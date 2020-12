Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5136e79e-98cc-444e-bc17-9d888bc9378a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple nemcsak az iPhone 12-család készülékein teszi elérhetővé a Full HD-s videohívások lebonyolítását lehetővé tévő FaceTime HD-t, hanem az arra alkalmas előlapi kamerával rendelkező régebbi modellek is megkapják a funkciót. Az előző három év összes iPhone-ja.","shortLead":"Az Apple nemcsak az iPhone 12-család készülékein teszi elérhetővé a Full HD-s videohívások lebonyolítását lehetővé tévő...","id":"20201203_apple_iphone_facetime_hd_videotelefonalas_modellek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5136e79e-98cc-444e-bc17-9d888bc9378a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a57e349-1476-4c25-b92a-542886cbf9a8","keywords":null,"link":"/tudomany/20201203_apple_iphone_facetime_hd_videotelefonalas_modellek","timestamp":"2020. december. 03. 14:03","title":"Örülhetnek a régebbi iPhone-t használók: szinte mindenki megkapta a jobb képminőséget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4efb8ef8-5b27-4fa6-b77f-7785ce24a31a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"“Harminc évvel ezelőtt a kommunisták Prágában bezártak, most pedig Brüsszelben egyesek kizárnának” – reagált a vele kapcsolatos hírekre Deutsch Tamás.","shortLead":"“Harminc évvel ezelőtt a kommunisták Prágában bezártak, most pedig Brüsszelben egyesek kizárnának” – reagált a vele...","id":"20201202_deutsch_tamas_neppart_kizaras","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4efb8ef8-5b27-4fa6-b77f-7785ce24a31a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bef1cfe9-4f0f-4c61-9a7e-b9dd2e241a99","keywords":null,"link":"/itthon/20201202_deutsch_tamas_neppart_kizaras","timestamp":"2020. december. 02. 07:40","title":"Deutsch állítja, azért akarják kizárni a néppárti frakcióból, mert kritizálni mert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66706f27-3e36-4a5c-ae82-3d02c999664e","c_author":"Nagy Gábor","category":"itthon","description":"Ez a friss HVG lapajánlója.","shortLead":"Ez a friss HVG lapajánlója.","id":"202049_uvegszilankok_atalp_alatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=66706f27-3e36-4a5c-ae82-3d02c999664e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3ecc403-5612-42e4-83e6-b9836aa8b6ce","keywords":null,"link":"/itthon/202049_uvegszilankok_atalp_alatt","timestamp":"2020. december. 03. 09:01","title":"Nagy Gábor: Üvegszilánkok a talp alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67dc4da6-f9f9-4600-ab51-763617245d56","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A MLSZ 2,39 milliárdnyi taopénzt ítélt meg a felcsúti focialapítványnak, de hogy mire, azt még nem tudni.","shortLead":"A MLSZ 2,39 milliárdnyi taopénzt ítélt meg a felcsúti focialapítványnak, de hogy mire, azt még nem tudni.","id":"20201203_felcsut_mlsz_tao_tamogatas_tao_penzek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=67dc4da6-f9f9-4600-ab51-763617245d56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5a50f7a-a0dd-4065-8dd5-cf5b372c0ca7","keywords":null,"link":"/kkv/20201203_felcsut_mlsz_tao_tamogatas_tao_penzek","timestamp":"2020. december. 03. 16:49","title":"Felcsúton megint kitaláltak valamit, amire milliárdokat hagyott jóvá az MLSZ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf83622f-bc25-4f38-8c94-9d72aa192784","c_author":"Folk György","category":"360","description":"A bajban összezárt a 27 uniós tagállam, így sikeresen hozott össze egységes koronavírusvakcina-stratégiát az Európai Bizottság. Eddig hatféle oltóanyagra szerződött a közösség, az összes európai lakos beoltása azonban több mint egy évbe is beletelhet.","shortLead":"A bajban összezárt a 27 uniós tagállam, így sikeresen hozott össze egységes koronavírusvakcina-stratégiát az Európai...","id":"202049__oltasosztozkodas__igazsagos_rendszer__kozos_erofeszites__vak_cinizmus_helyett_vakcinizmus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cf83622f-bc25-4f38-8c94-9d72aa192784&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e823e308-07a0-4348-8d44-caec1b79a7d0","keywords":null,"link":"/360/202049__oltasosztozkodas__igazsagos_rendszer__kozos_erofeszites__vak_cinizmus_helyett_vakcinizmus","timestamp":"2020. december. 03. 15:00","title":"Mégis mekkora bravúrra lesz szükség Európa beoltásához koronavírus ellen?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e054a82d-2f58-4934-ab61-6554be8fd747","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az Eredetben és az X-Menben is játszó Oscar-jelölt színész 2014-ben leszbikusságáról beszélt, most pedig bejelentette, hogy transznemű, és Elliot Page néven éli tovább az életét. Boldog, de fél a támadásoktól és az erőszaktól.","shortLead":"Az Eredetben és az X-Menben is játszó Oscar-jelölt színész 2014-ben leszbikusságáról beszélt, most pedig bejelentette...","id":"20201202_Transznemukent_bujt_elo_Ellen_Page_hollywoodi_szinesz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e054a82d-2f58-4934-ab61-6554be8fd747&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d4c421f-1a3a-460f-b03f-5d252510267b","keywords":null,"link":"/elet/20201202_Transznemukent_bujt_elo_Ellen_Page_hollywoodi_szinesz","timestamp":"2020. december. 02. 12:20","title":"Transzneműként bújt elő Elliot Page hollywoodi színész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25671108-0442-4f9e-b0f6-c17b7bd4d3b8","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A koronavírus-járvány első hulláma nagyon megviselte a mediterrán országot, ezért ősszel a fogyatkozó egészségügyi stábot néhány helyen megpróbálják külföldiekkel feltölteni. A szabályozás és a helyi viszonyok azonban sokszor közbeszólnak – tudósít a Deutsche Welle.","shortLead":"A koronavírus-járvány első hulláma nagyon megviselte a mediterrán országot, ezért ősszel a fogyatkozó egészségügyi...","id":"20201202_Tobb_helyen_kulfoldi_orvosokkal_potolnak_a_munkaerohianyt_Olaszorszagban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=25671108-0442-4f9e-b0f6-c17b7bd4d3b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfce119d-9114-4ab6-80cc-cd47c19154d6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201202_Tobb_helyen_kulfoldi_orvosokkal_potolnak_a_munkaerohianyt_Olaszorszagban","timestamp":"2020. december. 02. 15:04","title":"Több helyen külföldi orvosokkal pótolnák a munkaerőhiányt Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17b09f8b-b9d1-4834-997f-42aab829e3c7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai járványügyi központ (CDC) szakemberei szerint a 14 napos karantént sokan nehezen viselik, ezért érdemes lenne csökkenteni annak idejét. Úgy vélik, járványügyi szempontból 7-10 nap is elegendő lehet a megfigyelésre.","shortLead":"Az amerikai járványügyi központ (CDC) szakemberei szerint a 14 napos karantént sokan nehezen viselik, ezért érdemes...","id":"20201202_karanten_koronavirus_jarvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=17b09f8b-b9d1-4834-997f-42aab829e3c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc3abe5e-5e74-4b72-8738-1995861f0be4","keywords":null,"link":"/tudomany/20201202_karanten_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. december. 02. 20:03","title":"Új ajánlással állt elő az amerikai járványügy: 7-10 nap is elég lehet a karanténra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]