[{"available":true,"c_guid":"00016151-3bbb-480a-a795-bc33bb88f984","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A tó körüli bringautat is felújítják.","shortLead":"A tó körüli bringautat is felújítják.","id":"20210124_Uj_bringautszakasz_epul_Budapest_es_a_Balaton_kozott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=00016151-3bbb-480a-a795-bc33bb88f984&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a0106ea-23a7-4415-8ac2-c2212e2d6bc5","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210124_Uj_bringautszakasz_epul_Budapest_es_a_Balaton_kozott","timestamp":"2021. január. 24. 17:35","title":"Új bringaútszakasz épül Budapest és a Balaton között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8825dd07-ebb4-4593-a09e-6fcf38ab51b8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A Természetvédelmi Világszövetség arra hívta fel a figyelmet, hogy a kismajmokat posztoló tudósok miatt az emberek házi kedvencnek akarhatják tartani a veszélyeztetett fajokat.","shortLead":"A Természetvédelmi Világszövetség arra hívta fel a figyelmet, hogy a kismajmokat posztoló tudósok miatt az emberek házi...","id":"20210125_Az_illegalis_allatkereskedelem_miatt_betiltanak_az_allatokkal_keszitett_szelfiket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8825dd07-ebb4-4593-a09e-6fcf38ab51b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84307bda-b3be-4db8-91bf-b69b10b07dcc","keywords":null,"link":"/zhvg/20210125_Az_illegalis_allatkereskedelem_miatt_betiltanak_az_allatokkal_keszitett_szelfiket","timestamp":"2021. január. 25. 15:27","title":"Ne szelfizzenek majmokkal! – kérik az állatvédők a tudósokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f124c0f3-b834-4ef2-8129-c0d5c17eeed4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Más bűncselekmények viszont visszaestek a korlátozásnak köszönhetően.","shortLead":"Más bűncselekmények viszont visszaestek a korlátozásnak köszönhetően.","id":"20210124_Kedvez_az_autofeltoreseknek_a_kijarasi_tilalom","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f124c0f3-b834-4ef2-8129-c0d5c17eeed4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbd80773-e5d2-44a4-b217-a760217e70dd","keywords":null,"link":"/cegauto/20210124_Kedvez_az_autofeltoreseknek_a_kijarasi_tilalom","timestamp":"2021. január. 24. 11:29","title":"Kedvez az autófeltöréseknek a kijárási tilalom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14dc98db-33e9-4e56-b58a-bf5d15b65436","c_author":"Ceglédi Zoltán","category":"360","description":"Lassan egy éve nézem, hogy minimum hat ellenzéki párt összeállásából, kilenc-tíz pártelnök közül nem sikerül egy olyan politikust felmutatni, aki azt képviseli: túlzó és következetlen a járványügyi betiltások sora, írja szerzőnk. Vélemény.","shortLead":"Lassan egy éve nézem, hogy minimum hat ellenzéki párt összeállásából, kilenc-tíz pártelnök közül nem sikerül egy olyan...","id":"20210125_Cegledi_Kedves_Egyesult_Ellenzek_nyissatok_ne_lokjetek_minket_a_Mi_Hazankhoz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=14dc98db-33e9-4e56-b58a-bf5d15b65436&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"748ed6bc-a1ec-40b8-9583-e924a658d321","keywords":null,"link":"/360/20210125_Cegledi_Kedves_Egyesult_Ellenzek_nyissatok_ne_lokjetek_minket_a_Mi_Hazankhoz","timestamp":"2021. január. 25. 16:30","title":"Ceglédi: Kedves Egyesült Ellenzék, nyissatok, ne lökjetek minket a Mi Hazánkhoz!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5d90b41-142f-46c7-b40f-4509183b48fb","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Jelentős bevételkieséseket okozott az állami költségvetésnek a járvány és a válság, csak áfában 300 milliárd volt a mínusz. De nem ettől borult fel teljesen, hanem a kormány sokszor vitatható célú, féktelen pénzszórásától. A külügy büdzséje például közel négyszeresére hízott, Orbán kabinetirodájáé több mint kétszeresére.","shortLead":"Jelentős bevételkieséseket okozott az állami költségvetésnek a járvány és a válság, csak áfában 300 milliárd volt...","id":"20210126_2020_kozponti_koltsegvetes_hiany_fejezetek_allamkincstar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b5d90b41-142f-46c7-b40f-4509183b48fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b366709-71c9-4581-bd66-eb0d32b6ee72","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210126_2020_kozponti_koltsegvetes_hiany_fejezetek_allamkincstar","timestamp":"2021. január. 26. 06:30","title":"Íme, a kormány árnyékköltségvetése: így jött össze az 5 ezer milliárd forintos hiány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1925350f-fcc1-462d-b192-2c1d1e967775","c_author":"HVG","category":"360","description":"A kormányzati megszorítások miatt szorult anyagi helyzetbe került önkormányzat nem is küzdött a zenekarért. ","shortLead":"A kormányzati megszorítások miatt szorult anyagi helyzetbe került önkormányzat nem is küzdött a zenekarért. ","id":"202103_zugloi_filharmonia_vitteazallam","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1925350f-fcc1-462d-b192-2c1d1e967775&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"551bf590-e495-47a8-b307-2966c636408c","keywords":null,"link":"/360/202103_zugloi_filharmonia_vitteazallam","timestamp":"2021. január. 24. 14:00","title":"A járványban az államé lett a Zuglói Filharmónia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4307a8f-4779-4647-8fd2-dac8d6fb35be","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Összesen több mint 7,3 millió forintnyira bírságolták a résztvevőket.","shortLead":"Összesen több mint 7,3 millió forintnyira bírságolták a résztvevőket.","id":"20210125_ketszaz_fos_illegalis_buli_kolozsvar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e4307a8f-4779-4647-8fd2-dac8d6fb35be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f24e72de-1a46-4089-851d-48fdbe345088","keywords":null,"link":"/elet/20210125_ketszaz_fos_illegalis_buli_kolozsvar","timestamp":"2021. január. 25. 08:33","title":"Kétszáz fős illegális bulit számolt fel a rendőrség Kolozsváron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a151ae2-c721-48cb-aeb5-55d38850a12b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Senki sem sérült meg a rablás során. A rendőrség két férfit vett őrizetbe. ","shortLead":"Senki sem sérült meg a rablás során. A rendőrség két férfit vett őrizetbe. ","id":"20210125_Fegyveres_rablas_Szekesfehervaron_uzlet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7a151ae2-c721-48cb-aeb5-55d38850a12b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dceaab5e-cc2a-4fba-bf55-6664bbba7a33","keywords":null,"link":"/itthon/20210125_Fegyveres_rablas_Szekesfehervaron_uzlet","timestamp":"2021. január. 25. 15:42","title":"Fegyverrel raboltak ki egy üzletet Székesfehérváron, lövés is dördült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]