[{"available":true,"c_guid":"1fc811d4-b20c-4f3f-8243-8953d005bc35","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A vevők leginkább az 1 millió forint alatti és a 2-3 milliós autókat keresik a piacon. ","shortLead":"A vevők leginkább az 1 millió forint alatti és a 2-3 milliós autókat keresik a piacon. ","id":"20210125_hasznaltautopiac_atlagar_emelkedett","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fc811d4-b20c-4f3f-8243-8953d005bc35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e87d55df-3911-43c8-920a-0d4514657d9e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210125_hasznaltautopiac_atlagar_emelkedett","timestamp":"2021. január. 25. 11:47","title":"Negyedével nőtt itthon a használt autók átlagára ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5d7d841-702d-40ae-a32c-537aa6df0b0c","c_author":"hvg.hu","category":"nagyitas","description":"Becslések szerint a 20. század elején 20–50 millió ember halálát okozta az emberiség írott történelmének második legsúlyosabb járványa, a spanyolnátha. A vírustörzs ugyan különbözik, a mindennapokban mégis nagy volt a hasonlóság a 100 évvel ezelőtti és a mostani mindennapok között. Helytelenül hordott maszkok, karantén és járványkórházak – Nagyítás fotógaléria. ","shortLead":"Becslések szerint a 20. század elején 20–50 millió ember halálát okozta az emberiség írott történelmének második...","id":"20210124_spanyolnatha_galeria","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d5d7d841-702d-40ae-a32c-537aa6df0b0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93ae3fad-f15a-400a-9680-9dc14d55ef38","keywords":null,"link":"/nagyitas/20210124_spanyolnatha_galeria","timestamp":"2021. január. 24. 20:00","title":"Karantén, maszkellenesség és halottak milliói: így pusztított száz éve a spanyolnátha","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"983e6ce5-7eb9-428d-bc8c-f656fa26ff82","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Az Európai Bizottság javaslata szerint a különösen fertőzött területekről érkezőknek a negatív teszt birtokában is karanténba kell vonulniuk. A magyar külügyminiszter szerint pedig Magyarországnak saját döntéseket kell hozni a brüsszeli késlekedés miatt.","shortLead":"Az Európai Bizottság javaslata szerint a különösen fertőzött területekről érkezőknek a negatív teszt birtokában is...","id":"20210125_Utazasi_szigoritasokat_tervez_az_EU__Szijjarto_nem_var_Brusszelre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=983e6ce5-7eb9-428d-bc8c-f656fa26ff82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fd6d2c6-dcd2-4158-9d58-1b05214b4faf","keywords":null,"link":"/eurologus/20210125_Utazasi_szigoritasokat_tervez_az_EU__Szijjarto_nem_var_Brusszelre","timestamp":"2021. január. 25. 14:58","title":"Utazási szigorításokat tervez az EU – Szijjártó nem vár Brüsszelre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8c72a4a-8bc2-4995-9ed3-7094b53f082b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A beoltottak száma mindkét napon rekordot döntött a briteknél.","shortLead":"A beoltottak száma mindkét napon rekordot döntött a briteknél.","id":"20210125_oltas_koronavirus_vakcina_egyesult_kiralysag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a8c72a4a-8bc2-4995-9ed3-7094b53f082b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47f2ad21-eba8-4685-b2f9-3dd2ba571fe4","keywords":null,"link":"/vilag/20210125_oltas_koronavirus_vakcina_egyesult_kiralysag","timestamp":"2021. január. 25. 08:25","title":"Két nap alatt csaknem egymillió embert oltottak be az Egyesült Királyságban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6fe74f0-637b-4672-9611-9399277b836e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"A támogatás minden iskolatípus minden évfolyamára kiterjed.","shortLead":"A támogatás minden iskolatípus minden évfolyamára kiterjed.","id":"20210125_ausztria_oktatas_tavoktatas_tanulok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d6fe74f0-637b-4672-9611-9399277b836e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39459244-bf5c-4d48-a3cc-f65789bb502f","keywords":null,"link":"/elet/20210125_ausztria_oktatas_tavoktatas_tanulok","timestamp":"2021. január. 25. 14:59","title":"Ausztriában 200 millió eurót költenek a távoktatásban tanulókra, hogy behozzák a lemaradást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"096d9a91-7ffb-4b93-830f-8226a3a3c1ba","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"1979 novemberében iráni diákok egy csoportja megrohamozta az USA teheráni nagykövetségét és túszul ejtett több mint hatvan embert, többségében amerikai állampolgárt. A hivatalban lévő elnök, Jimmy Carter képtelennek bizonyult a válság megoldására, sokan vélik úgy, hogy a politikus tehetetlensége is hozzájárult ahhoz, hogy Ronald Reagan nyerte meg az 1980-as elnökválasztást.","shortLead":"1979 novemberében iráni diákok egy csoportja megrohamozta az USA teheráni nagykövetségét és túszul ejtett több mint...","id":"20210124_Egy_tuszvalsag_amely_megvaltoztathatta_egy_amerikai_elnokvalasztas_eredmenyet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=096d9a91-7ffb-4b93-830f-8226a3a3c1ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f8a0926-3589-4bed-8954-cd86f7862f67","keywords":null,"link":"/vilag/20210124_Egy_tuszvalsag_amely_megvaltoztathatta_egy_amerikai_elnokvalasztas_eredmenyet","timestamp":"2021. január. 24. 13:00","title":"Egy túszválság, amely megváltoztathatta egy amerikai elnökválasztás eredményét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7b1b808-9fc4-4daf-9fff-3b6291d8672c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Sok kommentárt nem fűztek hozzá. ","shortLead":"Sok kommentárt nem fűztek hozzá. ","id":"20210125_Pesti_TV_SZFE_Vas_utca_Szarka_Gabor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a7b1b808-9fc4-4daf-9fff-3b6291d8672c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0d3d72b-14b6-4fa5-a0ff-426affe69ad8","keywords":null,"link":"/kultura/20210125_Pesti_TV_SZFE_Vas_utca_Szarka_Gabor","timestamp":"2021. január. 25. 15:10","title":"Igénytelenség, hányinger – a Pesti TV „libsiző” riportját osztja az SZFE új kezekben lévő Facebook-oldala","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03ff9268-d35e-43b4-a2fe-b2f371e3523d","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A világbajnoki részvételről is döntő versenyre készül Janka és Adél. Egy esetleges kudarc akár a profi pályafutásuk végét is jelentheti. Közben megismerhetjük Kati bonyolult kapcsolatát anyjával. Vonal felett, harmadik rész. ","shortLead":"A világbajnoki részvételről is döntő versenyre készül Janka és Adél. Egy esetleges kudarc akár a profi pályafutásuk...","id":"20210123_Doku360_Vonal_felett_harmadik_resz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=03ff9268-d35e-43b4-a2fe-b2f371e3523d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a6f32de-0b7c-4a7c-80ef-cd8a1f3370b4","keywords":null,"link":"/360/20210123_Doku360_Vonal_felett_harmadik_resz","timestamp":"2021. január. 23. 19:00","title":"Doku360: Nem tudom, hogy fel tudnám-e adni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]