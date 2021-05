Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"38c73b64-164f-46a2-9fa6-27e2c303c388","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"eurologus","description":"Eddig 13 uniós tagállam adta le a nemzeti helyreállítási tervét Brüsszelben, Magyarország nincs közöttük, a határidő múlt héten péntek volt. Egyelőre nem lehet pontosan tudni, hogy Magyarországnak mik a szándékai. A pénz nem vész el, csak később érkezhet.","shortLead":"Eddig 13 uniós tagállam adta le a nemzeti helyreállítási tervét Brüsszelben, Magyarország nincs közöttük, a határidő...","id":"20210503_Tizenharom_unios_orszag_mar_sorban_all_a_helyreallitasi_penzert__Magyarorszag_meg_nem","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=38c73b64-164f-46a2-9fa6-27e2c303c388&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b2e9874-a7aa-42dc-818f-c83748c658a3","keywords":null,"link":"/eurologus/20210503_Tizenharom_unios_orszag_mar_sorban_all_a_helyreallitasi_penzert__Magyarorszag_meg_nem","timestamp":"2021. május. 03. 14:58","title":"Tizenhárom uniós ország már sorban áll a helyreállítási pénzért – Magyarország még nem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a26d5e11-f258-47c5-9b9a-3ecbb4c9f8c7","c_author":"Illényi Balázs","category":"360","description":"Technikai malőrök, szabadalmi viták és emberi tragédiák kísérték Magyarországon az átállást a hangosfilmre, amelyre már a hazai gyártás 90 évvel ezelőtti indulása előtt sor került. ","shortLead":"Technikai malőrök, szabadalmi viták és emberi tragédiák kísérték Magyarországon az átállást a hangosfilmre, amelyre már...","id":"202117__a_hangosfilm_bejovetele__ugyetlen_szinkron__zeneszhalal__szora_fakadtak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a26d5e11-f258-47c5-9b9a-3ecbb4c9f8c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6773b8f0-f0c0-4b9d-b75b-0e457ed9a1b6","keywords":null,"link":"/360/202117__a_hangosfilm_bejovetele__ugyetlen_szinkron__zeneszhalal__szora_fakadtak","timestamp":"2021. május. 02. 16:00","title":"Tapssal, sikerrel, de vérrel és verítékkel érkezett meg a hangosfilm Magyarországra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e19cfbe-f89f-4c0b-8e27-eeca3a0ca470","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung többféle programot is indított az amúgy szemétbe kerülő okostelefonok újrahasznosítására. A legutóbbi elképzeléssel intelligens otthoni eszközzé alakulhatnak a régi telefonok.","shortLead":"A Samsung többféle programot is indított az amúgy szemétbe kerülő okostelefonok újrahasznosítására. A legutóbbi...","id":"20210503_samsung_galaxy_upcycling_at_home_program_regi_okostelefon_ujrahasznositasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7e19cfbe-f89f-4c0b-8e27-eeca3a0ca470&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5a86d71-4eb1-46fc-af67-f1fa24c26077","keywords":null,"link":"/tudomany/20210503_samsung_galaxy_upcycling_at_home_program_regi_okostelefon_ujrahasznositasa","timestamp":"2021. május. 03. 11:03","title":"Új ötlet a Samsungtól: így hasznosíthatja megunt okostelefonját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a2a0f1e-5192-48e9-a5b5-2519194bd906","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"“Belátható időn belül megelőzhetjük Amerikát, a briteket, Izraelt” – fogalmazott a külügyminisztérium államtitkára a Parlamentben.","shortLead":"“Belátható időn belül megelőzhetjük Amerikát, a briteket, Izraelt” – fogalmazott a külügyminisztérium államtitkára...","id":"20210503_vargha_tamas_atoltottsag_vakcina","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1a2a0f1e-5192-48e9-a5b5-2519194bd906&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c8b67b9-8ab5-461e-ae88-9e6b3f6f0eb8","keywords":null,"link":"/itthon/20210503_vargha_tamas_atoltottsag_vakcina","timestamp":"2021. május. 03. 16:29","title":"A kormány 70 százalékos átoltottságot akar a nyár elejére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57dac2fc-a780-4273-9cf1-4a11e3d10883","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrök hét órán át helyszíneltek a háznál.","shortLead":"A rendőrök hét órán át helyszíneltek a háznál.","id":"20210504_betores_kasler_miklos_sarvar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=57dac2fc-a780-4273-9cf1-4a11e3d10883&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdf3f9f9-9ee3-4953-9ac1-35e83fc21199","keywords":null,"link":"/itthon/20210504_betores_kasler_miklos_sarvar","timestamp":"2021. május. 04. 10:08","title":"Betörtek Kásler Miklós sárvári házába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6e9f679-8b00-4836-bcef-084b96229fa9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Müller Cecília tájékoztatása szerint a most érkező Pfizereket a második körös oltottak kapják elsősorban.","shortLead":"Müller Cecília tájékoztatása szerint a most érkező Pfizereket a második körös oltottak kapják elsősorban.","id":"20210503_Magyarorszag_kulfoldi_oltas_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c6e9f679-8b00-4836-bcef-084b96229fa9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a73d93d3-bd35-4e71-bf00-baee1a498bbe","keywords":null,"link":"/itthon/20210503_Magyarorszag_kulfoldi_oltas_koronavirus","timestamp":"2021. május. 03. 12:17","title":"Müller: 334 ezer Pfizer-vakcina érkezik holnap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"453e9e4c-1ea0-4c99-ae7e-81739fc53acf","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az újdonság végsebessége messze meghaladja a 300 km/h-t. ","shortLead":"Az újdonság végsebessége messze meghaladja a 300 km/h-t. ","id":"20210504_720_loeros_lett_az_uj_porsche_panamera_turbo_s","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=453e9e4c-1ea0-4c99-ae7e-81739fc53acf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05af22bb-18a6-4756-806a-bf4a760725ba","keywords":null,"link":"/cegauto/20210504_720_loeros_lett_az_uj_porsche_panamera_turbo_s","timestamp":"2021. május. 04. 07:59","title":"720 lóerős lett az új Porsche Panamera Turbo S","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a72432c-e691-46e4-b3fd-6bbdccff9ea2","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A dán hatóság szerint az oltóanyag előnyei nem múlják felül a lehetséges mellékhatások kockázatait.","shortLead":"A dán hatóság szerint az oltóanyag előnyei nem múlják felül a lehetséges mellékhatások kockázatait.","id":"20210503_dania_johnson_and_johnson_vakcina_janssen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8a72432c-e691-46e4-b3fd-6bbdccff9ea2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d2edaee-214b-42a9-a33a-75515a134298","keywords":null,"link":"/tudomany/20210503_dania_johnson_and_johnson_vakcina_janssen","timestamp":"2021. május. 03. 19:21","title":"Dánia nem alkalmazza többé a Johnson & Johnson vakcináját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]