[{"available":true,"c_guid":"fefd5314-0d0d-4bba-9518-7ecad80b70c8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egyúttal London 14 milliárd forintnak megfelelő összeget ajánlott fel afrikai, ázsiai, illetve közel-keleti aknaszedési programokra.","shortLead":"Egyúttal London 14 milliárd forintnak megfelelő összeget ajánlott fel afrikai, ázsiai, illetve közel-keleti aknaszedési...","id":"20201111_falklandszigetek_utolso_akna","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fefd5314-0d0d-4bba-9518-7ecad80b70c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0158e30-bfb9-4680-8f88-126dfa024596","keywords":null,"link":"/vilag/20201111_falklandszigetek_utolso_akna","timestamp":"2020. november. 11. 05:47","title":"40 évvel a háború után felszedték az utolsó taposóaknát is a Falkland-szigeteken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7e2366e-f8e3-4db8-8d0a-c43a82ab1bc0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Canalys piackutató cég kiadta jelentését arról, hogy az utóbbi hónapokban mely telefonokat keresték a legtöbben.","shortLead":"A Canalys piackutató cég kiadta jelentését arról, hogy az utóbbi hónapokban mely telefonokat keresték a legtöbben.","id":"20201112_canalys_felmeres_okostelefon_eladasok_2020_q3","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b7e2366e-f8e3-4db8-8d0a-c43a82ab1bc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e956210d-af52-46d8-bcbd-ea14caf9fc83","keywords":null,"link":"/tudomany/20201112_canalys_felmeres_okostelefon_eladasok_2020_q3","timestamp":"2020. november. 12. 08:03","title":"Ezek most a világ legkedveltebb telefonjai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d3012df-9e68-45b5-9a86-9cdcd2f4056f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az egykori budapesti nagykövet fia két fontos külpolitikai pozíció betöltésére is esélyes.","shortLead":"Az egykori budapesti nagykövet fia két fontos külpolitikai pozíció betöltésére is esélyes.","id":"20201112_anthony_blinken_biden_kulugyminiszter","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5d3012df-9e68-45b5-9a86-9cdcd2f4056f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ff3f0b3-fc12-418e-bdd0-d66ceec6a2d7","keywords":null,"link":"/vilag/20201112_anthony_blinken_biden_kulugyminiszter","timestamp":"2020. november. 12. 13:27","title":"A félig magyar Anthony Blinken lehet Biden külügyminisztere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f737d02-2aac-4231-a05f-23c130628555","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Fővárosi Ítélőtábla másodfokú határozatában új eljárásra utasította a Színház- és Filmművészeti Egyetem dolgozói sztrájkja ügyében a Fővárosi Törvényszéket - közölte az SZFE vezetése szerdán az egyetem honlapján. A figyelmeztető sztrájk ugyanakkor jogszerű volt. A sztrájkbizottság egyértelmű sikernek értékeli a mai döntést.\r

","shortLead":"A Fővárosi Ítélőtábla másodfokú határozatában új eljárásra utasította a Színház- és Filmművészeti Egyetem dolgozói...","id":"20201111_SZFEsztrajk_masodfokon_nincs_dontes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3f737d02-2aac-4231-a05f-23c130628555&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0f68835-33c0-42b6-88e9-6b6cf65bcfdd","keywords":null,"link":"/kultura/20201111_SZFEsztrajk_masodfokon_nincs_dontes","timestamp":"2020. november. 11. 16:18","title":"SZFE-ügy: a figyelmeztető sztrájk jogszerű volt, a több hetes sztrájkról másodfokon nincs döntés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c6dda26-f6cd-4ad8-8510-870846de7f8b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az egy évvel korábbihoz képest 1 százalékkal esett vissza szeptemberben az ipari termelés, majdnem pontosan visszatért a válság előtti állapotra. Főleg az autóipar fellendülése magyarázza a kilábalást.","shortLead":"Az egy évvel korábbihoz képest 1 százalékkal esett vissza szeptemberben az ipari termelés, majdnem pontosan visszatért...","id":"20201112_ipar_jarvany_ksh","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9c6dda26-f6cd-4ad8-8510-870846de7f8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c3a7400-d1b0-4c6d-9d55-701783b69455","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201112_ipar_jarvany_ksh","timestamp":"2020. november. 12. 09:38","title":"A járvány előtti szint 99,5 százalékára tért vissza a magyar ipar, amikor megérkezett a második hullám","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70aa0a83-75c5-488a-bb5d-a91d8526e3ab","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Budapest polgármestere mindent köszönt Budapest lakosságának, és szerinte félelemkeltéssel nem lehet elérni az együttműködést.","shortLead":"Budapest polgármestere mindent köszönt Budapest lakosságának, és szerinte félelemkeltéssel nem lehet elérni...","id":"20201112_Karacsony__tek_kijarasi_tilalom","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=70aa0a83-75c5-488a-bb5d-a91d8526e3ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f9adc6f-7b94-4c99-bb06-3d79cd079f63","keywords":null,"link":"/itthon/20201112_Karacsony__tek_kijarasi_tilalom","timestamp":"2020. november. 12. 14:07","title":"Karácsony Gergelynek nem tetszettek a fegyverben járőröző terrorelhárítók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d878c755-4d7c-4e5f-864d-26589c0c747e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Míg a magyar nagyvárosok és a budapesti kerületek túlnyomó többsége az utcai maszkviselés mellett döntött, addig Debrecenben jóval enyhébb szabályozást jelentettek be.","shortLead":"Míg a magyar nagyvárosok és a budapesti kerületek túlnyomó többsége az utcai maszkviselés mellett döntött, addig...","id":"20201112_debrecen_maszkviseles","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d878c755-4d7c-4e5f-864d-26589c0c747e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c841e1c9-c32f-4ca6-a0c1-8d495afcd323","keywords":null,"link":"/itthon/20201112_debrecen_maszkviseles","timestamp":"2020. november. 12. 13:50","title":"Debrecenben nem kötelező az utcai maszkviselés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a99c0e58-3685-4f2b-895b-33e64d043bca","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Amilyen gyorsan a kormány változtatja a járványügyi szabályokat, olyan gyorsan lép a Magyar Labdarúgó-szövetség is.","shortLead":"Amilyen gyorsan a kormány változtatja a járványügyi szabályokat, olyan gyorsan lép a Magyar Labdarúgó-szövetség is.","id":"20201111_MLSZ_amator_bajnoksagok_jarvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a99c0e58-3685-4f2b-895b-33e64d043bca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77f449d9-4f3b-4c93-8b69-35c39149b8ca","keywords":null,"link":"/sport/20201111_MLSZ_amator_bajnoksagok_jarvany","timestamp":"2020. november. 11. 07:47","title":"Egy nap után úgy döntött az MLSZ, hogy mégsem állítja le az amatőr bajnokságokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]