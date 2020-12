Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b4134ace-bbdd-4c12-a3b5-46b19b2c6816","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Története során először készített személyre szabott éves összefoglalót a TikTok, de a magyar felhasználók egyelőre nem érik el az újdonságot.","shortLead":"Története során először készített személyre szabott éves összefoglalót a TikTok, de a magyar felhasználók egyelőre nem...","id":"20201222_tiktok_video_osszefoglalo_2020","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b4134ace-bbdd-4c12-a3b5-46b19b2c6816&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c3ccbbc-1965-44d3-aa1a-d283b10ab1b3","keywords":null,"link":"/tudomany/20201222_tiktok_video_osszefoglalo_2020","timestamp":"2020. december. 22. 16:03","title":"Összefoglaló videóval lepi meg felhasználóit a TikTok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"caa2dd2b-5689-4a4b-a9c7-a7578fe9cab5","c_author":"Csányi Nikolett - Ká Zoltán - Czeglédi Fanni","category":"kultura","description":"Arra kértük a Színház- és Filmművészeti Egyetem hallgatóit, hogy töltsék velünk az adventi időszakot: versek, mesék, dalok, akár bábok segítségével mondják el, mit jelent számukra az ünnep. A tizenegyedik videóban Birkenstock Rebeka énekel.","shortLead":"Arra kértük a Színház- és Filmművészeti Egyetem hallgatóit, hogy töltsék velünk az adventi időszakot: versek, mesék...","id":"20201222_SZFE_advent_karacsony_videosorozat_11_resz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=caa2dd2b-5689-4a4b-a9c7-a7578fe9cab5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5bd8f24-5e9e-4cc0-ac22-46ca406b6eff","keywords":null,"link":"/kultura/20201222_SZFE_advent_karacsony_videosorozat_11_resz","timestamp":"2020. december. 22. 18:05","title":"„Jut még bárkinek a tiszta fényből egy cseppnyi láng” – SZFE-advent a hvg.hu-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d138b722-00a2-4dc0-95a1-bc9bf5af2b19","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A kenguruk képesek megtanulni, hogy a kutyákhoz hasonlóan kommunikáljanak az emberrel, a tekintetüket használva a \"mutatáshoz\" és a segítségkéréshez - állapították meg ausztrál és brit kutatók.","shortLead":"A kenguruk képesek megtanulni, hogy a kutyákhoz hasonlóan kommunikáljanak az emberrel, a tekintetüket használva...","id":"20201224_kenguruk_kommunikacioja_tekintet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d138b722-00a2-4dc0-95a1-bc9bf5af2b19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d754ec83-0af3-4cec-b42f-c5711a4e0e9c","keywords":null,"link":"/tudomany/20201224_kenguruk_kommunikacioja_tekintet","timestamp":"2020. december. 24. 10:03","title":"A kenguruk a tekintetükkel képesek kommunikálni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a403418-b181-446a-ad21-544c2bf5d365","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A megbízói tudta nélkül kért új lakcímkártyákat az apja címére egy férfi, hogy helyben tudja intézni az ügyeiket.","shortLead":"A megbízói tudta nélkül kért új lakcímkártyákat az apja címére egy férfi, hogy helyben tudja intézni az ügyeiket.","id":"20201222_lakcimkartya_zala_okirat_hamisitas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1a403418-b181-446a-ad21-544c2bf5d365&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08a1b8b7-65d4-46f3-846b-ae71bb3311ae","keywords":null,"link":"/itthon/20201222_lakcimkartya_zala_okirat_hamisitas","timestamp":"2020. december. 22. 11:51","title":"Több száz hamis lakcímkártyát igényelt egy zalai férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c34076c1-c683-4138-9c1f-3d1603829152","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai elnöknek járó hivatalos Twitter-fiók követőinek száma nullára áll át, amikor Joe Bident beiktatják elnöknek. Emellett többek között a first lady és a Fehér Ház fiókja is így jár.","shortLead":"Az amerikai elnöknek járó hivatalos Twitter-fiók követőinek száma nullára áll át, amikor Joe Bident beiktatják...","id":"20201223_twitter_amerikai_elnok_joe_biden_potus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c34076c1-c683-4138-9c1f-3d1603829152&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5b7cd14-2b6e-475b-a6bf-a5dad9c4f839","keywords":null,"link":"/tudomany/20201223_twitter_amerikai_elnok_joe_biden_potus","timestamp":"2020. december. 23. 15:08","title":"Tiszta lappal kezd Joe Biden, lenullázza a Twitter az amerikai elnök fiókját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"703cb32e-0b6b-4a59-b9f5-ddc9ac9b8e89","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Space Force (Űrhadosztály) felállítására tavaly februárban adtak elnöki utasítást. Donald Trump akkor úgy fogalmazott: az USA ellenségei már az űrben vannak.","shortLead":"A Space Force (Űrhadosztály) felállítására tavaly februárban adtak elnöki utasítást. Donald Trump akkor...","id":"20201222_donald_trump_urhadsereg_space_force_orzok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=703cb32e-0b6b-4a59-b9f5-ddc9ac9b8e89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1399ff75-a3ff-403e-900d-c8c05afdfab0","keywords":null,"link":"/tudomany/20201222_donald_trump_urhadsereg_space_force_orzok","timestamp":"2020. december. 22. 13:03","title":"Őrzőknek nevezik mostantól az USA űrhadseregének tagjait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13af79a7-21c1-4d51-bb62-9aa76737e1b7","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kultura","description":"A kapitány küldetését karácsonytól vetítik az észak-amerikai mozik. A film véletlenül a járványhelyzetre is reagál.



","shortLead":"A kapitány küldetését karácsonytól vetítik az észak-amerikai mozik. A film véletlenül a járványhelyzetre is reagál.



","id":"20201223_Elso_westernhos_szerepet_alakitja_Tom_Hanks","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=13af79a7-21c1-4d51-bb62-9aa76737e1b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac28d967-ae2b-4a9d-a929-1bf9ff35b755","keywords":null,"link":"/kultura/20201223_Elso_westernhos_szerepet_alakitja_Tom_Hanks","timestamp":"2020. december. 23. 09:18","title":"Első westernhős szerepét alakítja Tom Hanks","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ced4f55c-4988-4ef5-be4e-a2225a6be856","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az új román kormány szerda este lép hivatalba, miután a kabinet tagjai leteszik a hivatali esküt Klaus Iohannis államfő előtt.","shortLead":"Az új román kormány szerda este lép hivatalba, miután a kabinet tagjai leteszik a hivatali esküt Klaus Iohannis államfő...","id":"20201223_bizalmat_szavaztak_florin_citu_kormanyanak_romania","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ced4f55c-4988-4ef5-be4e-a2225a6be856&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45833492-f101-4799-aca1-00012168e691","keywords":null,"link":"/vilag/20201223_bizalmat_szavaztak_florin_citu_kormanyanak_romania","timestamp":"2020. december. 23. 18:40","title":"Bizalmat szavazott a román parlament Florin Citu kormányának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]