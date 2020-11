Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"09f973ff-b58f-48ba-8061-d25174991307","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Karácsony szerint az már önmagában abszurd, hogy egy önkormányzat külön adót fizet azért, mert ivóvizet szolgáltat az embereknek.","shortLead":"Karácsony szerint az már önmagában abszurd, hogy egy önkormányzat külön adót fizet azért, mert ivóvizet szolgáltat...","id":"20201106_karacsony_fidesz_fovarosi_vizmuvek_adoemeles","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=09f973ff-b58f-48ba-8061-d25174991307&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44d1617c-71b4-4144-95df-e33b88c2fc4c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201106_karacsony_fidesz_fovarosi_vizmuvek_adoemeles","timestamp":"2020. november. 06. 19:30","title":"Karácsony: Budapestet be akarják dönteni, 4,5-szeresére emelné a Fidesz a Fővárosi Vízművek adóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2cd30cd-7101-4a27-944a-ca19cacbe823","c_author":"EUrologus","category":"gazdasag","description":"Az Európai Unió Tanácsa ma további 15 fehérorosz személyt vett fel a szankciós listára. Ezek között Aljakszandr Lukasenka elnök és fia, egyben nemzetbiztonsági tanácsadója Viktor Lukasenka is.","shortLead":"Az Európai Unió Tanácsa ma további 15 fehérorosz személyt vett fel a szankciós listára. Ezek között Aljakszandr...","id":"20201106_Lukasenka_es_a_fia_is_felkerult_az_unios_szankcios_listara","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f2cd30cd-7101-4a27-944a-ca19cacbe823&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"101161dc-010f-4a3a-beae-08f8c83d227a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201106_Lukasenka_es_a_fia_is_felkerult_az_unios_szankcios_listara","timestamp":"2020. november. 06. 16:42","title":"Lukasenka és a fia is felkerült az uniós szankciós listára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c25616b-a21a-4dc8-89aa-ae2960f47006","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Pável Krisevics a titkosszolgálat tevékenysége ellen tiltakozott.

","shortLead":"Pável Krisevics a titkosszolgálat tevékenysége ellen tiltakozott.

","id":"20201106_Keresztre_feszittette_magat_egy_ellenzeki_aktivista_Oroszorszagban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8c25616b-a21a-4dc8-89aa-ae2960f47006&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6809de81-20dc-4342-b276-5dfc6e400367","keywords":null,"link":"/vilag/20201106_Keresztre_feszittette_magat_egy_ellenzeki_aktivista_Oroszorszagban","timestamp":"2020. november. 06. 07:29","title":"Keresztre feszíttette magát egy ellenzéki aktivista Oroszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d3d7ffe-1235-4fa7-bd8e-eacdb37f5a6a","c_author":"Műértő","category":"hvgmuerto","description":"A jövő a jelenben – hálózatábrák a Ludwig Múzeumban / Minek az emlékezete? – a Nemzeti Összetartozás Emlékhelye / Vihar előtti csönd – múzeumi gyűjtemények a piacon / Francia–portugál életművészet – a Bonbon kollekció / Kié a Szent Bölcsesség? – szakrális terek és hatalmi harcok / A vizualizáció: mesemondás – beszélgetés Barabási Albert-Lászlóval / Az számít, hogy ki követ – a posztinternet művészetről / Orosz avantgárd: eredeti vagy hamis? – revízió alatt a kölni Ludwig-gyűjtemény

","shortLead":"A jövő a jelenben – hálózatábrák a Ludwig Múzeumban / Minek az emlékezete? – a Nemzeti Összetartozás Emlékhelye / Vihar...","id":"20201106_Megjelent_a_Muerto_2020_teli_tripla_szama","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3d3d7ffe-1235-4fa7-bd8e-eacdb37f5a6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1e73b94-33e0-4de1-92e4-a2999daf3dd6","keywords":null,"link":"/hvgmuerto/20201106_Megjelent_a_Muerto_2020_teli_tripla_szama","timestamp":"2020. november. 06. 12:37","title":"Megjelent a Műértő 2020. téli tripla száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"456726e0-fba6-4a40-be4b-1c5245783bc9","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A káros transzzsírsavak kiiktatása az élelmiszerekből több ezer szívbetegség miatt bekövetkező halálesetet akadályozna meg – közölték ausztrál kutatók, akik az országbéli helyzetet vizsgálva jutottak erre az eredményre.","shortLead":"A káros transzzsírsavak kiiktatása az élelmiszerekből több ezer szívbetegség miatt bekövetkező halálesetet akadályozna...","id":"20201107_transzzsirsavak_betiltasa_egeszseges_etkezes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=456726e0-fba6-4a40-be4b-1c5245783bc9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"601ddd33-21ec-4cbc-a3af-6ccdb2cc255f","keywords":null,"link":"/tudomany/20201107_transzzsirsavak_betiltasa_egeszseges_etkezes","timestamp":"2020. november. 07. 12:03","title":"Rengeteg ember életét megmentené, ha betiltanák a transzzsírsavakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"283f8e6d-fa97-44bd-8444-5c319b62a5e7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A miniszterelnök péntek reggel a Facebookon búcsúzott el Szőcs Gézától.","shortLead":"A miniszterelnök péntek reggel a Facebookon búcsúzott el Szőcs Gézától.","id":"20201106_Igy_bucsuzott_Orban_Viktor_Szocs_Gezetol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=283f8e6d-fa97-44bd-8444-5c319b62a5e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f3b80fe-273d-4a74-b631-77ffba4e1773","keywords":null,"link":"/elet/20201106_Igy_bucsuzott_Orban_Viktor_Szocs_Gezetol","timestamp":"2020. november. 06. 10:29","title":"Megható idézettel búcsúzott Orbán Viktor Szőcs Gézától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e7ced1b-459c-485d-8ed8-5a5ef2b3cbc4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Qualcomm még be sem mutatta Snapdragon 875 lapkakészletét, azonban – ha igazak a kiszivárogtatások – az AnTuTu benchmarkban igencsak jól szerepelt az áramkör, maga mögé utasította riválisait.","shortLead":"A Qualcomm még be sem mutatta Snapdragon 875 lapkakészletét, azonban – ha igazak a kiszivárogtatások – az AnTuTu...","id":"20201106_qualcomm_snapdragon_875_lapka_antutu_benchmark","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7e7ced1b-459c-485d-8ed8-5a5ef2b3cbc4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7d5f05e-6f75-4e46-ac99-4b9ac488bf72","keywords":null,"link":"/tudomany/20201106_qualcomm_snapdragon_875_lapka_antutu_benchmark","timestamp":"2020. november. 06. 15:03","title":"Ha stimmel ez a pontszám, durván erősebbek lehetnek 2021-ben az androidos csúcstelefonok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abb43e53-c3b1-4310-8fe4-b4767400a451","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az amerikai hírügynökségek szerint a demokraták elnökjelöltjének megvan a megválasztásához szükséges 270 elektori szavazata.","shortLead":"Az amerikai hírügynökségek szerint a demokraták elnökjelöltjének megvan a megválasztásához szükséges 270 elektori...","id":"20201107_amerikai_elnokvalasztas_joe_biden_donald_trump","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=abb43e53-c3b1-4310-8fe4-b4767400a451&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0a3943a-8228-49f7-b40b-8ba96638cab0","keywords":null,"link":"/vilag/20201107_amerikai_elnokvalasztas_joe_biden_donald_trump","timestamp":"2020. november. 07. 17:29","title":"Joe Biden az Egyesült Államok megválasztott elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]