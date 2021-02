Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7e03095a-6144-458e-ac5c-336debca284d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Idén debütáló Office csomagjából kétféle változatot is kiad a Microsoft, bennük számos hasznos újítással.","shortLead":"Idén debütáló Office csomagjából kétféle változatot is kiad a Microsoft, bennük számos hasznos újítással.","id":"20210222_microsoft_office_2021_megjelenes_irodai_programok_sotet_mod","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7e03095a-6144-458e-ac5c-336debca284d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83436d08-9f98-4100-bdf5-5efb796b3550","keywords":null,"link":"/tudomany/20210222_microsoft_office_2021_megjelenes_irodai_programok_sotet_mod","timestamp":"2021. február. 22. 09:03","title":"Jön az új Office, benne sok újítással","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b1eee0e-f11d-48d8-8584-6770907634e3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A NASA korábbi marsjárói a Wind River rendszerrel működtek, de a nemrég landolt Perseverance már nem csak ezt használja.","shortLead":"A NASA korábbi marsjárói a Wind River rendszerrel működtek, de a nemrég landolt Perseverance már nem csak ezt használja.","id":"20210223_nasa_perseverance_marsjaro_dron_helikopter_ingenuity_linux_operacios_rendszer","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0b1eee0e-f11d-48d8-8584-6770907634e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cc9f601-6155-4823-9809-4e6899699042","keywords":null,"link":"/tudomany/20210223_nasa_perseverance_marsjaro_dron_helikopter_ingenuity_linux_operacios_rendszer","timestamp":"2021. február. 23. 11:03","title":"Linuxot vitt a Marsra a NASA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8bb38ada-ef93-4d2d-96ca-2651f0bb5c4e","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Mars körüli pályára állt az Emírségek szondája, a küldetés tudományos szempontból is jelentős. A monarchia célja...","id":"202107__arab_marskutatas__coloradotol_japanig__tudasvagy__mernoki_tervezes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8bb38ada-ef93-4d2d-96ca-2651f0bb5c4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c116e47e-9195-49f8-869a-d492745f14de","keywords":null,"link":"/360/202107__arab_marskutatas__coloradotol_japanig__tudasvagy__mernoki_tervezes","timestamp":"2021. február. 22. 15:00","title":"Hazai terep: a marsi homokviharokat tanulmányozza az Emírségek szondája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37a769c9-1cb1-4b6e-b23f-672b45ac7abd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hétfő este izgalmas pillanatoknak lehetnek majd tanúi azok az internetezők, akik követik a NASA élő videóját. A téma...","id":"20210222_nasa_perseverance_elo_video_mars_foto_video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=37a769c9-1cb1-4b6e-b23f-672b45ac7abd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1804d8ff-dd3c-4189-89d5-615681524b74","keywords":null,"link":"/tudomany/20210222_nasa_perseverance_elo_video_mars_foto_video","timestamp":"2021. február. 22. 14:04","title":"Nagy bejelentésre készül ma a NASA, soha nem látott fotókat és videókat mutatnak a Marsról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Hatalmasra hízott a kormány, megvan a Momentum miniszterelnök-jelöltje, súlyos áldozatokkal jár az extrém hideg Texasban. ","shortLead":"Hatalmasra hízott a kormány, megvan a Momentum miniszterelnök-jelöltje, súlyos áldozatokkal jár az extrém hideg...","id":"20210222_Radar360_Dontenek_a_veszhelyzetrol_megugrott_a_fertozottek_aranya_Budapesten","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3d8ba66-cef7-48bb-84b0-fe6b57959775","keywords":null,"link":"/360/20210222_Radar360_Dontenek_a_veszhelyzetrol_megugrott_a_fertozottek_aranya_Budapesten","timestamp":"2021. február. 22. 08:00","title":"Radar360: Döntenek a vészhelyzetről, egyre több fertőzött Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6e581cc-13b8-4331-a817-09b485d53b85","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Csökkent az immunitás, a szakértők szerint a következő szezon súlyos lehet. ","id":"20210221_Szakertok_szerint_a_kovetkezo_telen_nagy_erovel_terhet_vissza_az_influenza","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c6e581cc-13b8-4331-a817-09b485d53b85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7bb0ab1-ad1d-420e-8c03-0aa529d7aed8","keywords":null,"link":"/tudomany/20210221_Szakertok_szerint_a_kovetkezo_telen_nagy_erovel_terhet_vissza_az_influenza","timestamp":"2021. február. 21. 22:14","title":"Szakértők szerint a következő télen nagy erővel térhet vissza az influenza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7f36024-cb33-457e-b57e-7b8f8fd87343","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Több rakéta a követség körüli lakónegyedekre zuhant.","shortLead":"Több rakéta a követség körüli lakónegyedekre zuhant.","id":"20210222_raketak_bagdad_amerikai_nagykovetseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c7f36024-cb33-457e-b57e-7b8f8fd87343&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87442fef-05a0-4661-bb80-31d490e512f3","keywords":null,"link":"/vilag/20210222_raketak_bagdad_amerikai_nagykovetseg","timestamp":"2021. február. 22. 21:06","title":"Rakétákkal támadták a bagdadi amerikai nagykövetséget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65f42a2b-995f-485d-b1a7-3489aeff701c","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az olimpiai és világbajnok horvát szakember 59 éves volt.","shortLead":"Az olimpiai és világbajnok horvát szakember 59 éves volt.","id":"20210222_Zlatko_Saracevic_Veszprem_vilagklasszis_kezilabdazo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=65f42a2b-995f-485d-b1a7-3489aeff701c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c450bc71-cfff-4b6a-9402-8c1d6aa6db9f","keywords":null,"link":"/sport/20210222_Zlatko_Saracevic_Veszprem_vilagklasszis_kezilabdazo","timestamp":"2021. február. 22. 06:57","title":"Elhunyt Zlatko Saracevic, a Veszprém korábbi világklasszis kézilabdázója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]