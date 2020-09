Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0256fecd-579a-4038-ae9d-36e7d79e0f9f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Négy idős embert is becsapott, összesen 9 millió forintot csalt ki tőlük. Az ügyészség súlyosbításért fellebbezett a nem jogerős ítélet ellen.","shortLead":"Négy idős embert is becsapott, összesen 9 millió forintot csalt ki tőlük. Az ügyészség súlyosbításért fellebbezett...","id":"20200928_elso_foku_itelet_unokazos_csalo_ellen_ugyeszseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0256fecd-579a-4038-ae9d-36e7d79e0f9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87213391-8be5-44d8-920a-90ab5876353b","keywords":null,"link":"/itthon/20200928_elso_foku_itelet_unokazos_csalo_ellen_ugyeszseg","timestamp":"2020. szeptember. 28. 10:58","title":"Hét év fegyházra ítélték első fokon a pesti unokázós csalót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9f26760-71b4-4342-ab29-0c718cf22bdf","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A meglepő módon egy darabban maradt lelet egy olyan területen került elő, ahol a rozsda rég megehette volna az egészet.","shortLead":"A meglepő módon egy darabban maradt lelet egy olyan területen került elő, ahol a rozsda rég megehette volna az egészet.","id":"20200928_romai_legionarius_vert_nemetorszag_tortenelmi_lelet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a9f26760-71b4-4342-ab29-0c718cf22bdf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d7c89cb-166c-49b6-8a7d-8fa7211eb068","keywords":null,"link":"/tudomany/20200928_romai_legionarius_vert_nemetorszag_tortenelmi_lelet","timestamp":"2020. szeptember. 28. 19:13","title":"Az eddigi legrégebbi római vértet találták meg régészek, ráadásul ott, ahol nem is számítottak rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e665d13a-f1d3-4887-942d-7a15ae2881c5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A cseh kisautó következő generációjának érkezéséről maga a gyártó új vezetője beszélt.","shortLead":"A cseh kisautó következő generációjának érkezéséről maga a gyártó új vezetője beszélt.","id":"20200928_hivatalos_jovore_jon_a_teljesen_uj_skoda_fabia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e665d13a-f1d3-4887-942d-7a15ae2881c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98ec71ae-d4ac-447f-b84a-3c6f525f26b3","keywords":null,"link":"/cegauto/20200928_hivatalos_jovore_jon_a_teljesen_uj_skoda_fabia","timestamp":"2020. szeptember. 28. 14:21","title":"Hivatalos: jövőre jön a teljesen új Skoda Fabia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80eb8b77-04ed-4548-9d76-348244f2c9eb","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A diákok időben elhagyták az intézményt.\r

","shortLead":"A diákok időben elhagyták az intézményt.\r

","id":"20200929_Tuz_volt_egy_jozsefvarosi_iskolaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=80eb8b77-04ed-4548-9d76-348244f2c9eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d5443d2-0ed2-4d57-9048-2c95ab63507e","keywords":null,"link":"/itthon/20200929_Tuz_volt_egy_jozsefvarosi_iskolaban","timestamp":"2020. szeptember. 29. 08:45","title":"Tűz volt egy józsefvárosi iskolában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab5c64f8-af33-4e22-bafa-d1502b5457d7","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A stadionba a járványveszélyre hivatkozva még nem térhettek vissza a szurkolók, de annak, úgy látszik, nincs akadálya, hogy mellette, egymás nyakában ugrálva nézzék végig a meccset.","shortLead":"A stadionba a járványveszélyre hivatkozva még nem térhettek vissza a szurkolók, de annak, úgy látszik, nincs akadálya...","id":"20200928_ferencvaros_molde_bl_koronavirus_jarvany_uefa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ab5c64f8-af33-4e22-bafa-d1502b5457d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34bad50a-15f2-4bbf-b440-36acee93f814","keywords":null,"link":"/sport/20200928_ferencvaros_molde_bl_koronavirus_jarvany_uefa","timestamp":"2020. szeptember. 28. 13:30","title":"Az UEFA-tól kértek engedélyt a fradisták, hogy a stadionon kívülről szurkolhassanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e77d8a92-fb26-4d00-9b65-f5d24169c15d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Panaszkodtak a lakók, hogy zavarja őket a zaj.","shortLead":"Panaszkodtak a lakók, hogy zavarja őket a zaj.","id":"20200928_Szabalysertesnek_lett_ha_egy_taxiban_tul_hangos_a_zene","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e77d8a92-fb26-4d00-9b65-f5d24169c15d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec29ab1f-8ec8-4670-8326-a60173587532","keywords":null,"link":"/cegauto/20200928_Szabalysertesnek_lett_ha_egy_taxiban_tul_hangos_a_zene","timestamp":"2020. szeptember. 28. 09:41","title":"Szabálysértés lett Erzsébetvárosban, ha egy taxiban túl hangos a zene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0c601c7-2021-4511-b712-05fc10e40908","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A zöld listán szereplő országokból korlátozás nélkül be lehet utazni.","shortLead":"A zöld listán szereplő országokból korlátozás nélkül be lehet utazni.","id":"20200927_Szlovenia_enyhit_a_beutazasi_szabalyokon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f0c601c7-2021-4511-b712-05fc10e40908&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5b6aa43-390b-49d1-a832-bde62704ebab","keywords":null,"link":"/vilag/20200927_Szlovenia_enyhit_a_beutazasi_szabalyokon","timestamp":"2020. szeptember. 27. 15:32","title":"Szlovénia enyhít a beutazási szabályokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5eef6d2e-daba-4ef5-9b0c-9a378a60cdbb","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A berlini újság azt írja, Orbán Viktor kihasználja a bajt, hogy terjessze saját ideológiáját és még inkább jobbra tolja az országot. És bár az elején úgy tűnt, hogy a számok őt igazolják, a stratégia most visszafelé sül el.","shortLead":"A berlini újság azt írja, Orbán Viktor kihasználja a bajt, hogy terjessze saját ideológiáját és még inkább jobbra tolja...","id":"20200928_Tagesspiegel_Magyarorszag_ahol_a_nacionalizmus_keptelen_kezelni_a_koronajarvanyt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5eef6d2e-daba-4ef5-9b0c-9a378a60cdbb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d90e71bf-8a02-431d-bc06-c715469b83ca","keywords":null,"link":"/360/20200928_Tagesspiegel_Magyarorszag_ahol_a_nacionalizmus_keptelen_kezelni_a_koronajarvanyt","timestamp":"2020. szeptember. 28. 08:30","title":"Tagesspiegel: Magyarország, ahol a nacionalizmus képtelen kezelni a járványt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]