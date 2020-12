Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1611e485-68b5-4380-a139-20dfa328bdc0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Több mint 300 milliárd forintot osztott szét az éjszaka a kormány, a járvány gazdasági kárainak enyhítésére szánt keretből a Budai Várnegyed felújítására megy a legtöbb pénz, a lakástámogatásokra és a szociálpolitikai menetdíj-támogatásokra szánt összegből a sportegyesületeket segítik.","shortLead":"Több mint 300 milliárd forintot osztott szét az éjszaka a kormány, a járvány gazdasági kárainak enyhítésére szánt...","id":"20201217_sport_lakas_gazdasagvedelem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1611e485-68b5-4380-a139-20dfa328bdc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84bb3b65-8ac4-45e3-957c-5e5034097843","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201217_sport_lakas_gazdasagvedelem","timestamp":"2020. december. 17. 09:11","title":"A sportegyesületeket segíti a kormány a lakástámogatásra szánt pénzekből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"192fbb19-e00a-4943-b1c2-078fc2daf597","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"44 év után újra kőzet- és talajminta került a Földre a Holdról, miután pekingi idő szerint csütörtök hajnalban landolt a Csang'o-5 űrszonda kapszulája Belső-Mongólia Autonóm Területen.","shortLead":"44 év után újra kőzet- és talajminta került a Földre a Holdról, miután pekingi idő szerint csütörtök hajnalban landolt...","id":"20201217_kina_urkutatas_hold_holdminta_csango_5_urszonda","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=192fbb19-e00a-4943-b1c2-078fc2daf597&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85ec5751-c82d-4d57-9f06-ea6f3f399930","keywords":null,"link":"/tudomany/20201217_kina_urkutatas_hold_holdminta_csango_5_urszonda","timestamp":"2020. december. 17. 08:33","title":"Sikerült a kínai küldetés, holdmintával landolt a Földön a Csang'o-5 űrszonda kapszulája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44727577-3520-4940-8678-3d7af4f0f3a0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Sajtóhírek szerint két cég akarja megvenni tőle a Diósgyőrt működtető cégét.","shortLead":"Sajtóhírek szerint két cég akarja megvenni tőle a Diósgyőrt működtető cégét.","id":"20201216_leisztinger_tamas_dvtk_arago","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=44727577-3520-4940-8678-3d7af4f0f3a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67558a95-909f-4691-a769-c2cb45c84f9d","keywords":null,"link":"/kkv/20201216_leisztinger_tamas_dvtk_arago","timestamp":"2020. december. 16. 08:44","title":"Kiszállhat a fociból Leisztinger Tamás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ac4175f-4867-4e3d-ba73-34bcb447fa6e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"7 helyett csak 6 százalékos visszaesést vár a GKI. Jövőre nem érjük még el a válság előtti szintet.","shortLead":"7 helyett csak 6 százalékos visszaesést vár a GKI. Jövőre nem érjük még el a válság előtti szintet.","id":"20201216_GKI_recesszio_elorejelzes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1ac4175f-4867-4e3d-ba73-34bcb447fa6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3292ceb7-83bc-4ab6-b160-47cf8f293e8b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201216_GKI_recesszio_elorejelzes","timestamp":"2020. december. 16. 05:30","title":"GKI: Zuhan a magyar gazdaság, de nem annyira, mint ahogy eddig várhattuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3198e2a3-99d9-408b-b1f8-9c53a0b7a3f4","c_author":"Samsung","category":"brandchannel","description":"A méret a lényeg, de nem mindegy, hogy mekkora. A digitális kijelzők vásárlásösztönző hatásának optimalizálásakor figyelnünk kell arra is, hogy az adott helyiséghez leginkább illeszkedő rendszert építsük ki. A kijelzőkön futó tartalom megjelenítése és teljes körű menedzselése pedig akkor a leghatékonyabb, ha a kezelhetőség egyszerű. Van megoldás.\r

","shortLead":"A méret a lényeg, de nem mindegy, hogy mekkora. A digitális kijelzők vásárlásösztönző hatásának optimalizálásakor...","id":"samsungbch_20201216_lottozo_oriaskijelzo_digital_signage_b2b","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3198e2a3-99d9-408b-b1f8-9c53a0b7a3f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45de0209-2765-4c59-9a03-050063c7d4f0","keywords":null,"link":"/brandchannel/samsungbch_20201216_lottozo_oriaskijelzo_digital_signage_b2b","timestamp":"2020. december. 16. 17:30","title":"Biztos nem gondol erre, ha bemegy egy lottózóba, pedig…","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Samsung Electronics Magyar Zrt.","c_partnerlogo":"2c0ec50a-f6ed-4bd1-95d8-7983a8d77fc7","c_partnertag":"Samsung"},{"available":true,"c_guid":"9b9d4c24-d282-42ca-a0e8-cb7aea3dde2c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egyelőre nem megerősített hírek szerint őrizetbe vették az egyik leggazdagabb magyart.","shortLead":"Egyelőre nem megerősített hírek szerint őrizetbe vették az egyik leggazdagabb magyart.","id":"20201215_Bige_Laszlo_rendorseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9b9d4c24-d282-42ca-a0e8-cb7aea3dde2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44674546-4bfd-4332-8877-10e98add12b2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201215_Bige_Laszlo_rendorseg","timestamp":"2020. december. 15. 21:25","title":"Telex: Őrizetbe vették Bige Lászlót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c23d7d55-2aab-424d-823e-0ca200a8c79e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy 41 és egy 48 éves férfi is életét vesztette a járványban a szerdai adatok szerint.

","shortLead":"Egy 41 és egy 48 éves férfi is életét vesztette a járványban a szerdai adatok szerint.

","id":"20201216_Koronavirus_Magyarorszag_legfiatalabb","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c23d7d55-2aab-424d-823e-0ca200a8c79e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71e39c51-6410-49e0-bf24-78f888e5e377","keywords":null,"link":"/itthon/20201216_Koronavirus_Magyarorszag_legfiatalabb","timestamp":"2020. december. 16. 10:08","title":"Egy 25 éves férfi volt a járvány legfiatalabb áldozata kedden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52220752-d6b6-40ef-9b2e-0d97cb09b2bc","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az elnök nyilvánosan adatja be magának a vakcinát, hogy növelje az oltóanyag iránti bizalmat.","shortLead":"Az elnök nyilvánosan adatja be magának a vakcinát, hogy növelje az oltóanyag iránti bizalmat.","id":"20201217_A_jovo_heten_oltjak_be_Joe_Bident","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=52220752-d6b6-40ef-9b2e-0d97cb09b2bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d21e2aa0-5a49-4f80-91f1-d431a5c0bef7","keywords":null,"link":"/vilag/20201217_A_jovo_heten_oltjak_be_Joe_Bident","timestamp":"2020. december. 17. 05:55","title":"A jövő héten oltják be Joe Bident","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]