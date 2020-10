Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"25cdf6be-723d-446b-8b28-b98a6d1bbd7f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A Lázár János által feljelentett Richter Attila egy nur-szultani ATP-torna igazgatójaként tűnt fel.","shortLead":"A Lázár János által feljelentett Richter Attila egy nur-szultani ATP-torna igazgatójaként tűnt fel.","id":"20201015_teniszszovetseg_kazahsztan_richter_attila","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=25cdf6be-723d-446b-8b28-b98a6d1bbd7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a71b57d2-2790-4c9d-83b0-82ccc9146c6a","keywords":null,"link":"/vilag/20201015_teniszszovetseg_kazahsztan_richter_attila","timestamp":"2020. október. 15. 19:29","title":"A teniszszövetség volt vezetője egy kazahsztáni torna igazgatójaként dolgozik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d24d6b9-4050-4715-89f1-1001709004cf","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"A pénz nem az az egyszerű ösztönző erő, amelynek a többségünk feltételezi – mutatott rá Dan Ariely viselkedéskutató közgazdász. Amikor mások elismerik a munkára fordított erőfeszítésünket, hajlandók vagyunk még keményebben, jobban és akár kevesebb pénzért is dolgozni. Ha viszont nem érkezik pozitív visszajelzés, akkor motivációnk elpárolog.","shortLead":"A pénz nem az az egyszerű ösztönző erő, amelynek a többségünk feltételezi – mutatott rá Dan Ariely viselkedéskutató...","id":"20201014_Mennyire_motival_a_penz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9d24d6b9-4050-4715-89f1-1001709004cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19929b81-e9ab-44c5-9175-209f7ecd12cb","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20201014_Mennyire_motival_a_penz","timestamp":"2020. október. 14. 19:15","title":"Mennyire motivál a pénz?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aef15c6d-0b36-4b23-b607-40f4469eb1a1","c_author":"EUrologus","category":"gazdasag","description":"A Brexit-tárgyalások állásáról vitáztak elsőként az uniós állam- és kormányfők a csütörtök délután kezdődött kétnapos brüsszeli csúcstalálkozójukon. Meghallgatták Michel Barnier főtárgyaló beszámolóját, aki összefoglalta a megrekedt egyeztetések jelenlegi állását. A tagállamok már a legrosszabbra készülnek, a britek pedig ezen meglepődtek.","shortLead":"A Brexit-tárgyalások állásáról vitáztak elsőként az uniós állam- és kormányfők a csütörtök délután kezdődött kétnapos...","id":"20201015_Az_EU_megkezdi_a_felkeszulest_a_megallapodas_nelkuli_brexitre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aef15c6d-0b36-4b23-b607-40f4469eb1a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a4f127b-dcb3-4558-9b97-18c220a78922","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201015_Az_EU_megkezdi_a_felkeszulest_a_megallapodas_nelkuli_brexitre","timestamp":"2020. október. 15. 18:24","title":"Megkezdi a felkészülést a megállapodás nélküli Brexitre az EU","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1154488-d906-4f09-92f5-3df3fd80ca83","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rendező Ridley Scott lesz.\r

\r

","shortLead":"A rendező Ridley Scott lesz.\r

\r

","id":"20201015_Napoleonfilm_keszulhet_Joaquin_Phoenixszel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d1154488-d906-4f09-92f5-3df3fd80ca83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3203a3d-1051-43ab-b004-f78b286f4107","keywords":null,"link":"/elet/20201015_Napoleonfilm_keszulhet_Joaquin_Phoenixszel","timestamp":"2020. október. 15. 10:13","title":"Napóleon-film készülhet Joaquin Phoenixszel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e0c4dc8-315c-46da-8c10-56e48fabc5a0","c_author":"Oroszi Babett, Szőke Dániel","category":"360","description":"A Király utca 15. alatti házat hiába próbálta eladni Hunvald György és köre, (be)lebuktak. Erzsébetváros fideszes vezetése ügyesebb volt. Bátorfi Béla köre úgy jutott hozzá egy alaphangon is 907 milliós ingatlancsomaghoz több száz millióval olcsóbban, hogy abban hatóság nem egykönnyen talál hibát.

","shortLead":"A Király utca 15. alatti házat hiába próbálta eladni Hunvald György és köre, (be)lebuktak. Erzsébetváros fideszes...","id":"202042__kiraly_utcai_ingatlanok__orban_fogorvosa__mudura_sandor_megjelenese__jobb_felso_negyes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9e0c4dc8-315c-46da-8c10-56e48fabc5a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5865d6c9-d286-4407-8764-f6d1c5e7163d","keywords":null,"link":"/360/202042__kiraly_utcai_ingatlanok__orban_fogorvosa__mudura_sandor_megjelenese__jobb_felso_negyes","timestamp":"2020. október. 15. 06:30","title":"Sokba fáj a VII. kerületieknek az \"Orbán fogorvosáról\" is szóló Király utcai ingatlanos kavarás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9984f914-21d5-4687-a1ef-288027242750","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Még péntek hajnalban is pótlóbuszra kell átszállni több vonatról.","shortLead":"Még péntek hajnalban is pótlóbuszra kell átszállni több vonatról.","id":"20201015_szobi_vasutvonal_javitas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9984f914-21d5-4687-a1ef-288027242750&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41ee61d2-70c0-48a2-9999-521a0d343ca1","keywords":null,"link":"/cegauto/20201015_szobi_vasutvonal_javitas","timestamp":"2020. október. 15. 18:13","title":"Péntekig dolgoznak a szobi vasútvonalon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0378134c-e3ac-40d4-92da-4e27ccf6784b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az elmúlt napon 950-nel emelkedett az azonosított fertőzöttek száma.","shortLead":"Az elmúlt napon 950-nel emelkedett az azonosított fertőzöttek száma.","id":"20201015_koronavirus_jarvany_adatok_statisztika_halalos_aldozatok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0378134c-e3ac-40d4-92da-4e27ccf6784b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1c88b40-0aee-4ac2-8305-66d23c6fd129","keywords":null,"link":"/itthon/20201015_koronavirus_jarvany_adatok_statisztika_halalos_aldozatok","timestamp":"2020. október. 15. 08:59","title":"Újabb 29 ember halálát okozta a koronavírus-fertőzés ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e72f67ce-631c-482e-9b18-48ba01fcc974","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Néhány egyszerű lépés segítségével bárki kilistázhatja a számítógépén lévő programokat, amiből az is kiderül, melyik mekkora helyen terpeszkedik el.","shortLead":"Néhány egyszerű lépés segítségével bárki kilistázhatja a számítógépén lévő programokat, amiből az is kiderül, melyik...","id":"20201014_windows_10_tarhely_program_alkalmazas_merete","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e72f67ce-631c-482e-9b18-48ba01fcc974&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d82be16c-71d8-4fb4-996a-05cbd5f86387","keywords":null,"link":"/tudomany/20201014_windows_10_tarhely_program_alkalmazas_merete","timestamp":"2020. október. 14. 19:03","title":"Elfogyott a tárhely a számítógépén? Így nézheti meg a Windowsban, melyik program foglal sok helyet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]