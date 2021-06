Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"ba93d7e0-809f-4b84-8eb7-69af8714b0a4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az év második felében, az iOS 15 frissítésével több újdonság is kérkezik majd a FaceTime-ba, amit nemcsak az Apple-felhasználók használhatnak majd.","shortLead":"Az év második felében, az iOS 15 frissítésével több újdonság is kérkezik majd a FaceTime-ba, amit nemcsak...","id":"20210607_facetime_androida_windows_10_apple_wwdc_2021_fejlesztoi_konferencia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ba93d7e0-809f-4b84-8eb7-69af8714b0a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc06b617-e7b6-4fbf-840b-688eb31dbaec","keywords":null,"link":"/tudomany/20210607_facetime_androida_windows_10_apple_wwdc_2021_fejlesztoi_konferencia","timestamp":"2021. június. 07. 20:27","title":"Jön az új FaceTime, az androidosok és a Windows 10-felhasználók is használhatják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fab4ed3c-e9e8-4db0-9e61-02031c9d6b4b","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Felmérés készült a magyarországi famatuzsálemek állapotáról a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemen (MATE). A felmérés eredményei szerint a vizsgált egyedek több mint fele (52,3%) jó vagy kitűnő állapotban volt, viszont a fák mintegy 6 százaléka elpusztult.","shortLead":"Felmérés készült a magyarországi famatuzsálemek állapotáról a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemen (MATE...","id":"20210606_magyarorszagi_famatuzsalemek_felmeres_mate","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fab4ed3c-e9e8-4db0-9e61-02031c9d6b4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61760993-d366-42bd-a2df-6e08088e84ce","keywords":null,"link":"/tudomany/20210606_magyarorszagi_famatuzsalemek_felmeres_mate","timestamp":"2021. június. 06. 19:03","title":"11 év alatt 45 ezer km-t tett meg a magyar kutató, hogy megtalálja az ország legidősebb fáit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f331fdf7-5df9-4757-ba31-9bce6c6d99b9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Párbeszéd politikusa napirend előtt értékelte a kormány pálfordulását Fudan témában.","shortLead":"A Párbeszéd politikusa napirend előtt értékelte a kormány pálfordulását Fudan témában.","id":"20210607_Burany_Sandor_Fudan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f331fdf7-5df9-4757-ba31-9bce6c6d99b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e312647-7974-4e1f-bd02-cf88238faedd","keywords":null,"link":"/itthon/20210607_Burany_Sandor_Fudan","timestamp":"2021. június. 07. 16:39","title":"Burány Sándor: A Fudan-projekt „nem kici és nem occó”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e9fc748-a81c-45ca-a9a2-949cb28d569b","c_author":"HVG","category":"360","description":"A bányászból lett sztárénekes pályája csupa különlegesség - a legutóbbi például az, hogy ő a legidősebb popsztár, aki az angol slágerlista élére került.\r

","shortLead":"A bányászból lett sztárénekes pályája csupa különlegesség - a legutóbbi például az, hogy ő a legidősebb popsztár, aki...","id":"202122_lemez__csucson_innen_tom_jones_surrounded_by_time","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9e9fc748-a81c-45ca-a9a2-949cb28d569b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24078c37-1e3e-46c1-8f31-8b57e3ba1218","keywords":null,"link":"/360/202122_lemez__csucson_innen_tom_jones_surrounded_by_time","timestamp":"2021. június. 07. 15:30","title":"Kortalan időutazásra hív bennünket új nagylemezén Tom Jones","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5278da4-234a-4c2a-94bb-9b27425f9c25","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"53 ember eddig nem kapott kártérítést. ","shortLead":"53 ember eddig nem kapott kártérítést. ","id":"20210606_2006_oszodi_beszed_rendori_tulkapas_karterites","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d5278da4-234a-4c2a-94bb-9b27425f9c25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea759a5b-d8c9-4e52-933d-369bd5738592","keywords":null,"link":"/itthon/20210606_2006_oszodi_beszed_rendori_tulkapas_karterites","timestamp":"2021. június. 06. 11:44","title":"A 2006-os rendőri túlkapások újabb áldozatait kárpótolja a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f76a3f2-53ce-4ec2-89e2-3f609b3d4bc8","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Neue Zürcher Zeitung szerint sok mindent tisztázott a tegnapi választás a kelet-németországi Szász-Anhalt tartományban: a szociáldemokraták a padlóra kerültek, a zöldek megbotlottak, a CDU kancellárjelöltje viszont örülhet, mert pártja még győzhet a szeptemberi országos erőpróbán. A forradalom pedig elmaradt, nem lett a szélsőséges AfD a legjelentősebb helyi erő. A csaknem kétmillió szavazó igazolta, hogy válság idején a hatalom gazdái bizalmi előnyt élveznek.","shortLead":"Neue Zürcher Zeitung szerint sok mindent tisztázott a tegnapi választás a kelet-németországi Szász-Anhalt tartományban...","id":"20210607_SzaszAnhalt_utan_ujrakeverik_a_kartyakat_a_nemet_belpolitikaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3f76a3f2-53ce-4ec2-89e2-3f609b3d4bc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49c456e4-b7af-4398-a8f5-2b4534101c3e","keywords":null,"link":"/360/20210607_SzaszAnhalt_utan_ujrakeverik_a_kartyakat_a_nemet_belpolitikaban","timestamp":"2021. június. 07. 08:30","title":"Szász-Anhalt után újrakeverik a kártyákat a német belpolitikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5109c8d5-705b-4c5f-8d5f-7ce27c83fb6c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Embert próbáló időszak után most térhetnek vissza a zenészek és a zeneiparban dolgozók eredeti foglalkozásukhoz. Körülbelül 50 ezer zenei rendezvény maradt el 1 év alatt. ","shortLead":"Embert próbáló időszak után most térhetnek vissza a zenészek és a zeneiparban dolgozók eredeti foglalkozásukhoz...","id":"20210606_Egy_eve_meg_New_Yorkban_koncertezett_most_Budapesten_biciklis_futarkodik_a_Bohemian_Betyars_enekese","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5109c8d5-705b-4c5f-8d5f-7ce27c83fb6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fe31059-95b4-47b8-a6c8-c76e94cefe3b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210606_Egy_eve_meg_New_Yorkban_koncertezett_most_Budapesten_biciklis_futarkodik_a_Bohemian_Betyars_enekese","timestamp":"2021. június. 06. 14:40","title":"Egy éve még New Yorkban koncertezett, most Budapesten futárkodik a Bohemian Betyars énekese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90960a8d-d55f-4a94-88b2-702a4b9cc9bb","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"Vékony és könnyű kivitel, prémium anyagok, gyönyörű kijelző, gyors processzor. Minden együtt a sikerhez, de vajon akad-e hátulütője a kínai gyártó bőven 600 ezer forint feletti új laptopjának? Jövünk a válasszal.","shortLead":"Vékony és könnyű kivitel, prémium anyagok, gyönyörű kijelző, gyors processzor. Minden együtt a sikerhez, de vajon...","id":"20210606_huawei_matebook_x_pro_2021_teszt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=90960a8d-d55f-4a94-88b2-702a4b9cc9bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9053409-33e5-48ad-9b70-cc514e2df28d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210606_huawei_matebook_x_pro_2021_teszt","timestamp":"2021. június. 06. 16:00","title":"Mit tud a Huawei legdurvább notebookja? Teszten az új MateBook X Pro","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]