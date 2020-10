Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a2e2abab-62b8-4383-9a1d-0e1cc914be9a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Úgy látszik egyelőre jól érzi magát a forint 365-ön.","shortLead":"Úgy látszik egyelőre jól érzi magát a forint 365-ön.","id":"20201026_forint_euro_arfolyam","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a2e2abab-62b8-4383-9a1d-0e1cc914be9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3309bfff-339a-4d32-88d3-9cfdb5850c44","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201026_forint_euro_arfolyam","timestamp":"2020. október. 26. 09:24","title":"Továbbra sem tud erősödni a forint a múlt heti gyenge szintről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3581a03-d6de-4fc6-ac5b-71b912a9b24e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A látássérültek hétköznapjaiban is sokat segíthet az új algoritmus, ami szinte olyan pontosan mondja meg, mit lát egy fényképen, mint ahogy azt az ember tenné.","shortLead":"A látássérültek hétköznapjaiban is sokat segíthet az új algoritmus, ami szinte olyan pontosan mondja meg, mit lát...","id":"20201025_microsoft_mesterseges_intelligencia_kepfelismeres","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e3581a03-d6de-4fc6-ac5b-71b912a9b24e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48009228-6e79-4333-8974-dcead4c9d299","keywords":null,"link":"/tudomany/20201025_microsoft_mesterseges_intelligencia_kepfelismeres","timestamp":"2020. október. 25. 14:03","title":"Mint egy ember: a Microsoft mesterséges intelligenciája tűpontosan megmondja, mi van egy képen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f895609a-272f-4bce-a8b7-d7e0de05fe96","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy friss kutatás szerint nagyban befolyásolná a hallgatók pályánmaradási szándékát, ha a hálapénzt valóban kivezetnék, és megvalósulna az ígért béremelés.","shortLead":"Egy friss kutatás szerint nagyban befolyásolná a hallgatók pályánmaradási szándékát, ha a hálapénzt valóban kivezetnék...","id":"20201026_orvostanhallgatok_egeszsegugyi_jogallas_torveny","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f895609a-272f-4bce-a8b7-d7e0de05fe96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18694a99-dc41-4607-894c-4937cbfcae4e","keywords":null,"link":"/itthon/20201026_orvostanhallgatok_egeszsegugyi_jogallas_torveny","timestamp":"2020. október. 26. 14:11","title":"Külföldre üldözi az orvostanhallgatókat az új egészségügyi jogállásról szóló törvény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"434e62a9-4c83-477b-baca-ba8ee4fc5412","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Puskás Akadémia addig játszott jól, ameddig a drága pénzen vett légiósok karanténban voltak, és kénytelenek voltak fiatalokat beállítani.","shortLead":"A Puskás Akadémia addig játszott jól, ameddig a drága pénzen vett légiósok karanténban voltak, és kénytelenek voltak...","id":"20201026_felcsut_hornyak_zsolt_akademia_foci","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=434e62a9-4c83-477b-baca-ba8ee4fc5412&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e56969f2-1305-4589-a043-2ce9f6121ac2","keywords":null,"link":"/sport/20201026_felcsut_hornyak_zsolt_akademia_foci","timestamp":"2020. október. 26. 06:06","title":"A felcsúti edző szerint az öregebb játékosai nem szeretik a fiatal akadémistákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"552b10c0-dc6d-4e81-889f-cc6c57889293","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rágcsálóról videó is készült. ","shortLead":"A rágcsálóról videó is készült. ","id":"20201026_patkany_utas_busz_budapest_bkk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=552b10c0-dc6d-4e81-889f-cc6c57889293&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40f22157-a069-41bf-8377-e724caef07bf","keywords":null,"link":"/elet/20201026_patkany_utas_busz_budapest_bkk","timestamp":"2020. október. 26. 15:46","title":"Patkány mászott egy utas nyakába a 108-as buszon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae017c5d-f56d-4599-acdc-b155b0d30bbc","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Pozitív lett Bojko Boriszov bolgár kormányfő koronavírus tesztje, ezt saját maga jelentette be vasárnap, miután kétszer is elvégezték rajta a vizsgálatot.","shortLead":"Pozitív lett Bojko Boriszov bolgár kormányfő koronavírus tesztje, ezt saját maga jelentette be vasárnap, miután kétszer...","id":"20201025_Bulgaria_is_szigorit_megbetegedett_a_kormanyfo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ae017c5d-f56d-4599-acdc-b155b0d30bbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b18c7975-0dd8-4141-a184-30d0e200dc6f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201025_Bulgaria_is_szigorit_megbetegedett_a_kormanyfo","timestamp":"2020. október. 25. 17:39","title":"Bulgária is szigorít, megbetegedett a kormányfő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1423be8f-aa17-4cbb-8f26-7aaccb290110","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Andrej Babis miniszterelnök véli így, erről a képviselőháznak kell majd döntenie. Jelenleg november 3-ig tart a szükségállapot.","shortLead":"Andrej Babis miniszterelnök véli így, erről a képviselőháznak kell majd döntenie. Jelenleg november 3-ig tart...","id":"20201025_Csehorszagban_meg_kell_hosszabbitani_a_szuksegallapotot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1423be8f-aa17-4cbb-8f26-7aaccb290110&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30af359a-06d2-4b19-afa5-c0fdfce7d831","keywords":null,"link":"/vilag/20201025_Csehorszagban_meg_kell_hosszabbitani_a_szuksegallapotot","timestamp":"2020. október. 25. 13:50","title":"\"Csehországban meg kell hosszabbítani a szükségállapotot\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2d868bf-42ed-47d2-a0a1-2e760b63929c","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"Világszerte nő a túlsúlyos emberek aránya, és a divatos diéták sokszor semmit sem érnek. Egyes közgazdászok állítják: a probléma megfelelő ösztönzőkkel megoldható. Részlet a Mit tenne Keynes? című könyvből.","shortLead":"Világszerte nő a túlsúlyos emberek aránya, és a divatos diéták sokszor semmit sem érnek. Egyes közgazdászok állítják...","id":"20201025_Hogyan_fogyhatok_le_Segit_a_kozgazdasagtan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b2d868bf-42ed-47d2-a0a1-2e760b63929c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5313cb99-186e-44d5-84ce-7568f795cd48","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20201025_Hogyan_fogyhatok_le_Segit_a_kozgazdasagtan","timestamp":"2020. október. 25. 19:15","title":"Hogyan fogyhatok le? Segít a közgazdaságtan!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]