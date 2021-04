Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"83e0e3b9-84b9-4fc6-babf-551d1a48b888","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Lázár János vezette sportszervezet azoknak a cégeknek az ügyében tette a büntetőfeljelentést, amelyek előzőleg végrehajtási eljárást indítottak az MTSZ ellen.","shortLead":"A Lázár János vezette sportszervezet azoknak a cégeknek az ügyében tette a büntetőfeljelentést, amelyek előzőleg...","id":"20210408_teniszszovetseg_feljelentes_tartozas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=83e0e3b9-84b9-4fc6-babf-551d1a48b888&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fda87f0-ca5c-48cd-921c-3a05e79a61cf","keywords":null,"link":"/itthon/20210408_teniszszovetseg_feljelentes_tartozas","timestamp":"2021. április. 08. 20:55","title":"Sokmilliárdos ügyben tett feljelentést a Magyar Tenisz Szövetség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efb68897-e6ba-44f1-89d3-d60008b5aa07","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Középiskolai és egyetemi éveiről mesélt a Szegedi Tudományegyetem (SZTE) Kommcast című műsorában Karikó Katalin, az intézményből indult, ma világszerte ismert biológus. A színes anekdotákkal fűszerezett beszélgetésből kiderül, hogy a tudós – akinek munkássága nélkül nem léteznének a koronavírus ellen védő legmodernebb vakcinák – milyen emberi és szakmai úton jutott el oda, hogy ma legfeljebb Puskás Öcsivel van versenyben a legismertebb magyar címért.","shortLead":"Középiskolai és egyetemi éveiről mesélt a Szegedi Tudományegyetem (SZTE) Kommcast című műsorában Karikó Katalin...","id":"20210408_kariko_katalin_elete_interju_szeged_koronavirus_vakcina_mrns","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=efb68897-e6ba-44f1-89d3-d60008b5aa07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eae860fc-3a2e-4efd-bc89-8e884f89b0ed","keywords":null,"link":"/tudomany/20210408_kariko_katalin_elete_interju_szeged_koronavirus_vakcina_mrns","timestamp":"2021. április. 08. 11:03","title":"Becsüljük meg a tanárokat! – üzeni Karikó Katalin, aki már valami újdonsággal készül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7c781c7-f56b-457e-bf5f-5f8dfd370818","c_author":"HVG360","category":"360","description":"„Európa nem fogja fel teljesen, mekkora veszélyt jelent számára Belarusz, pedig nem csupán arról van szó, hogy egy nép szenved: a földrész stabilitása forog kockán. Polgárháború kezdődhet, kivándorlási hullám indulhat be. Hiszen az ország a kommunizmus utolsó bástyája. És ha győz a jelenlegi rendszer, az csak megerősíti a nacionalista mozgalmakat, illetve tekintélyuralmi kormányokat – Oroszországban, Lengyelországban, Magyarországon.” Erre figyelmeztet Szvetlana Alekszijevics a Süddeutsche Zeitungnak adott interjúban.","shortLead":"„Európa nem fogja fel teljesen, mekkora veszélyt jelent számára Belarusz, pedig nem csupán arról van szó, hogy egy nép...","id":"20210408_Szvetlana_Alekszijevics_Belaruszban_polgarhaboru_lehet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e7c781c7-f56b-457e-bf5f-5f8dfd370818&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f04d5cd0-2365-4715-827f-911afd6154b3","keywords":null,"link":"/360/20210408_Szvetlana_Alekszijevics_Belaruszban_polgarhaboru_lehet","timestamp":"2021. április. 08. 07:43","title":"Szvetlana Alekszijevics: Belaruszban polgárháború lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a54c5c9b-bb3b-4e49-9065-e33199a97e63","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Eredetileg 10 centért lehetett megvenni 1938-ban, most 3,25 millió dollárt fizetett érte valaki. ","shortLead":"Eredetileg 10 centért lehetett megvenni 1938-ban, most 3,25 millió dollárt fizetett érte valaki. ","id":"20210408_Elkepeszto_osszegert_kelt_el_egy_ritka_Supermankepregeny","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a54c5c9b-bb3b-4e49-9065-e33199a97e63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ee3aaec-c73e-4650-b19a-c72647eed85f","keywords":null,"link":"/elet/20210408_Elkepeszto_osszegert_kelt_el_egy_ritka_Supermankepregeny","timestamp":"2021. április. 