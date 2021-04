Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ec90528b-408d-401a-b993-0f8d9a0759ab","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egy albummal és egy hozzá készült bensőséges videós kollaborációval búcsúzik az ikonikus váci Klavins Piano Manufaktúrától iamyank. A lemez ráadásul a zenész-producer karrierjében zeneileg is mérföldkő, ugyanis ez az első alkalom, hogy szóló zongora-anyagot jelentet meg. ","shortLead":"Egy albummal és egy hozzá készült bensőséges videós kollaborációval búcsúzik az ikonikus váci Klavins Piano...","id":"20210402_Premier_Iamyank_egy_kulonleges_zongoraval_mutatja_be_a_hangok_es_a_csend_erejet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ec90528b-408d-401a-b993-0f8d9a0759ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61eb1e08-00dc-43e3-b63e-dcc24560e0b4","keywords":null,"link":"/kultura/20210402_Premier_Iamyank_egy_kulonleges_zongoraval_mutatja_be_a_hangok_es_a_csend_erejet","timestamp":"2021. április. 02. 10:10","title":"Premier: Iamyank egy különleges zongorával mutatja be a hangok és a csend erejét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6de3eada-7e51-4884-b527-92f2b51b50cd","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Valamennyi ország kémkedik, a módszerekben viszont komoly különbségek vannak. Míg a nyugati államok egyre nagyobb szerepet szánnak az elektronikus eszközöknek, az oroszok a személyes hírszerzést tartják a leghasznosabb eszköznek. Az utóbbi napokban Olaszországban és Bulgáriában is lebuktak az orosz hírszerzés jól beépített ügynökei.","shortLead":"Valamennyi ország kémkedik, a módszerekben viszont komoly különbségek vannak. Míg a nyugati államok egyre nagyobb...","id":"20210402_Orosz_kemek_rossz_napjai","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6de3eada-7e51-4884-b527-92f2b51b50cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"910fb0ec-7868-47be-9112-3b3ef0844f72","keywords":null,"link":"/vilag/20210402_Orosz_kemek_rossz_napjai","timestamp":"2021. április. 02. 14:00","title":"Hiába küldték haza Európából az orosz kémeket, maradtak még páran","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7acdb460-9c8e-46d9-9436-b467de4349a9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A veronai vendéglősnek ugyanaz a neve, mint valakinek, akit a venezuelai olajtársasággal kapcsolatban akart szankcionálni az amerikai kormány.","shortLead":"A veronai vendéglősnek ugyanaz a neve, mint valakinek, akit a venezuelai olajtársasággal kapcsolatban akart...","id":"20210403_Veletlenul_tett_tiltolistara_egy_olasz_pizzeriatulajt_Donald_Trump","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7acdb460-9c8e-46d9-9436-b467de4349a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0300590-57ee-4887-ac4d-414e6e64a62f","keywords":null,"link":"/vilag/20210403_Veletlenul_tett_tiltolistara_egy_olasz_pizzeriatulajt_Donald_Trump","timestamp":"2021. április. 03. 14:55","title":"Véletlenül tette tiltólistára egy olasz pizzéria tulajdonosát Donald Trump","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b0a2109-c372-4e7c-85c6-24dbb6c08d9f","c_author":"Műértő","category":"hvgmuerto","description":"A képzelet terraformálása – az xtro realm és a művészet ökológiai fordulatan / Trianonról Szlovákiában – kiállítás a Szlovák Nemzeti Múzeumban / A digitális és materiális világ metszéspontjában – a MOME Digital Craft Lab / Nincs egy hely – kultpol helyzetkép a harmadik hullámban / A test, ha fekete – David Hammons, a tartózkodó és csalfa géniusz / Vakfolt az artworld látómezőjén – az anyaság reprezentációja a kortárs magyar fotóművészetben / Rodin és Arp – járvány sújtotta tárlat Bázelban / Hogyan lehet kijátszani az arcfelismerő rendszereket? – portré Biró Dávid képzőművészről","shortLead":"A képzelet terraformálása – az xtro realm és a művészet ökológiai fordulatan / Trianonról Szlovákiában – kiállítás...","id":"20210402_Megjelent_a_Muerto_2021_aprilismajusi_lapszama","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1b0a2109-c372-4e7c-85c6-24dbb6c08d9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fe3c724-280e-4637-b3a9-69bfc6615986","keywords":null,"link":"/hvgmuerto/20210402_Megjelent_a_Muerto_2021_aprilismajusi_lapszama","timestamp":"2021. április. 02. 19:40","title":"Megjelent a Műértő 2021. április-májusi lapszáma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e7f44a8-788b-4478-8537-85cfdc868f1b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök arról beszélt, hogy a vírus húsvétkor sem pihen, most is védekezni kell ellene.","shortLead":"A miniszterelnök arról beszélt, hogy a vírus húsvétkor sem pihen, most is védekezni kell ellene.","id":"20210403_orban_viktor_koronavirus_jarvany_vedooltas_husvet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3e7f44a8-788b-4478-8537-85cfdc868f1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b79b1a0d-8864-4e6f-b35f-ae3aa7d6e25c","keywords":null,"link":"/itthon/20210403_orban_viktor_koronavirus_jarvany_vedooltas_husvet","timestamp":"2021. április. 03. 11:32","title":"Orbán: 83 ezer embert oltunk be ma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eba1415a-ad5b-4f65-8c95-3ef50b87e94c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Speciálterv Építőmérnöki Kft. nyerte a tendert, már szerződtek is.","shortLead":"A Speciálterv Építőmérnöki Kft. nyerte a tendert, már szerződtek is.","id":"20210402_bkk_aquincumi_hid_megvalosithatosagi_terv","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eba1415a-ad5b-4f65-8c95-3ef50b87e94c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15e7fd03-16c2-4435-81ce-43571c120012","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210402_bkk_aquincumi_hid_megvalosithatosagi_terv","timestamp":"2021. április. 02. 14:32","title":"Megtalálta a BKK, hogy kivel készítteti az Aquincumi híd megvalósíthatósági tervét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed48ef72-d983-4d1a-9f98-bc8ce05d4688","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az orvvadászok száma egyre csak nő, míg a kihalófélben lévő állatok felügyeletét már jóval kevesebben látják el. A technológia ugyanakkor erre a problémára is megoldást nyújthat.","shortLead":"Az orvvadászok száma egyre csak nő, míg a kihalófélben lévő állatok felügyeletét már jóval kevesebben látják el...","id":"20210402_mesterseges_intelligencia_paws_orvvadaszat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ed48ef72-d983-4d1a-9f98-bc8ce05d4688&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d1e9391-7870-4de8-8298-ea16cf062039","keywords":null,"link":"/tudomany/20210402_mesterseges_intelligencia_paws_orvvadaszat","timestamp":"2021. április. 02. 16:03","title":"A mesterséges intelligencia már azt is megmondja, hol csapnak le legközelebb az orvvadászok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a8109fb-0b88-4923-8ca9-1b993c9b80a4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ismert aktív fertőzöttek 242 308-an vannak. \r

","shortLead":"Az ismert aktív fertőzöttek 242 308-an vannak. \r

","id":"20210403_242_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_egeszsegugy_halalos_aldozatok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6a8109fb-0b88-4923-8ca9-1b993c9b80a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"051cab40-2d38-425f-aa1a-8de07d2f91d9","keywords":null,"link":"/itthon/20210403_242_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_egeszsegugy_halalos_aldozatok","timestamp":"2021. április. 03. 09:00","title":"242 újabb halálos áldozata van a járványnak Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]