[{"available":true,"c_guid":"7d85b56f-e8a3-4e66-b0bd-7ec2b94a29c5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az elmúlt negyedév költéseit tették közzé. Balásy Gyula cégei jól jártak.","shortLead":"Az elmúlt negyedév költéseit tették közzé. Balásy Gyula cégei jól jártak.","id":"20210509_rogan_kabinetiroda_kormanyzati_kommunikacio_koltes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7d85b56f-e8a3-4e66-b0bd-7ec2b94a29c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a97bbc9-daf2-4c36-a9fd-6623c0688fa5","keywords":null,"link":"/kkv/20210509_rogan_kabinetiroda_kormanyzati_kommunikacio_koltes","timestamp":"2021. május. 09. 14:48","title":"28 milliárd forintot költött el Rogán-féle Kabinetiroda kormányzati kommunikációra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53bd4302-e840-49ba-b039-219d89661a8e","c_author":"HVG","category":"360","description":"Agrárpozícióikat is erősítik Sárhegyi Zoltánék, akik legutóbb a balatonvilágosi, végül megbukott társasházépítés tervével kerültek fókuszba.","shortLead":"Agrárpozícióikat is erősítik Sárhegyi Zoltánék, akik legutóbb a balatonvilágosi, végül megbukott társasházépítés...","id":"202118_bakonyveg_ugyvedekbol_gazda","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=53bd4302-e840-49ba-b039-219d89661a8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"554c4765-60ad-4545-8038-c9ed877205e4","keywords":null,"link":"/360/202118_bakonyveg_ugyvedekbol_gazda","timestamp":"2021. május. 10. 10:00","title":"Hamarosan gabonát is arathat a Fidesz-közeli ügyvédcsalád","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87fad986-2641-4076-9310-345121634fcf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi még egy vadásszal is megpróbálta lelövettetni az ebet. ","shortLead":"A férfi még egy vadásszal is megpróbálta lelövettetni az ebet. ","id":"20210510_allatkinzas_kutya_birosag_itelet_bortonbuntetes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=87fad986-2641-4076-9310-345121634fcf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a00c163c-744b-40ff-af5d-91b3a84c77dc","keywords":null,"link":"/itthon/20210510_allatkinzas_kutya_birosag_itelet_bortonbuntetes","timestamp":"2021. május. 10. 17:37","title":"Letöltendőre ítéltek egy férfit, aki hagyta elpusztulni sérült kutyáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3adf0917-8e3f-42ec-ad8e-8860b656f307","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Olyan slágerek fűződtek a nevéhez mint a Personality, a Lawdy Miss Clawdy vagy az erőszakos szövege miatt sok vitát kiváltó Stagger Lee.","shortLead":"Olyan slágerek fűződtek a nevéhez mint a Personality, a Lawdy Miss Clawdy vagy az erőszakos szövege miatt sok vitát...","id":"20210509_lloyd_price_rock_and_roll_personality","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3adf0917-8e3f-42ec-ad8e-8860b656f307&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c12b343-7360-4da4-9a19-b99e84706404","keywords":null,"link":"/kultura/20210509_lloyd_price_rock_and_roll_personality","timestamp":"2021. május. 09. 11:15","title":"Elhunyt Lloyd Price, a rock and roll hőskorának sztárja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09497dea-608a-4f58-a6aa-d653a295ef43","c_author":"Németh András","category":"gazdasag","description":"Az ausztrálok kihátrálnának több projektből, őket pedig mások is követhetik, napról napra romlik ugyanis a Nyugat és Peking kapcsolata. Közben a kínai hitelek alatt görnyedő államok külső segítséget remélnek.","shortLead":"Az ausztrálok kihátrálnának több projektből, őket pedig mások is követhetik, napról napra romlik ugyanis a Nyugat és...","id":"20210509_kinai_selyemut_projekt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=09497dea-608a-4f58-a6aa-d653a295ef43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95b36ffb-3240-49d5-aca5-dc6bad46ce47","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210509_kinai_selyemut_projekt","timestamp":"2021. május. 09. 14:00","title":"Repedések és kátyúk keletkeztek a kínai Új Selyemúton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66cc77ac-e0be-4964-a3ff-c88f25d11680","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ellopott ékszert a férfi már zaciba vágta, ám az érte kapott pénzt nem sikerült elköltenie. \r

","shortLead":"Az ellopott ékszert a férfi már zaciba vágta, ám az érte kapott pénzt nem sikerült elköltenie. \r

","id":"20210509_nyaklanckitepo_jozsefvaros_zaloghaz_rendorseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=66cc77ac-e0be-4964-a3ff-c88f25d11680&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bafce57d-673a-4bf2-a7a1-8e90fcef0276","keywords":null,"link":"/itthon/20210509_nyaklanckitepo_jozsefvaros_zaloghaz_rendorseg","timestamp":"2021. május. 09. 12:58","title":"Videón a nyaklánckitépő, akit órákon belül lekapcsoltak a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c46dafed-3fe2-490a-a6b3-72abf9273272","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Van államfő, aki visszavon magas kitüntetést, van aki nem. Puskás Öcsi pedig megtarthatta a Munka Érdemrend arany fokozatát.","shortLead":"Van államfő, aki visszavon magas kitüntetést, van aki nem. Puskás Öcsi pedig megtarthatta a Munka Érdemrend arany...","id":"20210509_kituntetes_visszavonas_Nobeldij","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c46dafed-3fe2-490a-a6b3-72abf9273272&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f20755bb-8be6-4254-bf31-5bfc2bdfffdc","keywords":null,"link":"/360/20210509_kituntetes_visszavonas_Nobeldij","timestamp":"2021. május. 09. 08:45","title":"A niggerező szegedi professzor Nobel-díjas elbánásban részesül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c607ee2-acf1-4eca-94dc-8b3ac72d13b3","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az eddig is kormányzó Skót Nemzeti Párt nyerte a skót parlamenti választást, a zöldekkel együtt megvan a többségük ahhoz, hogy népszavazást írhassanak ki a függetlenségről, már ha ezt a brit kormány engedi.","shortLead":"Az eddig is kormányzó Skót Nemzeti Párt nyerte a skót parlamenti választást, a zöldekkel együtt megvan a többségük...","id":"20210508_skocia_valasztas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9c607ee2-acf1-4eca-94dc-8b3ac72d13b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbc4ed18-0a36-44e5-b741-bce14add616f","keywords":null,"link":"/vilag/20210508_skocia_valasztas","timestamp":"2021. május. 08. 21:32","title":"A függetlenséget támogató pártok kerültek többségbe a skót parlamenti választáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]