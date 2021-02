Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3805a805-946a-4618-94b0-5ad70afeff0f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelek szerint a kinézet és a funkciók tekintetében is változtat a Google az Androidon. Az ősszel érkező Android 12-ben a felhasználók védelme is hangsúlyosabb lesz.","shortLead":"A jelek szerint a kinézet és a funkciók tekintetében is változtat a Google az Androidon. Az ősszel érkező Android...","id":"20210209_google_android_12_mobil_operacios_rendszer_kepernyokepek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3805a805-946a-4618-94b0-5ad70afeff0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e951d2c-b0d0-4d9a-a9ae-955a370e3430","keywords":null,"link":"/tudomany/20210209_google_android_12_mobil_operacios_rendszer_kepernyokepek","timestamp":"2021. február. 09. 14:03","title":"Kiszivárgott képeken látni, milyen lesz az Android 12","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d524558b-5dfb-4c04-acf3-249ae1b8361c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Félmilliárd forintba kerül a Puskás Aréna rendezvénytechnikája.","shortLead":"Félmilliárd forintba kerül a Puskás Aréna rendezvénytechnikája.","id":"20210209_25_milliard_Puskas_Arena_fenntartas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d524558b-5dfb-4c04-acf3-249ae1b8361c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2176c33c-42e3-48bc-9410-00c2d68c9f6b","keywords":null,"link":"/kkv/20210209_25_milliard_Puskas_Arena_fenntartas","timestamp":"2021. február. 09. 14:47","title":"2,5 milliárdba kerül, hogy legyen a Puskás stadionban fű, fény, biztonsági őr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e36b5dca-fda7-4220-9afc-d846ad86f1ea","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"A nagy múltú magyar cég beruházásának több mint felét a magyar állam állja.","shortLead":"A nagy múltú magyar cég beruházásának több mint felét a magyar állam állja.","id":"20210208_Torokorszagban_letesit_gyarat_a_Medicor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e36b5dca-fda7-4220-9afc-d846ad86f1ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b812df3-c6ac-4117-8863-bc1e197122fe","keywords":null,"link":"/kkv/20210208_Torokorszagban_letesit_gyarat_a_Medicor","timestamp":"2021. február. 08. 17:45","title":"Törökországban létesít gyárat a Medicor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6be27cc7-b1b7-4f54-9a60-c0c8515df71b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A nap szépét és A burzsoázia diszkrét báját is ő írta. Jean-Claude Carrière Oscar-díjat és életmű-Oscart is kapott a munkásságáért. 89 éves volt.","shortLead":"A nap szépét és A burzsoázia diszkrét báját is ő írta. Jean-Claude Carrière Oscar-díjat és életmű-Oscart is kapott...","id":"20210209_Meghalt_a_Badogdob_es_a_Let_elviselhetetlen_konnyusege_forgatokonyviroja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6be27cc7-b1b7-4f54-9a60-c0c8515df71b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"799bf2ec-7efc-4fe4-b70a-d9185d40a57d","keywords":null,"link":"/kultura/20210209_Meghalt_a_Badogdob_es_a_Let_elviselhetetlen_konnyusege_forgatokonyviroja","timestamp":"2021. február. 09. 11:17","title":"Meghalt a Bádogdob és a Lét elviselhetetlen könnyűsége forgatókönyvírója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d664d28-1aea-42f3-a32e-996a798260db","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Mi Hazánk politikusa szerint észszerűtlen, hogy még futni sem lehet kimenni este nyolc óra után.\r

","shortLead":"A Mi Hazánk politikusa szerint észszerűtlen, hogy még futni sem lehet kimenni este nyolc óra után.\r

","id":"20210209_duro_dora_onfeljelentes_kijarasi_tilalom_birsag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3d664d28-1aea-42f3-a32e-996a798260db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"720ffe2e-5a43-48dd-a868-fbc6352298e3","keywords":null,"link":"/itthon/20210209_duro_dora_onfeljelentes_kijarasi_tilalom_birsag","timestamp":"2021. február. 09. 08:42","title":"Harmincezer forintra bírságolták az önmagát feljelentő Dúró Dórát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90b5732e-bb07-44dc-8a5d-23a615ce28d0","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Az RB Leipzig adta az első három helyezettet a szavazáson.","shortLead":"Az RB Leipzig adta az első három helyezettet a szavazáson.","id":"20210208_szoboszlai_magyar_aranylabda","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=90b5732e-bb07-44dc-8a5d-23a615ce28d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2d6119f-db3d-4f93-9d28-914242ae005e","keywords":null,"link":"/sport/20210208_szoboszlai_magyar_aranylabda","timestamp":"2021. február. 08. 20:42","title":"Szoboszlai nyerte a Magyar Aranylabdát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A Klubrádió ugyanazzal a tartalommal folytatja az interneten, ónos eső lesz. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"A Klubrádió ugyanazzal a tartalommal folytatja az interneten, ónos eső lesz. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","id":"20210210_Radar360_Sokaknak_nem_ajanlott_az_orosz_vakcina_megkezdodott_Trump_pere","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2a30c9b-3021-4ae9-8d21-f6d7cf6022e3","keywords":null,"link":"/360/20210210_Radar360_Sokaknak_nem_ajanlott_az_orosz_vakcina_megkezdodott_Trump_pere","timestamp":"2021. február. 10. 07:59","title":"Radar360: Sokaknak nem ajánlott az orosz vakcina, megkezdődött Trump pere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5baf05f9-99b3-4e05-bd9e-0555a9a921a8","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A londoni klub magyar másodedzője szerint a Premier League-ben nagyon koncentráltan kell dolgozni, mert minden rossz döntésnek nagyon komoly következményei lehetnek.

","shortLead":"A londoni klub magyar másodedzője szerint a Premier League-ben nagyon koncentráltan kell dolgozni, mert minden rossz...","id":"20210209_low_zsolt_thomas_tuchel_chelsea_fc_paris_saint_germain","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5baf05f9-99b3-4e05-bd9e-0555a9a921a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0542dd1-4cc3-4381-b95d-03c472ecbd17","keywords":null,"link":"/sport/20210209_low_zsolt_thomas_tuchel_chelsea_fc_paris_saint_germain","timestamp":"2021. február. 09. 14:55","title":"Lőw Zsolt a Chelsea-ről: Elképesztő, erőn felüli teljesítmény lenne az első négyben végezni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]