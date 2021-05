Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"5b5c8009-ce9f-4db0-9ec7-d3be46b487bd","c_author":"Dobos Emese","category":"kkv","description":"Egyre többen vásárolnak hazai tervezőktől vidéki településekről is, és sokakat elfordított a fast fashiontől a koronavírus-járvány időszaka. Arról azonban, hogy igénylik-e az emberek a leértékeléseket, megoszlanak a vélemények. Hazai dizájnereket és a termékeiket értékesítő üzleteket kérdeztük meg arról, hogy látják: egy év elteltével továbbra is tart-e még az a hullám, hogy a helyi alkotók felé fordulnak az emberek. ","shortLead":"Egyre többen vásárolnak hazai tervezőktől vidéki településekről is, és sokakat elfordított a fast fashiontől...","id":"20210507_magyar_termek_divat_dizajn_covid","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5b5c8009-ce9f-4db0-9ec7-d3be46b487bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0d32ac0-65b2-4830-adf4-8f768e27890c","keywords":null,"link":"/kkv/20210507_magyar_termek_divat_dizajn_covid","timestamp":"2021. május. 07. 17:00","title":"Jöttek, láttak és nagyon úgy tűnik, maradnak is a hazai dizájnerek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba4e45d2-ab16-4dd7-b75f-4624917b004b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az egyik kosárlabdázó már az olimpia bojkottját is belengette a fotó miatt.","shortLead":"Az egyik kosárlabdázó már az olimpia bojkottját is belengette a fotó miatt.","id":"20210508_Botrany_lett_az_ausztral_olimpikonok_csoportkepebol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ba4e45d2-ab16-4dd7-b75f-4624917b004b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2335d0f7-028b-4bb1-983c-3477fba1e5ce","keywords":null,"link":"/elet/20210508_Botrany_lett_az_ausztral_olimpikonok_csoportkepebol","timestamp":"2021. május. 08. 07:40","title":"Botrány lett az ausztrál olimpikonok csoportképéből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"706eb08f-0a9b-4889-8de3-a8ae8c539a92","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A sajátos figyelemfelhívásból rendőrségi ügy lehet.","shortLead":"A sajátos figyelemfelhívásból rendőrségi ügy lehet.","id":"20210507_Peniszeket_rajzolt_az_utra_egy_ujzelandi_ferfi_mert_zavartak_a_katyuk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=706eb08f-0a9b-4889-8de3-a8ae8c539a92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2c8d019-96fc-456d-8c67-957f74bc4021","keywords":null,"link":"/elet/20210507_Peniszeket_rajzolt_az_utra_egy_ujzelandi_ferfi_mert_zavartak_a_katyuk","timestamp":"2021. május. 07. 09:16","title":"Péniszeket rajzolt az útra egy új-zélandi férfi, mert zavarták a kátyúk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4272f2c6-855e-47f9-8463-25474d3182f7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Rekordot döntött a napi halálesetek száma, pedig a járvány tetőzése csak néhány hét múlva várható.","shortLead":"Rekordot döntött a napi halálesetek száma, pedig a járvány tetőzése csak néhány hét múlva várható.","id":"20210508_Tobb_mint_4000_halott_egyetlen_nap_alatt_Indiaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4272f2c6-855e-47f9-8463-25474d3182f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e713876c-1c77-45a3-97c6-308665412b9a","keywords":null,"link":"/vilag/20210508_Tobb_mint_4000_halott_egyetlen_nap_alatt_Indiaban","timestamp":"2021. május. 08. 09:08","title":"Több mint 4000 halott egyetlen nap alatt Indiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54012ffe-d982-42d4-aa77-236151dd7a79","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Paul Van Doren 90 éves volt.","shortLead":"Paul Van Doren 90 éves volt.","id":"20210508_Meghalt_a_Vansmarka_egyik_alapitoja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=54012ffe-d982-42d4-aa77-236151dd7a79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"195a5c20-b0d0-477e-8875-5bc249b2006a","keywords":null,"link":"/kultura/20210508_Meghalt_a_Vansmarka_egyik_alapitoja","timestamp":"2021. május. 08. 09:33","title":"Meghalt a Vans-márka egyik alapítója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86b95431-9cbe-48cc-8f69-a57116a8acb8","c_author":"HVG","category":"360","description":"A termékelhelyezés után megjelent a termékáthelyezés is. Mesterséges intelligencia segítségével feltűnés nélkül ki lehet cserélni a filmekben, videóklipekben megbújó termékeket. ","shortLead":"A termékelhelyezés után megjelent a termékáthelyezés is. Mesterséges intelligencia segítségével feltűnés nélkül ki...","id":"202118_intelligens_reklam_helyezd_ujra_sam","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=86b95431-9cbe-48cc-8f69-a57116a8acb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00437383-82f1-49b7-a775-0bd9e02ad566","keywords":null,"link":"/360/202118_intelligens_reklam_helyezd_ujra_sam","timestamp":"2021. május. 08. 13:40","title":"Utólag tehetnek be reklámtárgyakat a filmekbe, sőt évente cserélgethetik azokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"004ef735-892a-4b2e-ac12-b51516c398ea","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Csupán négy éve annak, hogy a Samsung kiadta az akkor vadonatúj formatervezésű Galaxy S8-at. Ennyi idő azonban nagyon soknak számít az okostelefonok világában, így nem véletlen, hogy a Samsung nyugdíjba küldi, pontosabban nem ad már ki hozzá biztonsági frissítéseket.","shortLead":"Csupán négy éve annak, hogy a Samsung kiadta az akkor vadonatúj formatervezésű Galaxy S8-at. Ennyi idő azonban nagyon...","id":"20210507_samsung_galaxy_s8_csalad_tamogatas_megszunese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=004ef735-892a-4b2e-ac12-b51516c398ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1df8f9a7-7218-417f-bed2-b5f4ef92335c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210507_samsung_galaxy_s8_csalad_tamogatas_megszunese","timestamp":"2021. május. 07. 10:03","title":"Leveszi a népszerű S8-as telefonokról a kezét a Samsung","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88c09b0e-1cc6-4059-bf26-633fbe00c873","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Könnyű- és komolyzenei alkotókat díjazott idén is az Artisjus: kilenc zeneszerzőt és szövegírót tüntettek ki. Az AWS énekese posztumusz díjat kapott.","shortLead":"Könnyű- és komolyzenei alkotókat díjazott idén is az Artisjus: kilenc zeneszerzőt és szövegírót tüntettek ki. Az AWS...","id":"20210506_Siklosi_Ors_Artisjus_dij","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=88c09b0e-1cc6-4059-bf26-633fbe00c873&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87526248-34b9-4895-a42d-a72abce231bf","keywords":null,"link":"/kultura/20210506_Siklosi_Ors_Artisjus_dij","timestamp":"2021. május. 06. 15:55","title":"A tragikusan fiatalon meghalt Siklósi Örs is díjat kapott az Artisjustól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]