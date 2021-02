Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1b56becc-0b4e-47c3-8ea3-71dcecfffa35","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ugyanakkor bejelentették a hétfő estétől élő kijárási tilalmat is.","shortLead":"Ugyanakkor bejelentették a hétfő estétől élő kijárási tilalmat is.","id":"20210208_mianmar_junta_valasztas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1b56becc-0b4e-47c3-8ea3-71dcecfffa35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f338b56-8e56-4134-bea0-1c4a302e2fab","keywords":null,"link":"/vilag/20210208_mianmar_junta_valasztas","timestamp":"2021. február. 08. 20:39","title":"A mianmari katonai vezető szabad választásokat ígért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a84c504-7b6f-47ac-90de-a95c1848e8df","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az MVM mellé beszállt a Volánbusz, amely a nagy e-busz-programban is benne van.","shortLead":"Az MVM mellé beszállt a Volánbusz, amely a nagy e-busz-programban is benne van.","id":"202105_mobiliti_volanbusz_allami_eosszefogas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9a84c504-7b6f-47ac-90de-a95c1848e8df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e5e8b61-a25a-4c65-9d1f-76dab70df9b0","keywords":null,"link":"/360/202105_mobiliti_volanbusz_allami_eosszefogas","timestamp":"2021. február. 08. 12:00","title":"Állami cégek pörgetik fel az e-töltőállomások terjedését ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6f220cf-9df6-4023-8bcf-e1842c863e43","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A koronavírus-járvány ellenére 7526 euró (2,7 millió forint) bónuszt kapnak a cég munkatársai.","shortLead":"A koronavírus-járvány ellenére 7526 euró (2,7 millió forint) bónuszt kapnak a cég munkatársai.","id":"20210209_bonusz_fizetes_Ferrari","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a6f220cf-9df6-4023-8bcf-e1842c863e43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e792d3c2-ca4d-4a34-8d45-c849d8a829b8","keywords":null,"link":"/cegauto/20210209_bonusz_fizetes_Ferrari","timestamp":"2021. február. 09. 14:32","title":"Történetének legmagasabb bónuszát fizeti ki dolgozóinak idén a Ferrari","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f5a8352-1a07-4e6b-9db0-86569effd0ab","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Ez a meccs is zártkapus lesz.","shortLead":"Ez a meccs is zártkapus lesz.","id":"20210208_monchengladbach_manchester_city_bl_budapest","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8f5a8352-1a07-4e6b-9db0-86569effd0ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43fec951-4771-4a5b-8ff0-a9bc1b87eb30","keywords":null,"link":"/sport/20210208_monchengladbach_manchester_city_bl_budapest","timestamp":"2021. február. 08. 20:26","title":"A Mönchengladbach-Manchester City BL-nyolcaddöntő is Budapesten lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5093ebc6-e227-4156-a3fb-5f87dbe13442","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hadházy Ákos egy sok milliárd forintos uniós projekt miatt fordult az országos tiszti főorvos hivatalához, de olyan választ (is) kapott, amilyenre valószínűleg ő sem számított.","shortLead":"Hadházy Ákos egy sok milliárd forintos uniós projekt miatt fordult az országos tiszti főorvos hivatalához, de olyan...","id":"20210208_muller_cecilia_hadhazy_akos_e_mail_jarvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5093ebc6-e227-4156-a3fb-5f87dbe13442&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e816474-0a30-4339-a3a4-a7cba6ef5871","keywords":null,"link":"/itthon/20210208_muller_cecilia_hadhazy_akos_e_mail_jarvany","timestamp":"2021. február. 08. 10:32","title":"Hadházynak is elküldte a levelet Müller, amelyben adatok elhallgatására tesz javaslatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8bfef1d9-466f-40f2-9855-826e16659516","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Elszabadultak az indulatok Oroszországban, miután egy moszkvai bíróság múlt kedden letöltendőre változtatta a legismertebb orosz ellenzékire, Alekszej Navalnijra 2014-ben kirótt feltételes szabadságvesztést. Nemcsak a rendőrök vadultak be, hanem a közösségi oldalakon posztolók is. Nem tudni, megnyugvást hoz-e, hogy Navalnij munkatársa, a Németországban élő Leonyid Volkov bejelentette, a következő hetekben nem lesznek tüntetések, legközelebb tavasszal rendeznek demonstrációt. Közben a hatalom mindent megtesz Navalnij lejáratása érdekében. ","shortLead":"Elszabadultak az indulatok Oroszországban, miután egy moszkvai bíróság múlt kedden letöltendőre változtatta...","id":"20210209_A_megosztott_tarsadalom__Oroszorszag_a_Navalnij_itelet_utan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8bfef1d9-466f-40f2-9855-826e16659516&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0b41f91-7457-4f40-a293-f684e7de913f","keywords":null,"link":"/vilag/20210209_A_megosztott_tarsadalom__Oroszorszag_a_Navalnij_itelet_utan","timestamp":"2021. február. 09. 18:00","title":"Megfélemlítés, bosszú és lejáratás követi a Navalnij-ítéletet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3805a805-946a-4618-94b0-5ad70afeff0f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelek szerint a kinézet és a funkciók tekintetében is változtat a Google az Androidon. Az ősszel érkező Android 12-ben a felhasználók védelme is hangsúlyosabb lesz.","shortLead":"A jelek szerint a kinézet és a funkciók tekintetében is változtat a Google az Androidon. Az ősszel érkező Android...","id":"20210209_google_android_12_mobil_operacios_rendszer_kepernyokepek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3805a805-946a-4618-94b0-5ad70afeff0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e951d2c-b0d0-4d9a-a9ae-955a370e3430","keywords":null,"link":"/tudomany/20210209_google_android_12_mobil_operacios_rendszer_kepernyokepek","timestamp":"2021. február. 09. 14:03","title":"Kiszivárgott képeken látni, milyen lesz az Android 12","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22a9e3d9-31e7-4785-bd6c-14b4bf73d330","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Összesen 103,7 millió néző volt kíváncsi a Magyar Nagydíjra.","shortLead":"Összesen 103,7 millió néző volt kíváncsi a Magyar Nagydíjra.","id":"20210209_mogyorod_futam_f1","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=22a9e3d9-31e7-4785-bd6c-14b4bf73d330&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8a76a05-01a0-41a1-8331-f1f431da241c","keywords":null,"link":"/cegauto/20210209_mogyorod_futam_f1","timestamp":"2021. február. 09. 07:21","title":"A mogyoródi futam volt 2020 legnézettebb F1-versenye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]