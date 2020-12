Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Jellemzően választási kampányokban buknak bele politikusok szexbotrányokba, de arra is akadt már példa, hogy magyar diplomatát egy külföldi állam húzott csőbe – egyértelműen politikai okok miatt. A Szájer-sztorinál semmilyen bizonyíték nincs arra, hogy a botrányt "külső erők" idézték elő, még ha vannak is gyanúra okot adó jelek. A kilencvenes években még tabu volt a politikusok magánélete, a kétezres évek második felében viszont szinte már futószalagon jönnek az ilyen sztorik. Megedződtek a magyarok a politikai szexbotrányokban Tolerálnia kell-e egy liberális demokráciának az illiberalizmust? Hozzászólás Csizmadia Ervin Milyen értelemben érhetne véget a történelem? című, itt, a hvg360-on megjelent írásához. Lehet illiberálisnak lenni, de nem egy liberális közösségben Fontos követni, ami Magyarországon történik, mert az a környező országokban figyelmeztetést jelent, legyen szó akár a médiáról, akár a Színház- és Filmművészeti Egyetemről – mondja a Vígszínházba sokadszor visszatérő rendező, Michal Dočekal, aki a történelem meghamisításáról rendezett most előadást. Interjú. Harcinc évvel ezelőtt egyáltalán nem számoltunk a posztdemokrácia megjelenésével A román politikusok is tiltakoznak, szerintük a budapesti kormány nem tartja tiszteletben Románia szuverenitását.

","shortLead":"Az RMDSZ hangjaként vett részt Szijjártó Péter magyar külügyminiszter a romániai választási kampányban, magyar nyelvű...","id":"20201206_Szijjarto_telefonos_kampanyuzenete_okozott_botranyt_a_romaniai_valasztasi_kampanyban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d8481c9f-be19-4119-a9ee-562ea6f434c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c284d2c0-d577-4417-a59b-87e6e520bd01","keywords":null,"link":"/vilag/20201206_Szijjarto_telefonos_kampanyuzenete_okozott_botranyt_a_romaniai_valasztasi_kampanyban","timestamp":"2020. december. 06. 10:49","title":"Szijjártó telefonos kampányüzenete okozott botrányt a román választási kampányban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]