy az ellenzék legismertebb vezetőjét, Alekszej Navalnijt egy héttel ezelőtt méreggel akarták megölni. ","shortLead":"Oroszországban tartalékegységet hoztak létre a rendvédelmi erők tagjaiból Fehéroroszország megsegítésére – jelentette...","id":"20200827_Putyin_beszelt_a_feheroroszorszagi_heyzetrol_es_az_orosz_koronavirusvakcinarol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3ec388bb-834f-4874-a0d7-8eaa6fa08d3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"025bb4f1-117d-4642-a5cb-ef7404cc2932","keywords":null,"link":"/vilag/20200827_Putyin_beszelt_a_feheroroszorszagi_heyzetrol_es_az_orosz_koronavirusvakcinarol","timestamp":"2020. augusztus. 27. 15:19","title":"Putyin szerint a fehéroroszok tiltakozása az ország belügye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"552e59f7-a966-4931-b912-bb536022b6a6","c_author":"Kacskovics Mihály","category":"itthon","description":"Kedden bezárt a gödöllői CEAS Angol-Magyar Érdekeltségű Gimnázium és Szakgimnázium. A fenntartó értetlenül áll a helyzet előtt, mint mondta, minden elvárásnak eleget tettek az elmúlt tíz évben ugyanúgy, mint 2020-ban is.","shortLead":"Kedden bezárt a gödöllői CEAS Angol-Magyar Érdekeltségű Gimnázium és Szakgimnázium. A fenntartó értetlenül áll...","id":"20200825_Probaljak_a_maganiskolakat_ellehetetleniteni_gazdasagilag_most_sikerult","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=552e59f7-a966-4931-b912-bb536022b6a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44b2bc47-0489-4ee5-8939-b3239ac5f201","keywords":null,"link":"/itthon/20200825_Probaljak_a_maganiskolakat_ellehetetleniteni_gazdasagilag_most_sikerult","timestamp":"2020. augusztus. 25. 16:41","title":"Bezárt egy gödöllői iskola, a vezető szerint ellehetetlenítették őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37335cfd-30dd-448e-b360-5d42ce7a1ab6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Újabb elhunytról nem számolt be a kormányzati tájékoztató oldal. A legtöbb új fertőzöttet, 35 embert Budapesten találták. ","shortLead":"Újabb elhunytról nem számolt be a kormányzati tájékoztató oldal. A legtöbb új fertőzöttet, 35 embert Budapesten...","id":"20200826_Koronavirus_Magyarorszag_fertozes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=37335cfd-30dd-448e-b360-5d42ce7a1ab6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"546b7b69-fa58-4e9d-9104-f7baf9843732","keywords":null,"link":"/itthon/20200826_Koronavirus_Magyarorszag_fertozes","timestamp":"2020. augusztus. 26. 09:21","title":"73 új fertőzöttet találtak Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0df7254c-6831-4270-9c6c-da02fb650dc8","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar bajnok 2-1-re nyert a skót Celtic Glasgow otthonában, ezzel bejutott a labdarúgó Bajnokok Ligája selejtezőjének harmadik fordulójába.\r

","shortLead":"A magyar bajnok 2-1-re nyert a skót Celtic Glasgow otthonában, ezzel bejutott a labdarúgó Bajnokok Ligája...","id":"20200826_ferencvaros_celtic_bajnokok_ligaja_selejtezo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0df7254c-6831-4270-9c6c-da02fb650dc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cc5f983-8fbb-4b20-8e4c-983a288b5c14","keywords":null,"link":"/sport/20200826_ferencvaros_celtic_bajnokok_ligaja_selejtezo","timestamp":"2020. augusztus. 26. 22:42","title":"Bravúros győzelemmel jutott tovább a Ferencváros","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd78f17d-ef13-4136-b929-b0c24d75c174","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Vélhetően a koncertek elmaradása miatt kieső bevételét akarja pótolni hitelező cégével a rapper, ami kifejezetten kiszolgáltatottabb ügyfeleket céloz meg.","shortLead":"Vélhetően a koncertek elmaradása miatt kieső bevételét akarja pótolni hitelező cégével a rapper, ami kifejezetten...","id":"20200825_Dopeman_hitelezo_cege_kiszolgaltatott_ugyfeleket_celoz_meg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bd78f17d-ef13-4136-b929-b0c24d75c174&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d8e57bd-d427-4d3b-b964-ff8b2654fdda","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200825_Dopeman_hitelezo_cege_kiszolgaltatott_ugyfeleket_celoz_meg","timestamp":"2020. augusztus. 25. 17:50","title":"Dopeman hitelező cége nagyon úgy tűnik, kiszolgáltatott ügyfeleket céloz meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6d0bedc-edb2-4134-99ba-beeed24ffbf0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A hátrányos helyzetű településen dolgozókat ismeri el a kormány.","shortLead":"A hátrányos helyzetű településen dolgozókat ismeri el a kormány.","id":"20200826_Kasler_Brutto_500_ezer_forintot_kap_tobb_mint_10_ezer_pedagogus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c6d0bedc-edb2-4134-99ba-beeed24ffbf0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e4bb0c9-7b56-4c92-81af-551c371a7b49","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200826_Kasler_Brutto_500_ezer_forintot_kap_tobb_mint_10_ezer_pedagogus","timestamp":"2020. augusztus. 26. 16:54","title":"Kásler: Bruttó 500 ezer forintot kap több mint 10 ezer pedagógus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73cd5599-2ce5-4732-8ce9-535495b5f4e5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az amerikai Hennessey cég kettős turbófeltöltővel tette lényegesen erősebbé a gyárilag 630 lovas Lamborghinit.","shortLead":"Az amerikai Hennessey cég kettős turbófeltöltővel tette lényegesen erősebbé a gyárilag 630 lovas Lamborghinit.","id":"20200825_Hennessey_Twin_Turbo_Lamborghini_Huracan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=73cd5599-2ce5-4732-8ce9-535495b5f4e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"087ce65b-7932-4297-ba55-4b31b9c02eeb","keywords":null,"link":"/cegauto/20200825_Hennessey_Twin_Turbo_Lamborghini_Huracan","timestamp":"2020. augusztus. 25. 18:24","title":"A fékpadot is megkínozta a 912 lóerős duplaturbós Lamborghini Huracan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa7d5cb7-b576-4a99-9a65-43c43bd89cd1","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) jelenleg az oltóanyag beszerzésen dolgozik.","shortLead":"A Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) jelenleg az oltóanyag beszerzésen dolgozik.","id":"20200826_Emmi_dolgoznak_a_fiuk_HPV_elleni_beoltasan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aa7d5cb7-b576-4a99-9a65-43c43bd89cd1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5dbdcf91-596c-4b83-9da7-0394578465dc","keywords":null,"link":"/itthon/20200826_Emmi_dolgoznak_a_fiuk_HPV_elleni_beoltasan","timestamp":"2020. augusztus. 26. 08:23","title":"Még mindig nem biztos, hogy megkaphatják a fiúk a HPV elleni oltást ősszel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]