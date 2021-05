Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"1537fd6a-2ce0-4773-8f1b-905f6346b915","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Öt férfit vettek őrizetbe.","shortLead":"Öt férfit vettek őrizetbe.","id":"20210519_Felbehagytak_a_katalizatorlopast_a_tolvajok_Tatabanyan_mire_visszamentek_a_rendorok_is_ott_voltak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1537fd6a-2ce0-4773-8f1b-905f6346b915&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97938594-5d69-4297-8f99-7a7c852aa490","keywords":null,"link":"/cegauto/20210519_Felbehagytak_a_katalizatorlopast_a_tolvajok_Tatabanyan_mire_visszamentek_a_rendorok_is_ott_voltak","timestamp":"2021. május. 19. 07:35","title":"Félbehagyták a katalizátorlopást Tatabányán, mire visszamentek a tolvajok a rendőrök is ott voltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a48f071c-1ca4-453d-9d19-fa2c93538c4e","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Politikai harcok is állhatnak az egészségügyi szakmai kollégiumok vezetőinek küldött minisztériumi körlevélben – állítják egészségügyi források. Miközben Pintér Sándor belügyminiszter kezében egyre nagyobb hatalom koncentrálódik, Kásler Miklós is szeretné visszaszerezni a döntési jogát, ehhez azonban nem a legjobb módszert választotta, sőt még a miniszterhez lojális érintettek is meglehetősen hűvösen fogadták az Emmi utasítását.","shortLead":"Politikai harcok is állhatnak az egészségügyi szakmai kollégiumok vezetőinek küldött minisztériumi körlevélben –...","id":"20210518_Kasler_adatkeres_egeszsegugy_atalakitas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a48f071c-1ca4-453d-9d19-fa2c93538c4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fc2d47b-7a14-40ab-a179-6aa70e005a4b","keywords":null,"link":"/itthon/20210518_Kasler_adatkeres_egeszsegugy_atalakitas","timestamp":"2021. május. 18. 14:30","title":"Kásler és Pintér harcáról szólhat az Emmi váratlan körlevele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2785e710-71d2-4678-91cf-35a88982af8d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A kezdeti jelentésekhez képest akár ötször nagyobb is lehet az olajszennyezés, amely a Jeges-tengert is elérheti.","shortLead":"A kezdeti jelentésekhez képest akár ötször nagyobb is lehet az olajszennyezés, amely a Jeges-tengert is elérheti.","id":"20210518_Akar_100_tonna_olaj_is_elfolyhatott_a_Lukoil_oroszorszagi_olajmezojen_a_szennyezes_a_Jegestengert_is_elerheti","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2785e710-71d2-4678-91cf-35a88982af8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30db9b5b-7842-4c76-9fa3-70d7969caef2","keywords":null,"link":"/zhvg/20210518_Akar_100_tonna_olaj_is_elfolyhatott_a_Lukoil_oroszorszagi_olajmezojen_a_szennyezes_a_Jegestengert_is_elerheti","timestamp":"2021. május. 18. 16:59","title":"Akár 100 tonna olaj is elfolyhatott a Lukoil oroszországi olajmezőjén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70309a37-43c6-48ff-a092-dd0918313973","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Senki nem bízik senkiben.","shortLead":"Senki nem bízik senkiben.","id":"20210519_Mikor_engedelyezi_az_Europai_Gyogyszerugynokseg_a_Szputnyikot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=70309a37-43c6-48ff-a092-dd0918313973&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abed4520-827c-45b2-87a9-6fe9fcebeb42","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210519_Mikor_engedelyezi_az_Europai_Gyogyszerugynokseg_a_Szputnyikot","timestamp":"2021. május. 19. 06:58","title":"Mikor engedélyezi az Európai Gyógyszerügynökség a Szputnyikot?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a594b577-90f9-4ed5-b519-931637ad151b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Kocsis Máté szerint nincs rendjén, hogy a pedofilok sokszor túl enyhe büntetést kapnak.","shortLead":"Kocsis Máté szerint nincs rendjén, hogy a pedofilok sokszor túl enyhe büntetést kapnak.","id":"20210518_pedofilia_fidesz_kocsis_mate","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a594b577-90f9-4ed5-b519-931637ad151b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cead6051-7ac3-4f2e-bed2-652cb19ea0b6","keywords":null,"link":"/itthon/20210518_pedofilia_fidesz_kocsis_mate","timestamp":"2021. május. 18. 12:15","title":"Pedofilellenes törvénycsomagot nyújt be a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6d61620-1762-4827-8a42-92b1c874bd88","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Csak 650 ezer forintos büntetést szabtak ki a gyártóra. ","shortLead":"Csak 650 ezer forintos büntetést szabtak ki a gyártóra. ","id":"20210519_josmusor_asztro_show_gazdasagi_versenyhivatal_buntetes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a6d61620-1762-4827-8a42-92b1c874bd88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b85cd8df-b76a-4d17-b14c-fe403d952255","keywords":null,"link":"/kkv/20210519_josmusor_asztro_show_gazdasagi_versenyhivatal_buntetes","timestamp":"2021. május. 19. 15:21","title":"Jósműsort meszelt el a GVH","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02e2b5f4-4132-492e-8f48-a26629d139f1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az első kaptárakat már ki is helyezték, hogy tovább növeljék a sínek melletti zöldterületek növényvilágának sokszínűségét.","shortLead":"Az első kaptárakat már ki is helyezték, hogy tovább növeljék a sínek melletti zöldterületek növényvilágának...","id":"20210519_becs_tomegkozlekedes_mehek_wiener_linien","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=02e2b5f4-4132-492e-8f48-a26629d139f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eca39095-9de1-416f-8e5f-46912c3fc584","keywords":null,"link":"/zhvg/20210519_becs_tomegkozlekedes_mehek_wiener_linien","timestamp":"2021. május. 19. 15:43","title":"Méhek millióit telepítik a bécsi megállók mellé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9205dc21-ef4a-484b-9077-da6cd2769fc1","c_author":"Kis János","category":"360","description":"Hogyan és mikor lehet semmissé tenni az önkényuralom alaptörvényét? Kis János filozófus szerint a kibontakozó jogi vita valójában politikai kérdést takar. Egy új rendszerváltás eséllyel kecsegtető menete szerinte az, hogy a várhatóan szűk többséggel megnyert választás után a demokratikus kormány a jelenlegi keretek közt kezdi el a rendszer visszabontását, így szerezve elsöprő támogatást az Orbánnal és híveivel szembeni szakítópróbához.","shortLead":"Hogyan és mikor lehet semmissé tenni az önkényuralom alaptörvényét? Kis János filozófus szerint a kibontakozó jogi vita...","id":"20210520_Kis_Janos_az_onkeny_alkotmanyarol_Ha_gyoz_az_ellenzek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9205dc21-ef4a-484b-9077-da6cd2769fc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9d2a57a-b9d0-4e1d-916c-ffb21b6fc129","keywords":null,"link":"/360/20210520_Kis_Janos_az_onkeny_alkotmanyarol_Ha_gyoz_az_ellenzek","timestamp":"2021. május. 20. 06:30","title":"Kis János az önkény alkotmányáról: Ha győz az ellenzék...","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]