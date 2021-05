„Én bent teszem a dolgom, ti pedig kint tegyétek a dolgotok” – üzente február közepén a rehabról Kiss Tibi a Quimby tagjainak és rajongóinak, amikor a zenekara a vendégzenészekkel (és nélküle) rögzített koncert bemutatójára készült. A Quimby Plusz-Mínusz című koncertje önmagában bizonyította, mennyire sokszínű dalokat köszönhetünk a május 10-én 50 éves Kiss Tibinek. Illetve, azt is, hogy helyettesíteni úgy-ahogy lehet énekesként-gitárosként, de pótolni nem.

Akkor már a – a 2000-es évek eleje után – tavaly nyáron újra rehabilitációs intézetbe vonuló frontember állapotáról azt lehetett tudni, hogy jól érzi magát, gitározik, felépülése halad.

Kiss Tibi a hvg.hu-nak az előző, 2003-2004-es rehabilitációs időszak előtti éveiről ezt mesélte: „Az életet kétpofára faltuk, tele voltunk energiával, és annak ellenére, hogy persze voltak negatív dolgok, éreztük, hogy ez most egy megismételhetetlen időszak, ilyen nem lesz később. Akkoriban adtuk a legtöbb koncertet. Elmentünk a határainkig, nem sokkal később szét is estünk. … jött a Káosz amigos című lemezünk, ami már a széthullás terméke volt, ez logikusan következett az előzményekből… végül valóban, mint zenekar is széthullottunk. És én személyesen is. De nincs olyan, hogy csak egy oka van egy zenekar széthullásának. Sok nagy zenekar fel is oszlik 7-8 év után, mert, ha rendesen csinálják, elég keményen igénybe veszi ez az embert.”

Kiss Tibor Dunaújvárosban született 1971. május 10-én. Leginkább a Quimby dalszerzőjeként-frontembereként ismert, de a fő zenekara mellett játszik más formációkban is (például az Aranyakkordban vagy a Budapest Bárban), e mellett (néha politikai botrányt is okozó) költőként és festőként is ismert, diplomáját 1997-ben a Magyar Képzőművészeti Egyetemen szerezte.

16 éves kora körül kezdett a zenével komolyabban foglalkozni. A Quimby, ez talán nem is kérdés, a rendszerváltás utáni magyar könnyűzene egyik legfontosabb és legsikeresebb szereplője, az együttes világát alapvetően meghatározó Kiss Tibi pedig az elmúlt 30 év megkerülhetetlen személyisége.

Dunaújvárosban született 1971. május 10-én. Leginkább a Quimby dalszerzőjeként-frontembereként ismert, de a fő zenekara mellett játszik más formációkban is, e mellett költőként és festőként is ismert, diplomáját 1997-ben a Magyar Képzőművészeti Egyetemen szerezte. Szülei pedagógusok (édesanyja néhány éve hunyt el), apja, Kiss Kálmán maga is műveli a költészetet.

16 éves kora körül kezdett a zenével komolyabban foglalkozni. A gitározást autodidakta módon művelte, a dunaújvárosi Münnich Ferenc Gimnázium Október nevű rockzenekarában játszott többek közt bátyjával, Kiss Endrével, Mikuli Ferenc basszusgitárossal és Varga Livius énekes-dobossal.

1991-ben alapították meg új együttesüket, ami kezdetben mindenféle neveken futott, végül, egy Tilos az Á-s koncert után rajtuk ragadt a Quimby név, melyet egy amerikai képregénymagazintól kölcsönöztek. A zenekar első hivatalos hanganyaga, egy kazetta 1993-ban jelent meg A Síp Of Story címmel, melyet két évvel később követett a már nagy lemezkiadónál megjelentetett Jerrycan Dance. Az egy évvel később kiadott Majom-tangó nagy változást hozott, mert ezen az albumon már jelentősrészt magyar nyelvű dalok szerepeltek.

A Quimby a saját hangját ezzel az átalakulással párhuzamosan találta meg: a korai nyilvánvaló Tom Waits- és Nick Cave-hatások alterockkal, világzene-hangulatokkal, blues-zal, pszichedéliával, folkkal és sok minden mással együtt szervesültek, és létrejött a zenekar összetéveszthetetlen, külön bejáratú zenei világa, mellé pedig Kiss Tibor jellegzetes, visszatérő motívumokkal teli mágikus realista, szürreális, expresszív szövegvilága.