08. 09:07","title":"Elképesztő összegért kelt el egy ritka Superman-képregény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09c0d6af-be62-496b-9f21-6f6475ca8ea4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem tudni, mi okozta a hirtelen szaporulatot.","shortLead":"Nem tudni, mi okozta a hirtelen szaporulatot.","id":"20210408_Meduzaszonyeg_boritja_a_trieszti_kikotot__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=09c0d6af-be62-496b-9f21-6f6475ca8ea4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"398af9ac-2bf7-43b9-9eb8-60318a0079bc","keywords":null,"link":"/elet/20210408_Meduzaszonyeg_boritja_a_trieszti_kikotot__video","timestamp":"2021. április. 08. 17:43","title":"Medúzaszőnyeg borítja a trieszti kikötőt – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c65c5a12-16dc-4c52-af1b-b62edc0159c9","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag.zhvg","description":"Egyre többen döntenek úgy, hogy ők maguk termelik meg azt, amit megesznek, a koronavírus-járvány miatti kényszerű otthonlét még inkább meghozta a kedvet a kertészkedéshez. De hogyan lássunk neki a balkonkert kialakításának?","shortLead":"Egyre többen döntenek úgy, hogy ők maguk termelik meg azt, amit megesznek, a koronavírus-járvány miatti kényszerű...","id":"20210407_balkonkerteszet_ultetes_kerteszet_salata","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c65c5a12-16dc-4c52-af1b-b62edc0159c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67e96f26-5de1-4798-a76e-4bd078fd9dde","keywords":null,"link":"/zhvg/20210407_balkonkerteszet_ultetes_kerteszet_salata","timestamp":"2021. április. 07. 20:00","title":"Muskátli helyett paradicsom: a koronavírus-járvány a kertészkedést is átalakította","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38f56058-3a4e-4ced-8ecd-f9e3e55ad7ef","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kultura","description":"A bevétel teljes egészében az öngyilkosságok megelőzéséért harcoló Tim Bergling Alapítványhoz kerül. ","shortLead":"A bevétel teljes egészében az öngyilkosságok megelőzéséért harcoló Tim Bergling Alapítványhoz kerül. ","id":"20210407_Eletrajzi_konyv_jelenik_meg_Aviciirol_novemberben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=38f56058-3a4e-4ced-8ecd-f9e3e55ad7ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3849726-38fe-44b1-a72e-37fe4cb226d2","keywords":null,"link":"/kultura/20210407_Eletrajzi_konyv_jelenik_meg_Aviciirol_novemberben","timestamp":"2021. április. 07. 12:57","title":"Életrajzi könyv jelenik meg Aviciiről novemberben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e04bcb5a-0b1f-4645-9803-80b41d287b44","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rövid közleményt adott ki a SZTE vezetése professzora ügyében, akinek a rasszista kijelentéseit vizsgálja az egyetem. A nemrég állami kitüntetéssel díjazott egyetemi oktatót a hallgatói panaszolták be egy órán elhangzottak miatt. ","shortLead":"Rövid közleményt adott ki a SZTE vezetése professzora ügyében, akinek a rasszista kijelentéseit vizsgálja az egyetem...","id":"20210408_Reagalt_a_rasszista_kifejezesek_miatt_bepanaszolt_professzor_ugyere_a_Szegedi_Tudomanyegyetem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e04bcb5a-0b1f-4645-9803-80b41d287b44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee7a96db-68f6-4422-b652-58bf68f24547","keywords":null,"link":"/itthon/20210408_Reagalt_a_rasszista_kifejezesek_miatt_bepanaszolt_professzor_ugyere_a_Szegedi_Tudomanyegyetem","timestamp":"2021. április. 08. 18:07","title":"Reagált a rasszista kifejezések miatt bepanaszolt professzor ügyére a Szegedi Tudományegyetem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]