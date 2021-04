Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d791fa28-0c8d-4523-8b3f-ad404094328a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Canon érintőpanelre cserélné az objektívek forgatható elemeit, hogy azzal állítsuk be a megfelelő élességet és zoomot.","shortLead":"A Canon érintőpanelre cserélné az objektívek forgatható elemeit, hogy azzal állítsuk be a megfelelő élességet és zoomot.","id":"20210405_canon_szabadalmi_terv_objektiv_fokuszgyuru","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d791fa28-0c8d-4523-8b3f-ad404094328a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79061503-70aa-4310-8ba9-2e2184bf766d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210405_canon_szabadalmi_terv_objektiv_fokuszgyuru","timestamp":"2021. április. 05. 10:03","title":"Megreformálná az objektíveket a Canon; ha bejön, nagyon más lesz fotózni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a97c5cf-e0b5-47d4-9470-5eb45ffe2cae","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A közösségi oldal alapítója egy az 533 millió érintett közül.","shortLead":"A közösségi oldal alapítója egy az 533 millió érintett közül.","id":"20210404_Mark_Zuckerberg_facebookos_adatait_is_kiszivarogtattak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0a97c5cf-e0b5-47d4-9470-5eb45ffe2cae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c12f4f9-e88e-4744-9a24-9769051fc16a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210404_Mark_Zuckerberg_facebookos_adatait_is_kiszivarogtattak","timestamp":"2021. április. 04. 19:56","title":"Mark Zuckerberg facebookos adatait is kiszivárogtatták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b6eba16-0f7b-4c8a-90f0-0885c25cf247","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Van, akinek a Spotify már elérhetővé tette a funkciót, aminek köszönhetően hangvezérléssel indíthatjuk el a mobilos alkamazást.","shortLead":"Van, akinek a Spotify már elérhetővé tette a funkciót, aminek köszönhetően hangvezérléssel indíthatjuk el a mobilos...","id":"20210406_spotify_hangvezerles_beszedfelismeres_hey_spotify","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5b6eba16-0f7b-4c8a-90f0-0885c25cf247&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"573634f8-eaf8-43ef-8dda-3d0f28efd7bb","keywords":null,"link":"/tudomany/20210406_spotify_hangvezerles_beszedfelismeres_hey_spotify","timestamp":"2021. április. 06. 10:33","title":"Új funkciót kap a Spotify, érintés nélkül is elindíthatjuk az alkalmazást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29f9674f-021b-43c9-b481-317862077bcf","c_author":"Vándor Éva - Czeglédi Fanni","category":"elet","description":"Idén két évfordulót is ünnepel Bridget Jones – feltehetően sok alkohollal és nem kevés számvetéssel. Huszonöt éve jelent meg Helen Fielding elképesztő sikert arató könyve, húsz éve pedig az első Bridget Jones-film. Mitől volt forradalmi a harmincas szingli karaktere a kilencvenes években, és mit kínálhat most, több évtizeddel később Bridget Jones az egyedülállóknak? Az első filmet ma már egészen biztosan nem lehetne megcsinálni, de ha nem készült volna el, sokkal kevesebbet tudnánk a kilencvenes évekről. ","shortLead":"Idén két évfordulót is ünnepel Bridget Jones – feltehetően sok alkohollal és nem kevés számvetéssel. Huszonöt éve...","id":"20210404_Bridget_Jones_Helen_Fielding_film_konyv_evfordulo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=29f9674f-021b-43c9-b481-317862077bcf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f61e394-5871-4505-b6bb-ba71a5d1517f","keywords":null,"link":"/elet/20210404_Bridget_Jones_Helen_Fielding_film_konyv_evfordulo","timestamp":"2021. április. 04. 20:00","title":"Bridget Jones fenekén ma már nem csattanhatnának a férfitenyerek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e943ead7-da3f-4023-8305-ba9115e6c0d3","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nagyjából 2,3 milliárd liter szennyvíz zúdulhat ki egy régi foszfátüzemből.","shortLead":"Nagyjából 2,3 milliárd liter szennyvíz zúdulhat ki egy régi foszfátüzemből.","id":"20210404_Veszhelyzet_Florida_szennyviz_szivargas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e943ead7-da3f-4023-8305-ba9115e6c0d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4dbce25e-56f5-4e04-82dc-ac168bda0d37","keywords":null,"link":"/vilag/20210404_Veszhelyzet_Florida_szennyviz_szivargas","timestamp":"2021. április. 04. 18:43","title":"Vészhelyzetet hirdettek Floridában mérgező szennyvízszivárgás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30f132c3-7db2-47aa-9876-4b6b29327e56","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Tizenkilenc éve létezik a Microsoft különleges, Office-alkalmazásokra kihegyezett versenye, melynek a világjárvány sem vethet véget.","shortLead":"Tizenkilenc éve létezik a Microsoft különleges, Office-alkalmazásokra kihegyezett versenye, melynek a világjárvány sem...","id":"20210405_microsoft_excel_tablazatkezelo_vilagbajnoksag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=30f132c3-7db2-47aa-9876-4b6b29327e56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cb260b2-ec37-4d1c-ad61-9f3d3bb3d732","keywords":null,"link":"/tudomany/20210405_microsoft_excel_tablazatkezelo_vilagbajnoksag","timestamp":"2021. április. 05. 08:03","title":"Idén is lesz Excel-vébé, a tét pedig most is egy ládányi pénz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7552f542-834a-4e52-88c7-c15f77984c1f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy 46 éves elhunytnál lágyéksérv műtétet és dongalábat tüntettek fel a kormányzati tájékoztató oldalon.","shortLead":"Egy 46 éves elhunytnál lágyéksérv műtétet és dongalábat tüntettek fel a kormányzati tájékoztató oldalon.","id":"20210404_Koronavirus_jarvany_aldozat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7552f542-834a-4e52-88c7-c15f77984c1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81e0caf9-26cc-4ed6-85c9-3b0b943e641d","keywords":null,"link":"/itthon/20210404_Koronavirus_jarvany_aldozat","timestamp":"2021. április. 04. 14:59","title":"Egy 39 éves férfi volt a járvány legfiatalabb áldozata tegnap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"754b7f3f-62b3-406f-b2c5-ab12f2e52733","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Úgy hírlik, hogy az Apple visszatér megszokott ütemtervéhez, és szeptemberben jelenti be az idei évre szánt iPhone-okat. Ezzel függ össze, hogy májusban már el is kezdik a következő generációs Bionic chipek gyártását.","shortLead":"Úgy hírlik, hogy az Apple visszatér megszokott ütemtervéhez, és szeptemberben jelenti be az idei évre szánt...","id":"20210406_apple_a15_bionic_chipkeszlet_gyartasa_smc","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=754b7f3f-62b3-406f-b2c5-ab12f2e52733&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a2cbbbf-1e6b-498d-8aec-88f264bb3db2","keywords":null,"link":"/tudomany/20210406_apple_a15_bionic_chipkeszlet_gyartasa_smc","timestamp":"2021. április. 06. 10:03","title":"Egy hónap múlva ilyenkor már gyártják az Apple új iPhone-os chipjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]