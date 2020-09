Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"192124b1-475b-4a84-bbcf-1d68d37e70c8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A polgármesteri hivatal bezárt, a dolgozók házi karanténban vannak.","shortLead":"A polgármesteri hivatal bezárt, a dolgozók házi karanténban vannak.","id":"20200903_koronavirus_lakitelek_madari_robert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=192124b1-475b-4a84-bbcf-1d68d37e70c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0d7a1d7-fc19-43e3-8f28-68b8605ccecc","keywords":null,"link":"/itthon/20200903_koronavirus_lakitelek_madari_robert","timestamp":"2020. szeptember. 03. 17:35","title":"Megfertőződött a lakiteleki polgármester","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc9d29d8-ed74-4448-84ef-d3f2822b1b46","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Megérkezett a legendás terepjáró vadonatúj plugin hibrid változata, ami nyomatékosabb a 600 Nm-es dízel modellnél.","shortLead":"Megérkezett a legendás terepjáró vadonatúj plugin hibrid változata, ami nyomatékosabb a 600 Nm-es dízel modellnél.","id":"20200904_mar_a_kemeny_terepre_szant_jeep_wrangler_is_zold_rendszamos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fc9d29d8-ed74-4448-84ef-d3f2822b1b46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a2f8a6e-0e8f-4a8f-9f15-7b7ae7ab161a","keywords":null,"link":"/cegauto/20200904_mar_a_kemeny_terepre_szant_jeep_wrangler_is_zold_rendszamos","timestamp":"2020. szeptember. 04. 07:59","title":"Már a kemény terepre szánt Jeep Wrangler is zöld rendszámos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ea041e3-c60f-405b-9963-8950c27a1e41","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Pulzus felméréséből viszont az is kiderül, hogy a határzárást önmagában nem tartják elegendő intézkedésnek a magyarok.","shortLead":"A Pulzus felméréséből viszont az is kiderül, hogy a határzárást önmagában nem tartják elegendő intézkedésnek a magyarok.","id":"20200902_hatarok_lezarasa_koronavirus_hatarzar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1ea041e3-c60f-405b-9963-8950c27a1e41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"511cf2c0-1157-487a-a782-31a2de7b3d10","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200902_hatarok_lezarasa_koronavirus_hatarzar","timestamp":"2020. szeptember. 02. 17:57","title":"A magyarok többsége szerint jó ötlet volt lezárni a határokat a vírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52691db9-dc67-4f35-8550-c5696a988f3e","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A kráter azért maradhatott sokáig láthatatlan, mert az idők folyamán feltöltődött. A szakemberek szerint \"valószínűleg még van egy pár ilyen odakint\".","shortLead":"A kráter azért maradhatott sokáig láthatatlan, mert az idők folyamán feltöltődött. A szakemberek szerint \"valószínűleg...","id":"20200903_meteorit_krater_ausztralia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=52691db9-dc67-4f35-8550-c5696a988f3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e3c70be-da44-4877-a07e-1db762c1da39","keywords":null,"link":"/tudomany/20200903_meteorit_krater_ausztralia","timestamp":"2020. szeptember. 03. 20:40","title":"Százmillió éves meteoritkrátert találtak aranyásás közben Nyugat-Ausztráliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0be7b76f-3f32-46f4-a2ce-9a261133757e","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Bárki elveszítheti az állását, aki nem lojális a diktatúrához – mondják az ellenzékiek.","shortLead":"Bárki elveszítheti az állását, aki nem lojális a diktatúrához – mondják az ellenzékiek.","id":"20200902_Kirugjak_a_tuntetoket_a_munkahelyukrol_Belaruszban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0be7b76f-3f32-46f4-a2ce-9a261133757e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1d10b52-809c-4e91-84a6-5c5724338051","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200902_Kirugjak_a_tuntetoket_a_munkahelyukrol_Belaruszban","timestamp":"2020. szeptember. 02. 18:32","title":"Kirúgják a tüntetőket a munkahelyükről Belaruszban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13239f57-6724-4514-b2c4-b00a3d6d586e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az utóbbi időkben a OnePlus is beszállt a csúcstelefonok készítésébe, ami egyúttal azt is magával hozta, hogy igencsak megemelte az árakat. Viszont ígéretet tett arra, hogy a szűkebb zsebű felhasználókra is gondolni fog.","shortLead":"Az utóbbi időkben a OnePlus is beszállt a csúcstelefonok készítésébe, ami egyúttal azt is magával hozta, hogy igencsak...","id":"20200902_olcso_oneplus_telefon_snapdragon_460_chip","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=13239f57-6724-4514-b2c4-b00a3d6d586e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a6c4156-6fd1-4acd-8295-479032091bc7","keywords":null,"link":"/tudomany/20200902_olcso_oneplus_telefon_snapdragon_460_chip","timestamp":"2020. szeptember. 02. 14:33","title":"60 ezer forintos telefonnal jöhet ki a OnePlus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd14b111-2e5f-4fee-8e1a-4b2a728d8e32","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft társalapítója nemrég fektetett be a QuantumSpace nevű vállalatba, amely a jelenleginél jobb akkumulátortechnológiát fejleszt. Ha összejön, nagyobb hatótávolságra lesznek képesek az elektromos autók.","shortLead":"A Microsoft társalapítója nemrég fektetett be a QuantumSpace nevű vállalatba, amely a jelenleginél jobb...","id":"20200903_bill_gates_befektetes_elektromos_auto_akkumulator_quantumspace_szilardtest_akkumulator","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cd14b111-2e5f-4fee-8e1a-4b2a728d8e32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52e1d3cc-8210-45a2-a91a-39778bdfafaf","keywords":null,"link":"/tudomany/20200903_bill_gates_befektetes_elektromos_auto_akkumulator_quantumspace_szilardtest_akkumulator","timestamp":"2020. szeptember. 03. 08:03","title":"Bill Gates most az autókat forradalmasítaná, és már lépett is az ügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e9f5f79-4852-4b5d-b0ca-57e501feb53d","c_author":"Pálmai Erika","category":"itthon","description":"Az eddigi megbízott főtitkár nem folytathatja a munkát az ELKH élén.","shortLead":"Az eddigi megbízott főtitkár nem folytathatja a munkát az ELKH élén.","id":"20200902_Uj_fotitkar_az_akademia_kutatointezetek_elen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8e9f5f79-4852-4b5d-b0ca-57e501feb53d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b90ac644-dfbd-4f2c-aa6f-ecab694187a0","keywords":null,"link":"/itthon/20200902_Uj_fotitkar_az_akademia_kutatointezetek_elen","timestamp":"2020. szeptember. 02. 14:57","title":"Meglepetés befutó az akadémiai kutatóintézetek vezetői posztján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]