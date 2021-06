Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"70c67f67-cf1b-44f2-8e34-bc103d2b9fe0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Dalnoki Szilárd a párt Zala megyei képviselője, megyei alelnöke volt, több hónapon át küzdött a betegséggel. ","shortLead":"Dalnoki Szilárd a párt Zala megyei képviselője, megyei alelnöke volt, több hónapon át küzdött a betegséggel. ","id":"20210622_Koronavirus_fertozes_Momentum_Dalnoki_Szilard","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=70c67f67-cf1b-44f2-8e34-bc103d2b9fe0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78601256-7daf-4f0a-992f-825b1be9f8ab","keywords":null,"link":"/itthon/20210622_Koronavirus_fertozes_Momentum_Dalnoki_Szilard","timestamp":"2021. június. 22. 09:34","title":"Koronavírus-fertőzésben meghalt a Momentum 31 éves politikusa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"370167a9-9744-48d3-b745-e404c0c3df98","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Úgy tűnik, sikerült dűlőre jutnia az európai futballszövetségnek és a brit kormánynak.","shortLead":"Úgy tűnik, sikerült dűlőre jutnia az európai futballszövetségnek és a brit kormánynak.","id":"20210622_wembley_foci_eb_donto_euro2020","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=370167a9-9744-48d3-b745-e404c0c3df98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ec43824-403e-4474-aee1-9b301132a8b1","keywords":null,"link":"/sport/20210622_wembley_foci_eb_donto_euro2020","timestamp":"2021. június. 22. 14:20","title":"Tisztázta az álláspontját az UEFA az Eb-döntő helyszínéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18d158b5-0a02-4392-854b-351934d1df52","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"A magyar joghallgatók megelőzték többek között az Oxfordi Egyetem és a King's College versenyzőit is.","shortLead":"A magyar joghallgatók megelőzték többek között az Oxfordi Egyetem és a King's College versenyzőit is.","id":"20210623_elte_ajk_perbeszed_joghallgatok_veresnyjog_jogaszok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=18d158b5-0a02-4392-854b-351934d1df52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e807c368-0e02-4218-ac82-c740d6feddf8","keywords":null,"link":"/elet/20210623_elte_ajk_perbeszed_joghallgatok_veresnyjog_jogaszok","timestamp":"2021. június. 23. 12:06","title":"Az ELTE joghallgatói nyerték a világ legrangosabb versenyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abc82a6d-6c87-4631-a107-8aff954abe20","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy családhoz tört be az ötfős banda, a szülőket és a gyerekeket megkötözték, majd az egyik gyermek ujját szurkálta késsel az egyik rabló.","shortLead":"Egy családhoz tört be az ötfős banda, a szülőket és a gyerekeket megkötözték, majd az egyik gyermek ujját szurkálta...","id":"20210621_tata_betores_rablas_kinzas_itelet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=abc82a6d-6c87-4631-a107-8aff954abe20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24f2bf43-59f4-4cc6-b1fc-b7d0918ebeba","keywords":null,"link":"/itthon/20210621_tata_betores_rablas_kinzas_itelet","timestamp":"2021. június. 21. 15:49","title":"Szülei szeme láttára kínozta a gyereket a rabló Tatán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72e490b1-8b69-4fee-a3ff-5f4716e91213","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A 17 ezer igénylő összesen 3,7 milliárd forinthoz juthat.","shortLead":"A 17 ezer igénylő összesen 3,7 milliárd forinthoz juthat.","id":"20210621_219_ezer_forintos_tamogatas_schanda_tamas_onfoglalkoztatok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=72e490b1-8b69-4fee-a3ff-5f4716e91213&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41525a6e-5386-4512-b838-e707ea080a0f","keywords":null,"link":"/kkv/20210621_219_ezer_forintos_tamogatas_schanda_tamas_onfoglalkoztatok","timestamp":"2021. június. 21. 14:59","title":"17 ezren kérték eddig a 219 ezer forintos támogatást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"183b9a65-eac5-4d79-bdc4-6df5641e9bef","c_author":"Hann Endre","category":"360","description":"A Fidesz, illetve az ellenzéki lista támogatottsága stabilizálódni látszik, a legutóbbi időszakban a Fidesz volt egy kicsit erősebb.","shortLead":"A Fidesz, illetve az ellenzéki lista támogatottsága stabilizálódni látszik, a legutóbbi időszakban a Fidesz volt...","id":"20210623_Median_Stabilizacio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=183b9a65-eac5-4d79-bdc4-6df5641e9bef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d224d962-ff04-430c-83dc-9e71be547368","keywords":null,"link":"/360/20210623_Median_Stabilizacio","timestamp":"2021. június. 23. 13:00","title":"Medián: Az ellenzéknek sokkal többet hoz a közös lista, mintha külön indulnának a pártok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae131cfd-50c1-4d59-849b-0d9dbb96cdd2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Még a rendőrségi közlemény is szörnyű látványról írt.","shortLead":"Még a rendőrségi közlemény is szörnyű látványról írt.","id":"20210621_Darabokban_a_kocka_Ladat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ae131cfd-50c1-4d59-849b-0d9dbb96cdd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93148965-7dd1-4e6b-925b-c94fdb87d665","keywords":null,"link":"/cegauto/20210621_Darabokban_a_kocka_Ladat","timestamp":"2021. június. 21. 17:29","title":"Darabokra vágva, fillérekért adott el két tolvaj egy retró Ladát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b4acb9b-b408-41a2-865d-8eb9c134f612","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A francia család miatt egy magyar gyerek karanténba került.","shortLead":"A francia család miatt egy magyar gyerek karanténba került.","id":"20210622_koronavirus_igazolt_fertozott_csalad_magyar_francia_meccs","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9b4acb9b-b408-41a2-865d-8eb9c134f612&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00509343-c948-40fa-90ba-dca39e08e7e2","keywords":null,"link":"/itthon/20210622_koronavirus_igazolt_fertozott_csalad_magyar_francia_meccs","timestamp":"2021. június. 22. 15:09","title":"Igazoltan koronavírusos család ült a szurkolók közt a magyar–francia mérkőzésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]