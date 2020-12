Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"58f9e352-9bf6-4d39-bbe0-8cc45fc24b91","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Ferencváros vezetőedzője szerint a fagyos talaj miatt nem ment csapatának a kombinatív játék.","shortLead":"A Ferencváros vezetőedzője szerint a fagyos talaj miatt nem ment csapatának a kombinatív játék.","id":"20201209_labdarugo_bajnokok_ligaja_ferencvaros_dinamo_kijev_szerhij_rebrov","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=58f9e352-9bf6-4d39-bbe0-8cc45fc24b91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7735b88-ba09-439e-af49-01c944d38a18","keywords":null,"link":"/sport/20201209_labdarugo_bajnokok_ligaja_ferencvaros_dinamo_kijev_szerhij_rebrov","timestamp":"2020. december. 09. 07:53","title":"Hiába a vereség, Rebrov szerint az esti volt a Fradi egyik legjobb BL-meccse","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97162cec-0378-4389-a2fa-fd596bae6415","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy elektromos kerékpárral közlekedő férfit sodort el egy autós.","shortLead":"Egy elektromos kerékpárral közlekedő férfit sodort el egy autós.","id":"20201208_Halalos_baleset_65os_fout","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=97162cec-0378-4389-a2fa-fd596bae6415&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"496f7f9b-8d3c-4e2e-b71a-739483951810","keywords":null,"link":"/cegauto/20201208_Halalos_baleset_65os_fout","timestamp":"2020. december. 08. 21:33","title":"Halálos baleset történt a 65-ös főúton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6257ec7f-dd76-4711-93fa-0a4ebd12f175","c_author":"Kacskovics Mihály Béla","category":"vilag","description":"Kedden jelentette be a világ legnagyobb pornószolgáltatója, hogy megszünteti a videók letöltési opcióját, valamint erősen korlátozza, hogy ki tölthet fel az oldalra. A Pornhub döntésének hátterében nagy botrány áll: az oldal moderátorai több kiskorúról készült felvételt is átengedtek a szűrőkön, a The New York Times cikke szerint ezek pedig tönkretették a felvételeken szereplők életét. ","shortLead":"Kedden jelentette be a világ legnagyobb pornószolgáltatója, hogy megszünteti a videók letöltési opcióját, valamint...","id":"20201209_Nagy_a_botrany_a_Pornhub_korul_megszunik_a_letoltes_opcioja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6257ec7f-dd76-4711-93fa-0a4ebd12f175&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80f445f2-2606-4f12-8f5c-38c0bfa19ca4","keywords":null,"link":"/vilag/20201209_Nagy_a_botrany_a_Pornhub_korul_megszunik_a_letoltes_opcioja","timestamp":"2020. december. 09. 14:50","title":"Kapkodva keresi a megoldást a Pornhub, miután kiderült, hogy kiskorúakról készített videókat engedtek át a moderátorok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f66ee23-0c88-414e-96b9-0a5d5cf69c6d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy ötfős csoport tagjai ciánvegyülettel akarták megmérgezni a jelentős részt magyarok lakta kárpátaljai Beregszász ivóvízkészletét – számolt be az állítólagos tervről a Police Control Ukraine nevű hírportál.","shortLead":"Egy ötfős csoport tagjai ciánvegyülettel akarták megmérgezni a jelentős részt magyarok lakta kárpátaljai Beregszász...","id":"20201208_Meg_akartak_mergezni_Beregszasz_ivovizkeszletet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1f66ee23-0c88-414e-96b9-0a5d5cf69c6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"901156d7-c526-4d90-ae5e-93dd43cd36e4","keywords":null,"link":"/vilag/20201208_Meg_akartak_mergezni_Beregszasz_ivovizkeszletet","timestamp":"2020. december. 08. 16:04","title":"Meg akarták mérgezni Beregszász ivóvízkészletét?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d24e5032-9c50-4c55-9c1a-bd2602c53c7e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Már a jövő héten megkezdődhetnek az oltások az országban.","shortLead":"Már a jövő héten megkezdődhetnek az oltások az országban.","id":"20201209_Kanada_Pfizer_BioNTech_vakcina","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d24e5032-9c50-4c55-9c1a-bd2602c53c7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5909583b-8c56-4bbd-b892-7df6a3b33ab1","keywords":null,"link":"/tudomany/20201209_Kanada_Pfizer_BioNTech_vakcina","timestamp":"2020. december. 09. 19:24","title":"Kanada is engedélyezte a Pfizer és BioNTech vakcináját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ca05120-efd7-45b8-ac4c-addf249a6270","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A méretes SUV mindenféle menetdinamika segédeszközzel sem tudott igazán mit kezdeni a csúszós úttal, míg a Panda nem is vett róla tudomást.","shortLead":"A méretes SUV mindenféle menetdinamika segédeszközzel sem tudott igazán mit kezdeni a csúszós úttal, míg a Panda nem is...","id":"20201208_Kifogott_a_havas_ut_a_Range_Roveren_amin_a_Fiat_Panda_siman_felmegy","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8ca05120-efd7-45b8-ac4c-addf249a6270&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2504b7a-c01c-4b9d-86e0-a8f4ac4a4dfd","keywords":null,"link":"/cegauto/20201208_Kifogott_a_havas_ut_a_Range_Roveren_amin_a_Fiat_Panda_siman_felmegy","timestamp":"2020. december. 09. 04:09","title":"Kifogott a havas utca a Range Roveren, amin a Fiat Panda simán felmegy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c77728f6-eef8-421f-a6a1-27247eed9fa6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nagyfokú bizalmatlanság övezi az orosz vakcinát Oroszországban is. Főleg a nyilvánosan elérhető információk hiányát és a rendkívül gyors fejlesztést tartják gyanúsnak az egészségügyben dolgozók, akik – ha tehetnék – visszautasítanák a vakcinát.","shortLead":"Nagyfokú bizalmatlanság övezi az orosz vakcinát Oroszországban is. Főleg a nyilvánosan elérhető információk hiányát és...","id":"20201208_nem_kernek_az_orosz_orvosok_a_szputnyik_v_vakcinabol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c77728f6-eef8-421f-a6a1-27247eed9fa6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44d2986d-7131-4824-85b2-664d22c6e5eb","keywords":null,"link":"/vilag/20201208_nem_kernek_az_orosz_orvosok_a_szputnyik_v_vakcinabol","timestamp":"2020. december. 08. 15:24","title":"Orosz orvosok is bizalmatlanok a Szputnyik V vakcina iránt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb38c60e-612c-47dd-8250-ff4ee739dbf3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Hamarosan egy robot-tengeralattjárót indítanak a keresésére.","shortLead":"Hamarosan egy robot-tengeralattjárót indítanak a keresésére.","id":"20201208_Eltunt_egy_furotorony_az_Adrian","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bb38c60e-612c-47dd-8250-ff4ee739dbf3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1800cdca-c69a-4544-a30f-1b42280791b2","keywords":null,"link":"/vilag/20201208_Eltunt_egy_furotorony_az_Adrian","timestamp":"2020. december. 08. 19:55","title":"Eltűnt egy fúrótorony az Adrián","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]