[{"available":true,"c_guid":"441cd6ca-f8d3-4328-bf48-d40e16014a90","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egyetlen nap alatt több mint ezer zenész, zeneközeli háttérember és támogató írta alá azt a nyilatkozatot, amelyben a Színház- és Filmművészeti Egyetem önkényes átalakítása és autonómiájának erőszakos felszámolása ellen tiltakoznak.","shortLead":"Egyetlen nap alatt több mint ezer zenész, zeneközeli háttérember és támogató írta alá azt a nyilatkozatot, amelyben...","id":"20200904_Tobb_mint_ezer_zenesz_all_ki_a_Szinhaz_es_Filmmuveszeti_Egyetemert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=441cd6ca-f8d3-4328-bf48-d40e16014a90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d91da739-b8ec-4c25-a89e-1ad46875f5c9","keywords":null,"link":"/kultura/20200904_Tobb_mint_ezer_zenesz_all_ki_a_Szinhaz_es_Filmmuveszeti_Egyetemert","timestamp":"2020. szeptember. 04. 10:25","title":"Presser, Bródy, Lovasi: több mint ezer zenész áll ki a Színművészetiért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c3d56eb-e0cd-4b54-a241-3c66e4ed501e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ukrajna egykori miniszterelnöke Facebookon közölte, hogy túlvan az életveszélyen.","shortLead":"Ukrajna egykori miniszterelnöke Facebookon közölte, hogy túlvan az életveszélyen.","id":"20200902_timosenki_ukrajna_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1c3d56eb-e0cd-4b54-a241-3c66e4ed501e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0af32172-0471-4f1a-b940-23ebb1861c4e","keywords":null,"link":"/vilag/20200902_timosenki_ukrajna_koronavirus","timestamp":"2020. szeptember. 02. 15:48","title":"Timosenko már nincs válságos állapotban, de még kezelésre szorul","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"058411f5-a9fb-4cc3-a4af-dee68993be1d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tanári kart tesztelik, az iskolákban pedig átállnak digitális oktatásra.","shortLead":"A tanári kart tesztelik, az iskolákban pedig átállnak digitális oktatásra.","id":"20200904_salgotarjan_iskola_bezaras_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=058411f5-a9fb-4cc3-a4af-dee68993be1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f44da29f-469d-44dd-a618-8df7d13cc77f","keywords":null,"link":"/itthon/20200904_salgotarjan_iskola_bezaras_koronavirus","timestamp":"2020. szeptember. 04. 14:27","title":"Bezártak két középiskolát Salgótarjánban egy fertőzött tanár miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"925e4f3c-3e57-4b15-8885-937304460993","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Donald Trump 2016-ban azzal nyert választást, hogy megígérte a leszakadóban lévő államok munkásainak, majd ő szerez nekik állást. 