Kiss Tibiék már fennállásuk első évei után megtöltötték a legnagyobb budapesti majd klubokat, majd a nem-budapestieket is, aztán visszatérő fellépői lettek a Sziget Nagyszínpadának, az utóbbi években pedig teltházas Aréna-koncerteket is adtak.

Pályafutásuk csúcsműve, az 1999-es Ékszerelmére című lemez a hvg.hu legjobb magyar nagylemezeket tételező listáján is szerepelt.

Szülei pedagógusok, apja, Kiss Kálmán maga is műveli a költészetet. 16 éves kora körül kezdett a zenével komolyabban foglalkozni. A gitározást autodidakta módon művelte, a dunaújvárosi Münnich Ferenc Gimnázium Október nevű rockzenekarában játszott többek közt bátyjával, Kiss Endrével, Mikuli Ferenc basszusgitárossal és Varga Livius énekes-dobossal.

1991-ben alapították meg új együttesüket, amely kezdetben mindenféle neveken futott, végül, egy Tilos az Á-s koncert után rajtuk ragadt a Quimby név, melyet egy amerikai képregénymagazintól kölcsönöztek.

A zenekar első hivatalos hanganyaga, egy kazetta 1993-ban jelent meg A Sip Of Story címmel, melyet két évvel később követett a már nagy lemezkiadónál megjelentetett Jerrycan Dance. Az egy évvel később kiadott Majom-tangó nagy változást hozott, mert ezen az albumon már jelentősrészt magyar nyelvű dalok szerepeltek.

A Quimby a saját hangját ezzel az átalakulással párhuzamosan találta meg: a korai nyilvánvaló Tom Waits- és Nick Cave-hatások alterockkal, világzene-hangulatokkal, blues-zal, pszichedéliával, folkkal és sok minden mással együtt szervesültek, és létrejött a zenekar összetéveszthetetlen, külön bejáratú zenei világa, mellé pedig Kiss Tibi jellegzetes, visszatérő motívumokkal teli mágikus realista, szürreális, expresszív szövegvilága.

Kiss Tibiék már fennállásuk első évei után megtöltötték a legnagyobb budapesti klubokat, majd a nem-budapestieket is, aztán visszatérő fellépői lettek a Sziget Nagyszínpadának, az utóbbi években pedig teltházas Aréna-koncerteket is adtak. Pályafutásuk csúcsműve, az 1999-es Ékszerelmére című lemez a hvg.hu legjobb magyar nagylemezeket tételező listáján is szerepelt.

A zenekar 25 éves születésnapján fel is idéztük az addig történteket, ám ennek is már több mint öt éve.Most inkább citáljunk ide öt dalt Kiss Tibi az öt évtizede örömére.

Kiss Tibi életműve legnagyobb hatású, a főleg a Csík zenekaros feldolgozása miatt önálló életre kelt dala a Most múlik pontosan 2015-ben jelent meg a Kilégzés című Quimby-albumon:

A nagy áttörést a Quimby számára a 1988-ban kiadott Diligramm című album hazta, amely akkor az Év albuma lett, olyan slágerekkel, mint a Hol volt hol nem volt, amelyhez Antal Nimród készített klipet:

A Quimby legjobb albuma, sőt minden idők egyik legjobb magyar albuma az ezredfordulón jelent meg. Az Ékszerelmére két dalához is készített Antal Nimród videoklipet, ez itt a Halleluja:

Az Autók egy szerpentinen szintén Kiss Tibi egyik legemblematikusabb dala, ami az első rehabilitációját követő Qumby-újjászületésre, a Kilégzésre került rá:

Nyilván mindenkinek megvan a saját bejáratú Quimby-slágerlistája, számtalan dal kerülhetne ide ötödiknek, most azonban az Aranyakkord egyik dalát rakjuk ide ötödikként az Otthon lenni valaholt:

Még több kultúra a Facebook-oldalunkon, kövessen minket: