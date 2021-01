Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2e416e27-0f79-4100-92a2-3c9c22d1049f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hófúvás miatt nem kell annyira aggódni, jó eséllyel tapadós hó esik majd.","shortLead":"Hófúvás miatt nem kell annyira aggódni, jó eséllyel tapadós hó esik majd.","id":"20210125_idojaras","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2e416e27-0f79-4100-92a2-3c9c22d1049f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa67f1e9-2e97-465d-99ac-27d521305192","keywords":null,"link":"/itthon/20210125_idojaras","timestamp":"2021. január. 25. 05:47","title":"Van, ahol 20 centis hó is eshet hétfőn, viharos szélre is figyelmeztetnek a meteorológusok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18b59653-db1f-4390-8db5-007aead7b520","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Százakat vittek börtönbe Amszterdamból és Eindhovenből.","shortLead":"Százakat vittek börtönbe Amszterdamból és Eindhovenből.","id":"20210125_hollandia_lezarasok_tuntetes_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=18b59653-db1f-4390-8db5-007aead7b520&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9f384b0-a534-4a84-9bf9-3f5726cbcec3","keywords":null,"link":"/vilag/20210125_hollandia_lezarasok_tuntetes_koronavirus","timestamp":"2021. január. 25. 07:19","title":"Autók is égtek a lezárásellenes holland tüntetéseken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"caf0c83b-d9a0-4923-b4fa-aff0b50c5f33","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az újdonság néhány centiméter híján már olyan hosszú, mint az 5-ös BMW.","shortLead":"Az újdonság néhány centiméter híján már olyan hosszú, mint az 5-ös BMW.","id":"20210125_5os_ala_itt_a_nyujtott_bmw_3_gran_limousine","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=caf0c83b-d9a0-4923-b4fa-aff0b50c5f33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0ce9aef-e4dc-43a5-9ea3-12a899e3a3f5","keywords":null,"link":"/cegauto/20210125_5os_ala_itt_a_nyujtott_bmw_3_gran_limousine","timestamp":"2021. január. 25. 10:05","title":"5-ös alá: itt a nyújtott BMW 3 Gran Limousine","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73d8f23f-7a19-4667-9b06-e05561d443cf","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A GKI konjunktúraindexe januárban érezhetően emelkedett. Gut gemacht, ahogy a német mondaná. ","shortLead":"Ha kell, meglepően keveset fogyaszt, és ha kell, olyat lehet vele élményautózni, hogy nemcsak a sofőr, hanem mindhárom...","id":"20210124_hibrid_sportkupe_bmw_m440i_teszt_velemeny","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9ecbdfb9-de58-4834-85da-d4ce6dc96798&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc786131-e302-49f8-b0e3-b50c2ea23edd","keywords":null,"link":"/cegauto/20210124_hibrid_sportkupe_bmw_m440i_teszt_velemeny","timestamp":"2021. január. 24. 11:00","title":"Kicsit hibrid, nagyon sportkupé: teszten a BMW M440i","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]