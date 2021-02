Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e1a3d00e-563b-4f99-9330-ff11cfb9df5a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"John Magufuli elnök már a maszkhasználatot is szorgalmazza.","shortLead":"John Magufuli elnök már a maszkhasználatot is szorgalmazza.","id":"20210222_Tanzania_koronavirusfertozes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e1a3d00e-563b-4f99-9330-ff11cfb9df5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebc305c8-25f0-49b0-9f38-dcbf0eae008a","keywords":null,"link":"/vilag/20210222_Tanzania_koronavirusfertozes","timestamp":"2021. február. 22. 05:55","title":"Tanzánia először ismerte el, hogy jelen van a koronavírus-fertőzés az országban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"cegauto","description":"Egy kisbusz és egy teherautó ütközött össze Fülöpjakab és Kunszállás ","shortLead":"Egy kisbusz és egy teherautó ütközött össze Fülöpjakab és Kunszállás ","id":"20210222_Heten_megserultek_egy_balesetben_BacsKiskun_megyeben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94dd2bd3-7a4f-40d5-ad81-d0da7c9786c1","keywords":null,"link":"/cegauto/20210222_Heten_megserultek_egy_balesetben_BacsKiskun_megyeben","timestamp":"2021. február. 22. 07:28","title":"Heten megsérültek egy balesetben Bács-Kiskun megyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1347dc27-cb0b-490d-8a54-dc1310e089c8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Vasárnap még mindig 30 ezer háztartás volt áram nélkül a déli államokban.\r

\r

","shortLead":"Vasárnap még mindig 30 ezer háztartás volt áram nélkül a déli államokban.\r

\r

","id":"20210222_Texas_iteletido_energia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1347dc27-cb0b-490d-8a54-dc1310e089c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3aa251ca-9f8b-4975-9b0e-00edbd727b1b","keywords":null,"link":"/vilag/20210222_Texas_iteletido_energia","timestamp":"2021. február. 22. 05:34","title":"Már 76 halálos áldozata van a texasi ítéletidőnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fb05fe9-8cea-41a0-adf1-220c1f0194a9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nagy szerencse, hogy az interneten át nem érezni a szagát, az ugyanis a botanikusok szerint mostanra förtelmessé vált.","shortLead":"Nagy szerencse, hogy az interneten át nem érezni a szagát, az ugyanis a botanikusok szerint mostanra förtelmessé vált.","id":"20210222_kaktusz_cambridge_viragzas_noveny","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9fb05fe9-8cea-41a0-adf1-220c1f0194a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48bc4938-83a6-47b6-9ce4-f70a66087da8","keywords":null,"link":"/tudomany/20210222_kaktusz_cambridge_viragzas_noveny","timestamp":"2021. február. 22. 13:06","title":"Kinyílt és megbüdösödött a különleges kaktusz a briteknél, amely mindössze 12 óráig él","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"294a632d-2a9f-48e0-8b63-1004ea360eb9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A cigi már ciki, de az újfajta dohánytermékek egyre népszerűbbek a fiatalok körében. A British American Tobacco nem bízta a véleltenre a terjeszkedést, elképesztő összeget költ reklámra.","shortLead":"A cigi már ciki, de az újfajta dohánytermékek egyre népszerűbbek a fiatalok körében. A British American Tobacco nem...","id":"20210221_Megjelentek_a_dohanyreklamok_a_TikTokon_es_az_Instagramon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=294a632d-2a9f-48e0-8b63-1004ea360eb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b35a26e2-5b21-47ff-a8e5-3eb4a0f64374","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210221_Megjelentek_a_dohanyreklamok_a_TikTokon_es_az_Instagramon","timestamp":"2021. február. 21. 08:25","title":"A TikTokon és az Instragamon keresztül nevelik ki a jövő dohányosait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b704d26b-5371-4fad-b0bc-611e5fb65972","c_author":"Balla István","category":"elet","description":"Valószínűleg az ország legnagyobb levelezője Balogh László, akinek Kim Dzsong Un vagy Moammer Kadhafi éppúgy válaszolt, mint Bill Clinton vagy Angela Merkel, nem beszélve a világ legkevesebb állampolgárával rendelkező Csendes-óceáni szigetig. Minden ország vezetőjétől zászlót kért és kapott: ebből alakította ki 25 éve a Zászlómúzeumot, amely most az önkormányzati megszorítás áldozata lehet.","shortLead":"Valószínűleg az ország legnagyobb levelezője Balogh László, akinek Kim Dzsong Un vagy Moammer Kadhafi éppúgy válaszolt...","id":"20210222_zaszlomuzeum_terkep_balogh_laszlo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b704d26b-5371-4fad-b0bc-611e5fb65972&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a52220a3-706b-409e-8abd-2a8a873c6b3a","keywords":null,"link":"/elet/20210222_zaszlomuzeum_terkep_balogh_laszlo","timestamp":"2021. február. 22. 14:00","title":"„Több mint 200 ország zászlóját kellene elégetni” – Veszélyben a zászlómúzeum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"108b0884-cdf0-4e42-a655-de020493dc5a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hol lehetne máshol mint Hollandiában. ","shortLead":"Hol lehetne máshol mint Hollandiában. ","id":"20210221_Akvaduktnak_hivjak_ezt_az_egyszerre_autos_es_hajos_utkereszezodest","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=108b0884-cdf0-4e42-a655-de020493dc5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1b023ce-285f-4a85-a251-543b03718d8c","keywords":null,"link":"/cegauto/20210221_Akvaduktnak_hivjak_ezt_az_egyszerre_autos_es_hajos_utkereszezodest","timestamp":"2021. február. 21. 10:33","title":"Akvaduktnak hívják ezt a csodás egyszerre autós és hajós útkereszeződést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"134280dc-505c-4439-9059-86c4c3f5a8ff","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az okostelefonokon elérhető diagnosztikai eszközök egy új, modernebb változata lehet a Binah.ai fejlesztése. A segítségével szinte pillanatok alatt ellenőrizhető a felhasználó egészségügyi állapota.","shortLead":"Az okostelefonokon elérhető diagnosztikai eszközök egy új, modernebb változata lehet a Binah.ai fejlesztése...","id":"20210222_binah_ai_egeszsegugyi_alkalmazas_diagnozis_mobiltelefon_kamera","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=134280dc-505c-4439-9059-86c4c3f5a8ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffbde681-7406-43db-8dd5-e8fd8439e897","keywords":null,"link":"/tudomany/20210222_binah_ai_egeszsegugyi_alkalmazas_diagnozis_mobiltelefon_kamera","timestamp":"2021. február. 22. 12:03","title":"Egy perc alatt, az arcot vizsgálva állít fel diagnózist egy ígéretes orvosi alkalmazás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]