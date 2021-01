Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"554e89d5-8fa4-450a-8f83-d7b66792cb48","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Három új, vezeték nélküli fülhallgatót is piacra dob az Acer, amelyek 28 órán át bírják egy feltöltéssel.","shortLead":"Három új, vezeték nélküli fülhallgatót is piacra dob az Acer, amelyek 28 órán át bírják egy feltöltéssel.","id":"20210130_acer_gateway_fulhallgato","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=554e89d5-8fa4-450a-8f83-d7b66792cb48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b151e5fe-c1fa-4a8f-baf3-1246e825ea80","keywords":null,"link":"/tudomany/20210130_acer_gateway_fulhallgato","timestamp":"2021. január. 30. 12:03","title":"Lemásolta az Acer az Apple fülhallgatóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f7130c7-14ca-4bee-976b-4994e56c5ef9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"És egy sor másik alpesi virág. Nem kedvelik az egyre melegedő környezetet, de már nem lesz hova hátrálniuk a lejtőkön felfelé. ","shortLead":"És egy sor másik alpesi virág. Nem kedvelik az egyre melegedő környezetet, de már nem lesz hova hátrálniuk a lejtőkön...","id":"20210130_Eltunhet_a_mohakepu_kotorofu_is_a_gleccserek_olvadasa_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6f7130c7-14ca-4bee-976b-4994e56c5ef9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58c94487-dd2f-4813-aab6-558b05064e49","keywords":null,"link":"/zhvg/20210130_Eltunhet_a_mohakepu_kotorofu_is_a_gleccserek_olvadasa_miatt","timestamp":"2021. január. 30. 15:10","title":"Eltűnhet a mohaképű kőtörőfű is a gleccserek olvadása miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea0bb6bb-41e6-4d63-9841-d3f6feb3504f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Kutatók szerint sokat számít, hogy mire látunk rá az ablakunkból. ","shortLead":"Kutatók szerint sokat számít, hogy mire látunk rá az ablakunkból. ","id":"20210131_zold_kornyezet_fak_haz_ablak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ea0bb6bb-41e6-4d63-9841-d3f6feb3504f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd8f5770-5b94-4db6-ba8e-8d43814ac8b2","keywords":null,"link":"/zhvg/20210131_zold_kornyezet_fak_haz_ablak","timestamp":"2021. január. 31. 13:48","title":"Kisebb eséllyel lesz depressziós valaki, ha sok a fa az otthona körül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c0c7e47-8c51-46db-a022-81c60725ee2e","c_author":"Szlavkovics Rita","category":"gazdasag","description":"A bölcsészek Doktori Tanácsának elnöke támogatta egyeteme alapítványi átalakulását, holott a tanácstagok a szenátusi döntést megelőzően, pont ezzel ellentétes véleményen voltak. ","shortLead":"A bölcsészek Doktori Tanácsának elnöke támogatta egyeteme alapítványi átalakulását, holott a tanácstagok a szenátusi...","id":"20210130_Lemondott_a_fideszes_szegedi_professzor_a_modellvaltasrol_donto_szenatusi_ules_utan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9c0c7e47-8c51-46db-a022-81c60725ee2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29561c50-dd68-49ac-973d-7859cf41760c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210130_Lemondott_a_fideszes_szegedi_professzor_a_modellvaltasrol_donto_szenatusi_ules_utan","timestamp":"2021. január. 30. 13:01","title":"Lemondott a fideszes szegedi professzor a modellváltásról döntő szenátusi ülés után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ab5bbfa-188b-4313-99ff-2236e9337966","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Már több mint 102 millió ember fertőződött meg a kórokozóval, az elhunytak száma 2 millió fölött jár.","shortLead":"Már több mint 102 millió ember fertőződött meg a kórokozóval, az elhunytak száma 2 millió fölött jár.","id":"20210130_koronavirus_fertozottseg_vilagszerte","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1ab5bbfa-188b-4313-99ff-2236e9337966&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b504e8ae-4494-4984-ac59-f236fe977917","keywords":null,"link":"/vilag/20210130_koronavirus_fertozottseg_vilagszerte","timestamp":"2021. január. 30. 09:02","title":"Egy nap alatt több mint 600 ezer ember kapta el a koronavírust világszerte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a00bf1c-ffe8-456d-b9d4-a1c784559715","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A beazonosított fertőzöttek száma 1307-tel emelkedett.","shortLead":"A beazonosított fertőzöttek száma 1307-tel emelkedett.","id":"20210131_jarvany_koronavirus_aldozat_elhunyt_fertozott_magyarorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5a00bf1c-ffe8-456d-b9d4-a1c784559715&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bc713c2-1e06-4c97-88b9-3f325c009f2b","keywords":null,"link":"/itthon/20210131_jarvany_koronavirus_aldozat_elhunyt_fertozott_magyarorszag","timestamp":"2021. január. 31. 09:21","title":"61 újabb áldozata van a koronavírus-járványnak Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5664ed30-2509-4fb1-ab3d-876a3dbbb2ce","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az egykori dzsúdópartner állítólag hitelekből vette a luxuskomplexumot.","shortLead":"Az egykori dzsúdópartner állítólag hitelekből vette a luxuskomplexumot.","id":"20210130_Putyin_baratja_szerint_nem_is_Putyine_a_Putyinnak_tulajdonitott_palota_hanem_az_ove","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5664ed30-2509-4fb1-ab3d-876a3dbbb2ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90d8e24b-1826-4eb0-8a54-051af214233f","keywords":null,"link":"/vilag/20210130_Putyin_baratja_szerint_nem_is_Putyine_a_Putyinnak_tulajdonitott_palota_hanem_az_ove","timestamp":"2021. január. 30. 18:35","title":"Putyin barátja szerint nem is Putyiné a Putyinnak tulajdonított palota, hanem az övé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65f2e085-ee80-425d-978b-6c65d648de89","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Donald Trump elnöksége alatt nem vették figyelembe az amerikai járványügy ajánlását a maszkviselésről.","shortLead":"Donald Trump elnöksége alatt nem vették figyelembe az amerikai járványügy ajánlását a maszkviselésről.","id":"20210131_arcmaszk_maszkviseles_tomegkozlekedes_egyesult_allamok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=65f2e085-ee80-425d-978b-6c65d648de89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97058579-70c5-4cc9-9f99-a3b9da2c5a0d","keywords":null,"link":"/cegauto/20210131_arcmaszk_maszkviseles_tomegkozlekedes_egyesult_allamok","timestamp":"2021. január. 31. 08:30","title":"Kötelezővé válik a maszkviselés az amerikai tömegközlekedésben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]