[{"available":true,"c_guid":"fb3c9423-ab11-4dcc-acff-b30c2cce64bf","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Hosszú sorok kígyóznak az előre megnyitott választóhelyiségek előtt, és tízmilliószám érkeznek a postai szavazatok, ami részvételi rekordot ígér az amerikai elnökválasztáson. A verseny nem lefutott, Orbán Viktor magyar miniszterelnök viszont minden tétjét Donald Trumpra tette.","shortLead":"Hosszú sorok kígyóznak az előre megnyitott választóhelyiségek előtt, és tízmilliószám érkeznek a postai szavazatok, ami...","id":"20201101_Trump_es_Biden_gyozelmi_eselyei","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fb3c9423-ab11-4dcc-acff-b30c2cce64bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19ace68c-6e3b-4150-9788-351a8f7b8bd9","keywords":null,"link":"/360/20201101_Trump_es_Biden_gyozelmi_eselyei","timestamp":"2020. november. 01. 13:30","title":"Trump és Biden esélyei, Orbán tétje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e3cd0a6-4914-4ad2-b54e-c47af70ecbe2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Speciális metrójárattal szállítják a kiemelt mozgólépcsőket.","shortLead":"Speciális metrójárattal szállítják a kiemelt mozgólépcsőket.","id":"20201031_Megmutatjuk_hogy_keszulnek_az_M3as_metro_ujabb_szakaszanak_felujitasara","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7e3cd0a6-4914-4ad2-b54e-c47af70ecbe2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b680a74-62b3-447b-b69c-e8781ac91386","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201031_Megmutatjuk_hogy_keszulnek_az_M3as_metro_ujabb_szakaszanak_felujitasara","timestamp":"2020. október. 31. 16:18","title":"Megmutatjuk, hogyan készülnek az M3-as metró újabb szakaszának felújítására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd41d710-3dc2-43eb-a0db-1e9a101b30ec","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Állítólag a Samsung is komolyan fontolóra vette, hogy a jövőre érkező Galaxy S21-et fülhallgató és töltőfej nélkül engedi a piacra. Az Apple új divatot teremtett?","shortLead":"Állítólag a Samsung is komolyan fontolóra vette, hogy a jövőre érkező Galaxy S21-et fülhallgató és töltőfej nélkül...","id":"20201030_samsung_galaxy_21_toltofej_fulhallgato_kihagyasa_apple_iphone_12","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cd41d710-3dc2-43eb-a0db-1e9a101b30ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd4c24a3-9ff2-43d2-8098-65399dc722aa","keywords":null,"link":"/tudomany/20201030_samsung_galaxy_21_toltofej_fulhallgato_kihagyasa_apple_iphone_12","timestamp":"2020. október. 30. 20:03","title":"A Samsung is kiveheti a töltőt és a fülest az új Galaxyk dobozából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"459384e6-23fc-48c8-b2d4-00ba8b457e54","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Egy óra alatt 6000 jegy ment el, és a Puskás Arénának csak a 30 százalékát lehet feltölteni nézőkkel.","shortLead":"Egy óra alatt 6000 jegy ment el, és a Puskás Arénának csak a 30 százalékát lehet feltölteni nézőkkel.","id":"20201030_puskas_arena_valogatott_november","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=459384e6-23fc-48c8-b2d4-00ba8b457e54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30714351-1911-4eec-96bb-ddb3e66e5560","keywords":null,"link":"/sport/20201030_puskas_arena_valogatott_november","timestamp":"2020. október. 30. 18:45","title":"Szinte biztos a teltház a magyar válogatott novemberi meccseire","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24c6185f-c57b-426c-9476-b13f0e61a30e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Újra ezer fölé ment a napi halottak száma is.","shortLead":"Újra ezer fölé ment a napi halottak száma is.","id":"20201030_usa_koronavirus_elnokvalasztas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=24c6185f-c57b-426c-9476-b13f0e61a30e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"394b3a9d-35cc-4fc2-a2c5-10b2f18eb764","keywords":null,"link":"/vilag/20201030_usa_koronavirus_elnokvalasztas","timestamp":"2020. október. 30. 21:35","title":"Rekordot döntött a fertőzöttek száma az Egyesült Államokban három nappal az elnökválasztás előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24c2a58a-508b-45a0-9b5e-f5de65c31949","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A szombati lyoni támadásnak nem volt szemtanúja, mivel a karantén miatt az utcán nem voltak emberek.","shortLead":"A szombati lyoni támadásnak nem volt szemtanúja, mivel a karantén miatt az utcán nem voltak emberek.","id":"20201101_Effogtak_a_lyoni_pap_tamadojat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=24c2a58a-508b-45a0-9b5e-f5de65c31949&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17ef6368-1703-4a00-b898-c9511348808d","keywords":null,"link":"/vilag/20201101_Effogtak_a_lyoni_pap_tamadojat","timestamp":"2020. november. 01. 07:54","title":"Elfogták a lyoni pap támadóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4df6850c-c32a-4259-873e-4fb56ca97dab","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A művész Matisse műtermében örökítette meg Orbán Viktort és népi zenekarát.","shortLead":"A művész Matisse műtermében örökítette meg Orbán Viktort és népi zenekarát.","id":"20201031_Orban_Paganini_Viktor_raktarkoncertezik_drMarias_legujabb_alkotasan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4df6850c-c32a-4259-873e-4fb56ca97dab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92b4042c-70b3-40ef-967f-6bc7aadf2e57","keywords":null,"link":"/elet/20201031_Orban_Paganini_Viktor_raktarkoncertezik_drMarias_legujabb_alkotasan","timestamp":"2020. október. 31. 17:24","title":"Orbán „Paganini” Viktor raktárkoncertezik drMáriás legújabb alkotásán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f95cef5a-18e4-429d-b940-4710d01c83ad","c_author":"HVG","category":"360","description":"Jon Stewart humoros hírműsorával, a Daily Show-val lett sztár a Comedy Centralon, most az Apple TV+ igazolta le. Egyelőre annyit tudni, hogy önálló egyórás show-ja lesz, a formátuma még titok, de aktuális közéleti és érdekképviseleti kérdésekkel foglalkozik majd, minden adás egy-egy témával. Több szezonra szerződtek, de azt még nem közölték, milyen gyakorisággal jelenik meg a műsor. Alábbi cikkünk – ezek szerint átmeneti – visszavonulásakor készült, 2015 augusztusában.","shortLead":"Jon Stewart humoros hírműsorával, a Daily Show-val lett sztár a Comedy Centralon, most az Apple TV+ igazolta le...","id":"201533_jon_stewart_amerika_hirmondoja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f95cef5a-18e4-429d-b940-4710d01c83ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"750a88f7-2507-4447-8d58-5df59901b0d1","keywords":null,"link":"/360/201533_jon_stewart_amerika_hirmondoja","timestamp":"2020. október. 31. 09:30","title":"Öt év szünet után visszatér a képernyőre Amerika \"legszavahihetőbb embere\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]