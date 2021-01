Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2b6743e8-40bd-45e9-959c-052de785f09a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az egyesület részben azért jött létre, hogy az egyetemen felmondó oktatók és a hallgatók tovább dolgozhassanak együtt. ","shortLead":"Az egyesület részben azért jött létre, hogy az egyetemen felmondó oktatók és a hallgatók tovább dolgozhassanak együtt. ","id":"20210119_Fuggetlen_alkotomuhelyt_hoznak_letre_az_SZFE_tiltakozo_polgarai","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2b6743e8-40bd-45e9-959c-052de785f09a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d74b3740-5f5c-43c0-98ae-d0124de95c26","keywords":null,"link":"/kultura/20210119_Fuggetlen_alkotomuhelyt_hoznak_letre_az_SZFE_tiltakozo_polgarai","timestamp":"2021. január. 19. 09:40","title":"Független alkotóműhelyt hoznak létre az SZFE tiltakozó polgárai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad7a0152-b671-49f5-b53a-4526bde522a7","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Mitch McConnell reméli, hogy biztonságosan zajlik le Joe Biden beiktatása.","shortLead":"Mitch McConnell reméli, hogy biztonságosan zajlik le Joe Biden beiktatása.","id":"20210119_Mitch_McConnell_Donald_Trump_Capitolium","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ad7a0152-b671-49f5-b53a-4526bde522a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec07e8f4-b1f2-4c41-8484-2fc0513f6786","keywords":null,"link":"/vilag/20210119_Mitch_McConnell_Donald_Trump_Capitolium","timestamp":"2021. január. 19. 19:51","title":"A szenátus republikánus frakcióvezetője szerint is Trump provokálta ki a Capitolium ostromát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fc59e35-ae38-4d88-a2f4-5e731d31297e","c_author":"Marabu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20210121_Marabu_Feknyuz_Szeretem_aki_szofogado","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fc59e35-ae38-4d88-a2f4-5e731d31297e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4928182-8391-44a0-9013-adc45ce346e4","keywords":null,"link":"/kultura/20210121_Marabu_Feknyuz_Szeretem_aki_szofogado","timestamp":"2021. január. 21. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Szeretem, aki szófogadó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d69e5b01-6722-41da-aeb8-600230a28684","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Bizalmat kapott az olasz parlament alsóházában Giuseppe Conte miniszterelnök.","shortLead":"Bizalmat kapott az olasz parlament alsóházában Giuseppe Conte miniszterelnök.","id":"20210119_bizalmi_szavazas_giuseppe_conte_olasz_miniszterelnok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d69e5b01-6722-41da-aeb8-600230a28684&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aecd7e0c-e8eb-4bbc-87fa-e6a53442c270","keywords":null,"link":"/vilag/20210119_bizalmi_szavazas_giuseppe_conte_olasz_miniszterelnok","timestamp":"2021. január. 19. 06:15","title":"Egy bizalmi szavazást már megnyert Conte, most egy sokkal nehezebb vár rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f751cbe-eb87-4017-8fb5-3d6ad85fb1ce","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi végig tagadta a bűnösségét, az ügy várhatóan az ítélőtáblán folytatódik.","shortLead":"A férfi végig tagadta a bűnösségét, az ügy várhatóan az ítélőtáblán folytatódik.","id":"20210120_szexualis_zaklatas_tanar_itelet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2f751cbe-eb87-4017-8fb5-3d6ad85fb1ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f75b22a-dbf3-407e-b248-2f6c5da96691","keywords":null,"link":"/itthon/20210120_szexualis_zaklatas_tanar_itelet","timestamp":"2021. január. 20. 21:30","title":"Eltiltotta a tanítástól örökre a bíróság a szexuális zaklatással vádolt tanárt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8db93272-c30f-4c96-937c-777b16b93788","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az izraeli CorNeat nevű cég szakemberei olyan mesterséges szaruhártyát fejlesztettek ki, amit a korábbiakhoz képest jóval egyszerűbb beültetni a betegek szemébe, ráadásul a gyógyulási idő is sokkal rövidebb.","shortLead":"Az izraeli CorNeat nevű cég szakemberei olyan mesterséges szaruhártyát fejlesztettek ki, amit a korábbiakhoz képest...","id":"20210119_corneat_kpro_mesterseges_szaruhartya_latasserult","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8db93272-c30f-4c96-937c-777b16b93788&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d49e56f1-5f33-4bdb-885e-3c4095115b6c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210119_corneat_kpro_mesterseges_szaruhartya_latasserult","timestamp":"2021. január. 19. 20:03","title":"Mesterséges szaruhártyát kapott a 78 éves férfi, visszanyerte a látását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bdda5c73-5e7c-47e1-bbf3-96f17f115aa2","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A rendkívül szigorú ausztrál járványügyi szabályok mellett is találtak két játékost, valamint egy stábtagot, akinek pozitív lett a koronavírustesztje.","shortLead":"A rendkívül szigorú ausztrál járványügyi szabályok mellett is találtak két játékost, valamint egy stábtagot, akinek...","id":"20210119_Australian_Open_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bdda5c73-5e7c-47e1-bbf3-96f17f115aa2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"673c1526-740a-49f5-992e-ba20452ce158","keywords":null,"link":"/sport/20210119_Australian_Open_koronavirus","timestamp":"2021. január. 19. 11:04","title":"Australian Open: Két koronavírusos játékost találtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"099041e4-2f97-46c0-b9d8-f6c8073f6101","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az amerikai himnuszt énekelte el, mégpedig arany színű mikrofonba.

","shortLead":"Az amerikai himnuszt énekelte el, mégpedig arany színű mikrofonba.

","id":"20210120_Igy_zengett_Lady_Gaga_hangja_Joe_Biden_beiktatasan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=099041e4-2f97-46c0-b9d8-f6c8073f6101&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebac293e-feb1-4eab-8619-9e40e6a4b108","keywords":null,"link":"/elet/20210120_Igy_zengett_Lady_Gaga_hangja_Joe_Biden_beiktatasan","timestamp":"2021. január. 20. 18:48","title":"Így zengett Lady Gaga hangja Joe Biden beiktatásán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]