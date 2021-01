Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1e553f3d-94bc-4361-bc2c-94ff29b5ebeb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A német prémiumgyártó zászlóshajó kategóriás szedánja négy év után frissítésen esik át.","shortLead":"A német prémiumgyártó zászlóshajó kategóriás szedánja négy év után frissítésen esik át.","id":"20210106_elso_kemfotokon_a_megujulo_audi_a8","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1e553f3d-94bc-4361-bc2c-94ff29b5ebeb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d07a5ee-6523-49c9-a894-3a67ab91ea49","keywords":null,"link":"/cegauto/20210106_elso_kemfotokon_a_megujulo_audi_a8","timestamp":"2021. január. 06. 06:41","title":"Első kémfotókon a megújuló Audi A8","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"929ff6f1-aab9-4c24-a06a-be2d3c8adfd1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A humorista állapotáról semmit sem tudni.","shortLead":"A humorista állapotáról semmit sem tudni.","id":"20210105_koronavirus_sas_jozsef","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=929ff6f1-aab9-4c24-a06a-be2d3c8adfd1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6b7162f-8abe-40c7-b4ab-7043c486b15a","keywords":null,"link":"/elet/20210105_koronavirus_sas_jozsef","timestamp":"2021. január. 05. 07:21","title":"Koronavírusos Sas József, állítólag kórházba került","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af8f4c79-7cc5-4420-a8a6-2e6f02036e92","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A tavalyi év utolsó hetében 10 százalék volt a pozitív tesztek aránya az országban.","shortLead":"A tavalyi év utolsó hetében 10 százalék volt a pozitív tesztek aránya az országban.","id":"20210104_Koronavirus_fertozes_Spanyolorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=af8f4c79-7cc5-4420-a8a6-2e6f02036e92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31c512cc-cb96-4a6f-8912-78d4161d274e","keywords":null,"link":"/vilag/20210104_Koronavirus_fertozes_Spanyolorszag","timestamp":"2021. január. 04. 21:50","title":"Csak idén már több mint 30 ezerrel nőtt az igazolt koronavírusos esetek száma Spanyolországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20be2d2c-4821-43fc-a9dc-f2088472f824","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Aki az ablakból felvette a pizzafutár megverését, nem is szólt a rendőrségnek.","shortLead":"Aki az ablakból felvette a pizzafutár megverését, nem is szólt a rendőrségnek.","id":"20210104_Napolyban_hatan_rugdostak_le_a_robogojarol_egy_pizzafutart_az_emberek_osszedobtak_neki_egy_ujra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=20be2d2c-4821-43fc-a9dc-f2088472f824&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2b712c6-7615-4f7e-ab82-608c44b99810","keywords":null,"link":"/vilag/20210104_Napolyban_hatan_rugdostak_le_a_robogojarol_egy_pizzafutart_az_emberek_osszedobtak_neki_egy_ujra","timestamp":"2021. január. 04. 17:20","title":"Nápolyban hatan rugdostak le a robogójáról egy pizzafutárt, az emberek összedobtak neki egy újra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e39c533e-a71b-4613-96df-4f750223e882","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A diákoknak elfoglaltak egy épületet az egyetem kampuszán, több demonstrálót előállítottak.","shortLead":"A diákoknak elfoglaltak egy épületet az egyetem kampuszán, több demonstrálót előállítottak.","id":"20210104_Tuntetes_diakok_Isztambul_egyetem_rektor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e39c533e-a71b-4613-96df-4f750223e882&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44f52fb6-34b3-4ccf-9714-3c6dc78e74dd","keywords":null,"link":"/vilag/20210104_Tuntetes_diakok_Isztambul_egyetem_rektor","timestamp":"2021. január. 04. 20:26","title":"Rendőrök csaptak össze tüntető diákokkal, miután Erdogan nevezte ki az egyik isztambuli egyetem rektorát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbaa4729-aa38-48f7-95db-5867c6659ef6","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kultura","description":"Gerry Marsden írta a Liverpool focicsapatának himnuszát is. ","shortLead":"Gerry Marsden írta a Liverpool focicsapatának himnuszát is. ","id":"20210104_Elhunyt_a_Beatles_rivalisanak_szamito_Gerry_And_The_Peacemakers_alapitoja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bbaa4729-aa38-48f7-95db-5867c6659ef6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"180fae82-55df-4963-9a7b-c3dddab18253","keywords":null,"link":"/kultura/20210104_Elhunyt_a_Beatles_rivalisanak_szamito_Gerry_And_The_Peacemakers_alapitoja","timestamp":"2021. január. 04. 10:17","title":"Meghalt a Beatles riválisának számító Gerry And The Peacemakers alapítója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61d4f8cc-eb82-4555-94ab-fedaf003c6bb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 600 kilométeres út dokumentumát egy 15 perces videóba sűrítették össze.","shortLead":"A 600 kilométeres út dokumentumát egy 15 perces videóba sűrítették össze.","id":"20210104_Siman_elment_San_Franciscobol_Los_Angelesbe_egy_Tesla_onvezetve","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=61d4f8cc-eb82-4555-94ab-fedaf003c6bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b7bf2f3-f1d9-42d6-9f93-651d334e591f","keywords":null,"link":"/cegauto/20210104_Siman_elment_San_Franciscobol_Los_Angelesbe_egy_Tesla_onvezetve","timestamp":"2021. január. 05. 04:22","title":"Simán elment San Franciscóból Los Angelesbe egy Tesla önvezetve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"460e8a59-42a8-42ff-abb2-83d126aad363","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szakszervezet szeretné elkerülni, hogy iskolákban állítsanak fel oltóközpontokat.","shortLead":"A szakszervezet szeretné elkerülni, hogy iskolákban állítsanak fel oltóközpontokat.","id":"20210104_pedagogusok_szakszervezete_oltasi_terv_koronavirus_jarvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=460e8a59-42a8-42ff-abb2-83d126aad363&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7e43cb7-253f-4a5d-a356-dbee65774500","keywords":null,"link":"/itthon/20210104_pedagogusok_szakszervezete_oltasi_terv_koronavirus_jarvany","timestamp":"2021. január. 04. 14:49","title":"Az oktatásban dolgozók is szerepeljenek az oltási tervben – követeli a PSZ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]