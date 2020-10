Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"636078f4-6b81-4a31-a5dd-bc8863a5a363","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Néhány éven belül kész lehet az az újfajta űrhajó, amellyel távirányítással (vagyis hús-vér legénység nélkül) a Marsot is elérhetjük Elon Musk szerint.","shortLead":"Néhány éven belül kész lehet az az újfajta űrhajó, amellyel távirányítással (vagyis hús-vér legénység nélkül) a Marsot...","id":"20201020_elon_musk_mars_starship_urhajo_urutazas_spacex","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=636078f4-6b81-4a31-a5dd-bc8863a5a363&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbedb2da-ac90-4fcf-b890-e754f68b97ce","keywords":null,"link":"/tudomany/20201020_elon_musk_mars_starship_urhajo_urutazas_spacex","timestamp":"2020. október. 20. 08:33","title":"Elon Musk szerint 2024-re a Marsot is elérjük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d49a2bf-f67c-4a2f-ad82-fd30ed1668ea","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Chevron Autónak még nincs Kínán kívüli üzeme, az első ilyet pedig Magyarországon, Miskolcon nyitják meg.","shortLead":"A Chevron Autónak még nincs Kínán kívüli üzeme, az első ilyet pedig Magyarországon, Miskolcon nyitják meg.","id":"20201019_chevron_auto_szijjarto_peter_beruhazas_miskolc","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2d49a2bf-f67c-4a2f-ad82-fd30ed1668ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"474fd1a9-def4-4a78-a102-88c95edd5ce1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201019_chevron_auto_szijjarto_peter_beruhazas_miskolc","timestamp":"2020. október. 19. 11:44","title":"Magyarországon terjeszkedik a kínai Chevron Auto, a kormány milliárdokkal támogatja őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73224c6d-d4d9-4a63-a169-f3989e24a73f","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"gazdasag","description":"Hatalmas lemaradást kell ledolgozniuk a közép-kelet-európai államoknak a szociális kiadások, azon belül a családtámogatások terén. Abszolút értékben ezek az országok még mindig lényegesen kisebb támogatást tudnak nyújtani, ugyanakkor ha a GDP-jükhöz arányosítjuk ezeket a számokat, akkor már az uniós átlag közelében járnak.","shortLead":"Hatalmas lemaradást kell ledolgozniuk a közép-kelet-európai államoknak a szociális kiadások, azon belül...","id":"20201018_Csaladtamogatas_eron_felul_koltenek_KeletEuropaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=73224c6d-d4d9-4a63-a169-f3989e24a73f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84e8e23a-3341-43a4-9d02-f30864259b9d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201018_Csaladtamogatas_eron_felul_koltenek_KeletEuropaban","timestamp":"2020. október. 18. 14:00","title":"Családtámogatás: erőn felül költenek Kelet-Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eeece562-757d-4dcf-a3eb-f084b58aebfe","c_author":"HVG","category":"360","description":"Agytekervényeink izgalmas rejtélyeinek sorát nem csökkentette a Massachusettsi Műegyetem (MIT) új kutatása, sokkal inkább növelte a kérdőjelek számát a tudományágban. ","shortLead":"Agytekervényeink izgalmas rejtélyeinek sorát nem csökkentette a Massachusettsi Műegyetem (MIT) új kutatása, sokkal...","id":"202042_arcazonosito_agyterulet_meglepo_felismeres","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eeece562-757d-4dcf-a3eb-f084b58aebfe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdfc8c06-2d3d-4f53-a8c3-933992226396","keywords":null,"link":"/360/202042_arcazonosito_agyterulet_meglepo_felismeres","timestamp":"2020. október. 19. 14:00","title":"Meglepetést hozott, amikor fMRI géppel vizsgálták a vakok agyát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72619fef-b94f-4255-8de7-a9efe086adc2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Volvo 1959-ben bevezetett találmánya a hárompontos biztonsági öv, amelyet a média, az emberek szkeptikusan, kételkedve, dühösen fogadtak anno.\r

","shortLead":"A Volvo 1959-ben bevezetett találmánya a hárompontos biztonsági öv, amelyet a média, az emberek szkeptikusan...","id":"20201020_Az_emberi_jogok_elleni_bun__igy_indult_a_biztonsagi_ov_karrierje","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=72619fef-b94f-4255-8de7-a9efe086adc2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a35db2cc-3f30-491a-a917-6d71cb7b8738","keywords":null,"link":"/cegauto/20201020_Az_emberi_jogok_elleni_bun__igy_indult_a_biztonsagi_ov_karrierje","timestamp":"2020. október. 20. 10:18","title":"„Az emberi jogok elleni bűntett” – így indult a biztonsági öv karrierje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3afe6b58-525b-4abe-801f-35169279e6f1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A TikTok letilt minden olyan tartalmat és fiókot, ami a QAnonhoz kapcsolódó tartalmat oszt meg.","shortLead":"A TikTok letilt minden olyan tartalmat és fiókot, ami a QAnonhoz kapcsolódó tartalmat oszt meg.","id":"20201019_tiktok_qanon_osszeeskuves_elmelet_torles_tiltas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3afe6b58-525b-4abe-801f-35169279e6f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97b77ea5-ee63-40ef-ac18-33591e71d724","keywords":null,"link":"/tudomany/20201019_tiktok_qanon_osszeeskuves_elmelet_torles_tiltas","timestamp":"2020. október. 19. 19:33","title":"A TikTokról is kiszorítják a QAnon nevű szélsőséges mozgalmat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58447941-4e59-4ebc-b763-8257573c9343","c_author":"Kacskovics Mihály Béla","category":"kultura","description":"Ismét több százan tüntettek a Vas utcában, színművészek egy csoportja támogatásáról biztosította a hallgatókat.\r

\r

","shortLead":"Ismét több százan tüntettek a Vas utcában, színművészek egy csoportja támogatásáról biztosította a hallgatókat.\r

\r

","id":"20201018_Patronalo_nyilatkozattal_alltak_ki_az_SZFE_mellett","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=58447941-4e59-4ebc-b763-8257573c9343&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"861ad0d5-c558-4532-b7e4-3f09e5d33ae4","keywords":null,"link":"/kultura/20201018_Patronalo_nyilatkozattal_alltak_ki_az_SZFE_mellett","timestamp":"2020. október. 18. 16:54","title":"Színészek álltak ki az SZFE-s diákok mellett: \"Szüleik mellett szüleik\" lesznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"018fd4b7-539a-4577-a6e7-35b529ab301b","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A valaha mért legkisebb időtartamot határozták meg német atomfizikusok. Úgy hívják, zeptoszekundum.","shortLead":"A valaha mért legkisebb időtartamot határozták meg német atomfizikusok. Úgy hívják, zeptoszekundum.","id":"20201019_rovid_ido_zeptoszekundum_atomfizika","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=018fd4b7-539a-4577-a6e7-35b529ab301b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6a15b7a-5455-440b-9f47-c304d46e97bb","keywords":null,"link":"/tudomany/20201019_rovid_ido_zeptoszekundum_atomfizika","timestamp":"2020. október. 19. 19:15","title":"Elképzelhetetlenül rövid időtartamot rögzítettek német fizikusok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]