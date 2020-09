Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"72a2baf4-2b5a-417a-86f3-48be766d069f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai hadsereggel közösen a Lockheed Martin és a Raytheon is azon dolgozik, hogy hiperszonikus rakétát készítsenek. A jelek szerint jól halad a fejlesztés.","shortLead":"Az amerikai hadsereggel közösen a Lockheed Martin és a Raytheon is azon dolgozik, hogy hiperszonikus rakétát...","id":"20200902_darpa_egyesult_allamok_hadsereg_hiperszonikus_raketa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=72a2baf4-2b5a-417a-86f3-48be766d069f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5aa267f-7e1d-4f2e-94f5-c8d9ea3b7c64","keywords":null,"link":"/tudomany/20200902_darpa_egyesult_allamok_hadsereg_hiperszonikus_raketa","timestamp":"2020. szeptember. 02. 08:33","title":"Még az idén letesztelhetik az új amerikai csodafegyvert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49030b20-2c84-4b83-9e4c-272eabb0028b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Előbb persze tovább kellene jutni a második fordulóban.","shortLead":"Előbb persze tovább kellene jutni a második fordulóban.","id":"20200901_budapest_honved_el_selejtezo_mol_fehervar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=49030b20-2c84-4b83-9e4c-272eabb0028b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0d2558b-71fd-4060-b08d-8596ab347ba3","keywords":null,"link":"/sport/20200901_budapest_honved_el_selejtezo_mol_fehervar","timestamp":"2020. szeptember. 01. 14:28","title":"A Honvéd horvát, a Fehérvár svájci vagy francia ellenféllel csaphat össze az El-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d5c98b6-b07f-44b3-9e5d-a9a40fcd29d6","c_author":"Ballai Vince","category":"itthon","description":"Egy olyan gyerekről derült ki, hogy fertőzött, aki múlt héten részt vett egy közös táborozáson. Úgy tudjuk, a gyerek ma nem ment iskolába, a kontaktokat küldték haza. ","shortLead":"Egy olyan gyerekről derült ki, hogy fertőzött, aki múlt héten részt vett egy közös táborozáson. Úgy tudjuk, a gyerek ma...","id":"20200901_koronavirusfertozes_az_oktatasban_iskolakban_budavar_obuda","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9d5c98b6-b07f-44b3-9e5d-a9a40fcd29d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50e7cd7d-048e-408f-8d86-18f5dbd77663","keywords":null,"link":"/itthon/20200901_koronavirusfertozes_az_oktatasban_iskolakban_budavar_obuda","timestamp":"2020. szeptember. 01. 12:55","title":"Gyerekeket küldtek haza egy budai iskolából koronavírus-fertőzés gyanúja miatt ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f8a575e-5450-40ed-9973-9755060902bc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Könnyű meglátni a szépet is a viharban: hétfő este az ország több pontján is látványos villámlásokat fotóztak.","shortLead":"Könnyű meglátni a szépet is a viharban: hétfő este az ország több pontján is látványos villámlásokat fotóztak.","id":"20200831_hetfoi_vihar_zivatar_villamok_timelapse","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6f8a575e-5450-40ed-9973-9755060902bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e087f38-0715-4c0c-8d1b-13c708a7fb24","keywords":null,"link":"/tudomany/20200831_hetfoi_vihar_zivatar_villamok_timelapse","timestamp":"2020. augusztus. 31. 22:48","title":"Látványos felvételeket közölt az Időkép a hétfő esti viharról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59c66ed9-e055-49ae-be55-8c53c0dcfd4a","c_author":"HVG","category":"360","description":"Már a mesterséges intelligencia minőségét is ellenőrzik. Az Európai Unió kidolgozta, miként lehet a minőségirányítás szabványait bevezetni, például az önvezető autók döntéseinél.","shortLead":"Már a mesterséges intelligencia minőségét is ellenőrzik. Az Európai Unió kidolgozta, miként lehet a minőségirányítás...","id":"202035__mesterseges_intelligencia__minoseg__kutya_farkas_vagy_husky__gepi_agykontroll","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=59c66ed9-e055-49ae-be55-8c53c0dcfd4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a86ed22-9d6c-43b6-b25d-4c7062ce72a0","keywords":null,"link":"/360/202035__mesterseges_intelligencia__minoseg__kutya_farkas_vagy_husky__gepi_agykontroll","timestamp":"2020. szeptember. 01. 17:00","title":"Virágzik a mesterséges intelligencia, de van még mit dolgozni a részleteken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5eb62d30-5968-47e2-ba0e-29919e25e892","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az orvosi és biológiai tudományok kollégiumának elnöke a történtek hatására azonnal lemondott. ","shortLead":"Az orvosi és biológiai tudományok kollégiumának elnöke a történtek hatására azonnal lemondott. ","id":"20200831_palkovics_laszlo_itm_otka_palyazat_tamogatas_kutatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5eb62d30-5968-47e2-ba0e-29919e25e892&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d8f31e4-f2ec-4dc3-8117-8295c916b730","keywords":null,"link":"/itthon/20200831_palkovics_laszlo_itm_otka_palyazat_tamogatas_kutatas","timestamp":"2020. augusztus. 31. 18:05","title":"Palkovicsék önkényesen átírták, mely kutatásokra jusson pénz az OTKA-tól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b57e7f0a-4f73-4ca4-bb14-54c63813bbae","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung az eddig homályban hagyott részleteket is elárulta a Galaxy Fold második generációs változatáról, és azt is megmondta, mennyit kell fizetni a Galaxy Z Fold2-ért.","shortLead":"A Samsung az eddig homályban hagyott részleteket is elárulta a Galaxy Fold második generációs változatáról, és azt is...","id":"20200901_samsung_galaxy_z_fold2_osszecsukhato_okostelefon_specifikacio_ar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b57e7f0a-4f73-4ca4-bb14-54c63813bbae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6150c42-8648-4e6a-a6c1-a842cff72b11","keywords":null,"link":"/tudomany/20200901_samsung_galaxy_z_fold2_osszecsukhato_okostelefon_specifikacio_ar","timestamp":"2020. szeptember. 01. 17:03","title":"Íme a Samsung új összecsukható telefonjának magyar ára, és minden részlet a Galaxy Z Fold2-ről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e810fdf-87a7-4a40-8dcc-91a488af286e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Új médiatörvényt terveznek életbe léptetni Ausztráliában, ezt azonban nagyon nem támogatja a Facebook.","shortLead":"Új médiatörvényt terveznek életbe léptetni Ausztráliában, ezt azonban nagyon nem támogatja a Facebook.","id":"20200901_facebook_ausztralia_mediatorveny_bejegyzes_megosztasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9e810fdf-87a7-4a40-8dcc-91a488af286e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3274e32-6714-494f-8161-3147953ab44a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200901_facebook_ausztralia_mediatorveny_bejegyzes_megosztasa","timestamp":"2020. szeptember. 01. 09:33","title":"A Facebook megzsarolta Ausztráliát: ha jön az új médiatörvény, nem oszthatnak meg híreket az oldalon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]