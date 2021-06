Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"0944d109-8d8b-43db-8cae-c1175c263b06","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Élő show műsor keretében a Tesla hivatalosan is felvezette a hárommotoros S Plaid modellt, amely 1020 lóerős. A cég egyben árat is emelt, majd átadta az első 25 járművet a tulajdonosoknak.","shortLead":"Élő show műsor keretében a Tesla hivatalosan is felvezette a hárommotoros S Plaid modellt, amely 1020 lóerős. A cég...","id":"20210611_Elon_Musk_bemutatta_a_harom_motoros_orult_gyors_Teslat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0944d109-8d8b-43db-8cae-c1175c263b06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f48240aa-d6e6-4121-8a72-2fb647f32163","keywords":null,"link":"/cegauto/20210611_Elon_Musk_bemutatta_a_harom_motoros_orult_gyors_Teslat","timestamp":"2021. június. 11. 13:20","title":"Elon Musk bemutatta a három motoros, „őrült gyors” Teslát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e0f2ca4-56cd-41e6-bf72-3f92bb554c30","c_author":"Tóta W. Árpád","category":"360","description":"Fideszes kultúra nincsen, és nem is lehetséges. Vélemény.","shortLead":"Fideszes kultúra nincsen, és nem is lehetséges. Vélemény.","id":"202123_Tota_W_A_Szakacs_a_tolvaj_es_a_tobbiek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7e0f2ca4-56cd-41e6-bf72-3f92bb554c30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce48f823-9ad2-43cb-9343-eea45882b11a","keywords":null,"link":"/360/202123_Tota_W_A_Szakacs_a_tolvaj_es_a_tobbiek","timestamp":"2021. június. 11. 13:00","title":"Tóta W.: A Szakács, a tolvaj és a többiek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1f45a91-7581-46dc-8c43-933e23247f6d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Még a járvány évében is mesés bérek és persze osztalékok születtek a kormánybarát cégeknél – derül ki a nyomtatott HVG címlapsztorijából.","shortLead":"Még a járvány évében is mesés bérek és persze osztalékok születtek a kormánybarát cégeknél – derül ki a nyomtatott HVG...","id":"20210609_hvg_NERbol_es_fizetesbol_elok_kormanybarat_cegek_nyeresege_es_osztalekai","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e1f45a91-7581-46dc-8c43-933e23247f6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf64e639-257b-4681-b038-c43e9ade14fc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210609_hvg_NERbol_es_fizetesbol_elok_kormanybarat_cegek_nyeresege_es_osztalekai","timestamp":"2021. június. 09. 18:20","title":"Jól fialtak a kormánybarát cégek, de a foglalkoztatást mégsem ők fogják megoldani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf43782e-0d69-4ac6-8a5f-f631300a6bb2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Összesen 870 millió forintnyi áfa elcsalásával gyanúsítják őket. A gyanú szerint kimondottan az áfacsalásra optimalizálták céghálózatuk működtetését.","shortLead":"Összesen 870 millió forintnyi áfa elcsalásával gyanúsítják őket. A gyanú szerint kimondottan az áfacsalásra...","id":"20210609_toth_csaba_biztonsagi_ceg_letartoztatas_afacsalas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bf43782e-0d69-4ac6-8a5f-f631300a6bb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f79fe1b-a694-4a06-9f9f-21068708fb30","keywords":null,"link":"/itthon/20210609_toth_csaba_biztonsagi_ceg_letartoztatas_afacsalas","timestamp":"2021. június. 09. 18:10","title":"Letartóztatták Tóth Csabát és három társát, sok százmilliós áfacsalás a gyanú","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"794f5c0e-d265-42f1-9746-6c453a6921e2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mintegy 780 GB-nyi adatot loptak el ismeretlenek az Electronic Arts szervereiről, és már el is kezdték árulni az adatcsomagot. A cég szerint a felhasználói adatok nem jutottak ki.","shortLead":"Mintegy 780 GB-nyi adatot loptak el ismeretlenek az Electronic Arts szervereiről, és már el is kezdték árulni...","id":"20210611_hackertamadas_electronic_arts_fifa_2021_kibertamadas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=794f5c0e-d265-42f1-9746-6c453a6921e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08919b47-0cc7-4ca6-8dfa-6203685a0231","keywords":null,"link":"/tudomany/20210611_hackertamadas_electronic_arts_fifa_2021_kibertamadas","timestamp":"2021. június. 11. 08:33","title":"Hackerek törték fel az Electronic Arts rendszerét, már árulják a FIFA 2021 forráskódját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d40db33-d4aa-4a3e-801d-990caaffc6b8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester szerint a pár hete indított 99 Mozgalomnak már közel 50 ezer tagja van.","shortLead":"A főpolgármester szerint a pár hete indított 99 Mozgalomnak már közel 50 ezer tagja van.","id":"20210609_karacson_gergely_interju_index_orban_tarlos_fudan_ellenzek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4d40db33-d4aa-4a3e-801d-990caaffc6b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3745424a-80f6-4d3a-a220-9e0bb6743a08","keywords":null,"link":"/itthon/20210609_karacson_gergely_interju_index_orban_tarlos_fudan_ellenzek","timestamp":"2021. június. 09. 20:47","title":"Orbánnak nem adna úgy elismerést Karácsony, mint Tarlósnak két éve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1076421-08cd-43f7-9a42-bcb9385bd499","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Schobert jogsértően használt zenéket a fitnesz DVD-ken.","shortLead":"Schobert jogsértően használt zenéket a fitnesz DVD-ken.","id":"20210610_schobert_norbert_dvd_zenek_jogsertes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b1076421-08cd-43f7-9a42-bcb9385bd499&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f90f762e-4a0d-49e1-91c5-b31c6870dc53","keywords":null,"link":"/kkv/20210610_schobert_norbert_dvd_zenek_jogsertes","timestamp":"2021. június. 10. 07:39","title":"15 milliós kártérítést kellett fizetnie Schobert Norbertnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b42d1d7f-3a6e-416e-a15a-454d34927fa0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Aki gyakran ment el érdekes oldalakat az internetről, nagy hasznát veheti az alábbi ingyenes könyvjelzőkezelő szolgáltatásnak.","shortLead":"Aki gyakran ment el érdekes oldalakat az internetről, nagy hasznát veheti az alábbi ingyenes könyvjelzőkezelő...","id":"20210611_konnyen_hasznalhato_konyvjelzokezelo_klobie","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b42d1d7f-3a6e-416e-a15a-454d34927fa0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efe623a1-8dea-4c8c-8e61-6a6b49deb330","keywords":null,"link":"/tudomany/20210611_konnyen_hasznalhato_konyvjelzokezelo_klobie","timestamp":"2021. június. 11. 09:03","title":"Tipp: Itt áttekinthetően rendszerezheti netes keresése eredményeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]