[{"available":true,"c_guid":"83349c20-871f-4bd7-bf88-ac9ef07b8d7b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Azért, hogy megkönnyítse a családi készülődést, összedolgozást és együttlétet az idén kicsit más ünnepi időszakban, a Telekom a korlátlan mobilnethasználat és a korlátlan beszélgetés lehetőségét kínálja fel ügyfeleinek, decemberben összesen hét napra, díjmentesen. A két lehetőség közül minden héten mindenki egyet választhat.","shortLead":"Azért, hogy megkönnyítse a családi készülődést, összedolgozást és együttlétet az idén kicsit más ünnepi időszakban...","id":"20201207_telekom_unnepi_korlatlan_net_beszelgetes_aktivalasa_december_karacsony","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=83349c20-871f-4bd7-bf88-ac9ef07b8d7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"818fa27b-4976-45a6-9086-c7569f40f787","keywords":null,"link":"/tudomany/20201207_telekom_unnepi_korlatlan_net_beszelgetes_aktivalasa_december_karacsony","timestamp":"2020. december. 07. 13:33","title":"Ha a Telekomnál van, most dönthet: 2+2+3 napra korlátlan mobilnetet vagy korlátlan beszélgetést kér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b5eae7d-f140-424a-bed2-418bd4f143da","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"Már nem az a legfőbb kérdés, hogy lehet-e a száz év az új hatvan – azaz meghosszabbítható-e jelentősen az emberi élettartam –, hanem hogy mindez mikor következik be - mutatnak rá A jövő gyorsabban itt lesz, mint gondolnánk című könyv szerzői, Peter H. Diamandis jövőkutató és Steven Kotler tudományos író.","shortLead":"Már nem az a legfőbb kérdés, hogy lehet-e a száz év az új hatvan – azaz meghosszabbítható-e jelentősen az emberi...","id":"20201206_A_hosszu_elet_jovoje_ime_nehany_igeretes_oregedesmegelozo_technologia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1b5eae7d-f140-424a-bed2-418bd4f143da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8003cb6b-26c1-4e60-9dfe-f3520d16c163","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20201206_A_hosszu_elet_jovoje_ime_nehany_igeretes_oregedesmegelozo_technologia","timestamp":"2020. december. 06. 19:15","title":"A hosszú élet jövője: íme néhány ígéretes öregedésmegelőző technológia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70e61fe2-e6e4-47ac-a469-aeabe792a5b3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az intézmény által fenntartott melléken a betegek hozzátartozói információt kaphatnak a csomagküldésről és a beteglátogatásról.","shortLead":"Az intézmény által fenntartott melléken a betegek hozzátartozói információt kaphatnak a csomagküldésről és...","id":"20201207_covid_osztaly_semmelweis_egyetem_koronavirus_beteg_hozzatartozo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=70e61fe2-e6e4-47ac-a469-aeabe792a5b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62115bb0-e650-48bb-b4d9-a3a26aaa47aa","keywords":null,"link":"/itthon/20201207_covid_osztaly_semmelweis_egyetem_koronavirus_beteg_hozzatartozo","timestamp":"2020. december. 07. 11:15","title":"Covid-információs vonalat indított a Semmelweis Egyetem a hozzátartozóknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bba142b5-a9a7-4dc1-956c-7a35928d1562","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A jelenlegi korlátozó intézkedések maradnak fenn, ami azt jelenti, hogy nem szűnik meg az idősek vásárlási sávja és nem térnek át digitális oktatásra az általános iskolákban. ","shortLead":"A jelenlegi korlátozó intézkedések maradnak fenn, ami azt jelenti, hogy nem szűnik meg az idősek vásárlási sávja és nem...","id":"20201207_Orban_bejelentes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bba142b5-a9a7-4dc1-956c-7a35928d1562&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3aae8398-ad75-40a0-b85b-c6e568ada766","keywords":null,"link":"/itthon/20201207_Orban_bejelentes","timestamp":"2020. december. 07. 13:36","title":"Orbán: A kijárási tilalom január 11-ig tart, a szentestéről később döntenek, szilveszterre nem lesz kivétel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d76141e3-1b52-4a9d-904c-33ac6b1da54f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az ügyben egyezség jóváhagyásával született ítélet, a műsorvezető másfél évet kapott felfüggesztve, és büntetést is kell fizetnie.","shortLead":"Az ügyben egyezség jóváhagyásával született ítélet, a műsorvezető másfél évet kapott felfüggesztve, és büntetést is...","id":"20201207_hajdu_peter_koltsegvetesi_csalas_birosag_itelet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d76141e3-1b52-4a9d-904c-33ac6b1da54f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50af6a87-5fba-40c0-b19c-4cbe5b03e371","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201207_hajdu_peter_koltsegvetesi_csalas_birosag_itelet","timestamp":"2020. december. 07. 15:30","title":"Elítélték Hajdú Pétert költségvetési csalás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ea30a85-8170-4367-bc4f-734b1781f848","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"\"Tökéletes állapotban\" érkezett meg a japán Hajabusza-2 űrszonda által gyűjtött aszteroida-kőzetmintákat tartalmazó kapszula a Földre.","shortLead":"\"Tökéletes állapotban\" érkezett meg a japán Hajabusza-2 űrszonda által gyűjtött aszteroida-kőzetmintákat tartalmazó...","id":"20201207_ryugu_aszteroida_hajabusza_2_urszonda","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5ea30a85-8170-4367-bc4f-734b1781f848&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dddc99e9-ddf3-45a1-8e77-2e1ba124b859","keywords":null,"link":"/tudomany/20201207_ryugu_aszteroida_hajabusza_2_urszonda","timestamp":"2020. december. 07. 16:03","title":"4,6 milliárd éves mintákkal tért vissza a Földre a japán űrkapszula","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49269316-d86c-4e4f-b524-58fb283d74cb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két elhunytnál nem tüntettek fel alapbetegséget.","shortLead":"Két elhunytnál nem tüntettek fel alapbetegséget.","id":"20201208_koronavirus_halalos_aldozatok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=49269316-d86c-4e4f-b524-58fb283d74cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2037dc0-e624-400c-9cc6-487aba7db012","keywords":null,"link":"/itthon/20201208_koronavirus_halalos_aldozatok","timestamp":"2020. december. 08. 12:20","title":"Egy 39 éves férfi és egy 103 éves nő is a koronavírus áldozatai között van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"807a5654-d8c1-4d26-9356-874c24a5eca7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több szervezet szerint világszerte nő a Covid-vakcinákkal szembeni bizalmatlanság. Egykori amerikai elnökök ezért úgy döntöttek: kamerák előtt mutatják be, hogy bíznak a szakemberekben, az oltás pedig nem jár kockázattal.","shortLead":"Több szervezet szerint világszerte nő a Covid-vakcinákkal szembeni bizalmatlanság. Egykori amerikai elnökök ezért...","id":"20201208_obama_clinton_bush_covid_vakcina_oltas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=807a5654-d8c1-4d26-9356-874c24a5eca7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d73fc973-8b96-4479-bf53-6af3f98074dd","keywords":null,"link":"/tudomany/20201208_obama_clinton_bush_covid_vakcina_oltas","timestamp":"2020. december. 08. 10:03","title":"Obama, Clinton és Bush kamerák előtt fogják megkapni a koronavírus elleni oltást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]