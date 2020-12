Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"759ea4d9-4c24-48a7-9bab-b166b4b97b0d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A mobilcsalád várhatóan legerősebb tagjáról, a Galaxy S21 Ultráról is előkerült egy specifikációs lista.","shortLead":"A mobilcsalád várhatóan legerősebb tagjáról, a Galaxy S21 Ultráról is előkerült egy specifikációs lista.","id":"20201221_samsung_galaxy_s21_ultra_specifikacio_kiszivargott_informacio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=759ea4d9-4c24-48a7-9bab-b166b4b97b0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab4ef95f-e702-4eeb-8f32-caa9e026eb71","keywords":null,"link":"/tudomany/20201221_samsung_galaxy_s21_ultra_specifikacio_kiszivargott_informacio","timestamp":"2020. december. 21. 12:33","title":"Minden fontos információ kiszivárgott a Samsung Galaxy S21 Ultráról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4500d4e-57c0-4a8e-83ac-b94e3d55b161","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Citizen Lab kiberbiztonsági kutatói szerint a hackerek a Pegasus nevű kémprogrammal egy olyan biztonsági rést használtak ki az iPhone-okon, amelyet korábban senki sem ismert.","shortLead":"A Citizen Lab kiberbiztonsági kutatói szerint a hackerek a Pegasus nevű kémprogrammal egy olyan biztonsági rést...","id":"20201221_al_jazeera_hackeles_kibertamagas_kismet_nso_group","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e4500d4e-57c0-4a8e-83ac-b94e3d55b161&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f858938e-abe8-442c-af75-b2246ac36fe1","keywords":null,"link":"/tudomany/20201221_al_jazeera_hackeles_kibertamagas_kismet_nso_group","timestamp":"2020. december. 21. 18:03","title":"36 újságíró iPhone-ját törték fel, hogy kémkedjenek utánuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffedb1f2-3ca3-47b7-828e-9449f245fdec","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy Magyarországon kevésbé ismert vállalat, a Konka MicroLED technológiára épülő okosórát készített, amely jóval tovább bírja egy feltöltéssel.","shortLead":"Egy Magyarországon kevésbé ismert vállalat, a Konka MicroLED technológiára épülő okosórát készített, amely jóval tovább...","id":"20201221_microled_kijelzo_konka_okosora","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ffedb1f2-3ca3-47b7-828e-9449f245fdec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5428cce2-4f3c-4b9a-bc20-c08f2b3841bc","keywords":null,"link":"/tudomany/20201221_microled_kijelzo_konka_okosora","timestamp":"2020. december. 21. 16:03","title":"35 napig bírja egy feltöltéssel az új kínai okosóra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c35e4487-ccb9-4a9d-a691-c804be724b40","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A hatóságok vizsgálják az eddigi allergiás reakciókat. 