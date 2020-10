Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2d44ddce-c96a-4c2c-a05d-2e520f450e8d","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"Már ellenőrzés alatt tartják a lángokat, amelyek a Kilimandzsárót övező nemzeti park területének öt százalékát perzselték fel.","shortLead":"Már ellenőrzés alatt tartják a lángokat, amelyek a Kilimandzsárót övező nemzeti park területének öt százalékát...","id":"20201016_kilimandzsaro_tuzvesz_tuzoltas_afrika_tanzania","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2d44ddce-c96a-4c2c-a05d-2e520f450e8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f114e085-c9e2-4d21-b3db-3ca15447a218","keywords":null,"link":"/zhvg/20201016_kilimandzsaro_tuzvesz_tuzoltas_afrika_tanzania","timestamp":"2020. október. 16. 19:17","title":"Megfékezték a Kilimandzsárón tomboló tűzvészt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"607e5b3e-a386-4eea-9a78-63b0428e503d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A finn közvéleményben vita támadt arról, hogy a miniszterelnökről olyan fotó készült, amelyen a blézere alatt nem visel semmit.

","shortLead":"A finn közvéleményben vita támadt arról, hogy a miniszterelnökről olyan fotó készült, amelyen a blézere alatt nem visel...","id":"20201015_sanna_marin_finn_miniszterelnok_dekoltazs_oltozek_vita","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=607e5b3e-a386-4eea-9a78-63b0428e503d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbf579d4-4e77-4ff3-b13d-02bf08f43d04","keywords":null,"link":"/elet/20201015_sanna_marin_finn_miniszterelnok_dekoltazs_oltozek_vita","timestamp":"2020. október. 15. 15:28","title":"Melltartó nélküli fotója miatt támadják a finn miniszterelnököt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d5710c8-b50d-4486-a409-415eb2f9ece9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség áramlopás miatt tartott házkutatást a VII. kerület önkormányzat irodájában, Borka-Szász Tamás pedig hirtelen lemondott és kilépett a Demokratikus Koalícióból.","shortLead":"A rendőrség áramlopás miatt tartott házkutatást a VII. kerület önkormányzat irodájában, Borka-Szász Tamás pedig...","id":"20201016_borka_szasz_andras_niedermuller_peter_aramlopas_bitcoin","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3d5710c8-b50d-4486-a409-415eb2f9ece9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a6c162f-412b-48e0-900d-80ea82ac93c0","keywords":null,"link":"/itthon/20201016_borka_szasz_andras_niedermuller_peter_aramlopas_bitcoin","timestamp":"2020. október. 16. 16:41","title":"Niedermüller a kilépett képviselőről: Mi az öreg ördögnek kell ilyen baromságot csinálni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77839af6-1dff-473d-a417-6ac5c6ece7b3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Órákig helyszíneltek a rendőrök annál a balesetnél, ahol két tehergépkocsi ütközött össze.","shortLead":"Órákig helyszíneltek a rendőrök annál a balesetnél, ahol két tehergépkocsi ütközött össze.","id":"20201017_Halalos_baleset_tortent_az_M1es_autopalyan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=77839af6-1dff-473d-a417-6ac5c6ece7b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43bf899b-70ed-43b3-aa33-3a9c6dd1b9cc","keywords":null,"link":"/cegauto/20201017_Halalos_baleset_tortent_az_M1es_autopalyan","timestamp":"2020. október. 17. 08:36","title":"Halálos baleset történt az M1-es autópályán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbccbfc7-3d80-41d3-9127-d1c85369db75","c_author":"Dezső András","category":"vilag","description":"Bár elsősorban Szlovákiában szervezte le titkos találkozóit, de pár alkalommal Hévízen és Budapesten találkozott titkos kapcsolataival az oroszoknak hosszú éveken át kémkedő osztrák ezredes, Martin Möller. A most 71 éves férfi az orosz katonai hírszerzés, a GRU legveszélyesebb, külföldön gyilkosságokat is elkövető egységével állt kapcsolatban. Olyan információkat is átadott az oroszoknak, amellyel az Afganisztánban szolgáló szövetséges erők tagjainak életét is veszélyeztette. A Szkripál-ügy utáni nyomozás lehetett a veszte, de olcsón megúszta. ","shortLead":"Bár elsősorban Szlovákiában szervezte le titkos találkozóit, de pár alkalommal Hévízen és Budapesten találkozott titkos...","id":"20201015_Budapesten_es_Hevizen_is_talalkozott_a_NATOt_elarulo_osztrak_ezredes_a_veszelyes_oroszokkal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bbccbfc7-3d80-41d3-9127-d1c85369db75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bd80255-89c0-42c6-85e0-e7c7f42c48c8","keywords":null,"link":"/vilag/20201015_Budapesten_es_Hevizen_is_talalkozott_a_NATOt_elarulo_osztrak_ezredes_a_veszelyes_oroszokkal","timestamp":"2020. október. 15. 16:05","title":"Budapesten és Hévízen is találkozott a NATO-t eláruló osztrák ezredes az oroszokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f725b5fc-7c2c-4a99-98b6-f4d707a65967","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az otthoni távmunka és a lezárások miatt 40 százalékkal mérséklődött a szárazföldi közlekedés CO2-kibocsátása.

","shortLead":"Az otthoni távmunka és a lezárások miatt 40 százalékkal mérséklődött a szárazföldi közlekedés CO2-kibocsátása.

","id":"20201015_Szendioxidkibocsatas_csokkenes_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f725b5fc-7c2c-4a99-98b6-f4d707a65967&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1ac565b-c74c-4652-9812-d371c46de9c0","keywords":null,"link":"/zhvg/20201015_Szendioxidkibocsatas_csokkenes_koronavirus","timestamp":"2020. október. 15. 13:20","title":"Soha nem csökkent annyit a szén-dioxid-kibocsátás, mint az év első felében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8ad1cd4-33ba-413d-9e3e-d2d3c4b0953e","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Kezdődnek a szlovén és a magyar villamosrendszert összekötő vezeték munkálatai.\r

","shortLead":"Kezdődnek a szlovén és a magyar villamosrendszert összekötő vezeték munkálatai.\r

","id":"20201015_Orban_es_Jansa_letettek_egy_20_eve_huzodo_projekt_alapkovet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c8ad1cd4-33ba-413d-9e3e-d2d3c4b0953e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf67a441-fb3c-4e33-9a13-3700ea6830af","keywords":null,"link":"/kkv/20201015_Orban_es_Jansa_letettek_egy_20_eve_huzodo_projekt_alapkovet","timestamp":"2020. október. 15. 16:12","title":"Orbán és Jansa letették egy 20 éve húzódó projekt alapkövét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ee5fddf-62a6-4e72-acc7-20290163b48f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Kína rendet vág az egzotikus húsok piacán.","shortLead":"Kína rendet vág az egzotikus húsok piacán.","id":"20201016_A_sundisznosultet_is_kicsinalja_a_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7ee5fddf-62a6-4e72-acc7-20290163b48f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35725590-e48b-4cf3-95a0-02f28d6055be","keywords":null,"link":"/zhvg/20201016_A_sundisznosultet_is_kicsinalja_a_koronavirus","timestamp":"2020. október. 16. 11:37","title":"A sünsültet is kicsinálja a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]