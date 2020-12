A Universal Music Group kiadói csoport vásárolta meg Bob Dylan teljes szerzői életművét (dalszerzői katalógusát), amely több mint 600 szerzeményt takar. Hogy pontosan mennyi pénzt ért meg a UMG-nek Dylan munkássága, azt nem hozták nyilvánosságra, de dollármilliókról van szó. A közel hatvan éves életmű részét képezik Dylan legnagyobb slágerei, mint az 1965-ös Like a Rolling Stone, az Oscart érő Things Have Changed, az Adele-nek írt Make You Feel My Love, vagy a 17 perces Murder Most Foul.

A Universal Music Group közleményében kiemelte, hogy minden idők egyik legfontosabb szerződése született meg a zeneiparban azáltal, hogy a kiadói jogok átkerültek hozzájuk.

Bob Dylan az egyik legnagyobb hatású dalszerző-előadó, az egyetlen, aki irodalmi Nobel-díjat nyert. Dalait több mint hatezerszer feldolgozták, és több mint 125 milliót adtak el belőlük világszerte.

