[{"available":true,"c_guid":"531af7aa-0c05-40fa-9251-f1f71fdd83ee","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jégesőre és intenzív esőzésre is számítani kell.","shortLead":"Jégesőre és intenzív esőzésre is számítani kell.","id":"20210625_masodfoku_riasztas_meteorologiai_szolgalat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=531af7aa-0c05-40fa-9251-f1f71fdd83ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc56acc6-ad69-4fd4-9b70-e459c662f794","keywords":null,"link":"/itthon/20210625_masodfoku_riasztas_meteorologiai_szolgalat","timestamp":"2021. június. 25. 17:18","title":"Harmadfokú riasztásokat adtak ki három megyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69b8c758-3804-4ecc-8538-82517c49c20f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A cég ezzel csábítaná magához a tehetséges munkaerőt.","shortLead":"A cég ezzel csábítaná magához a tehetséges munkaerőt.","id":"20210625_fizetett_szabadsag_kifli","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=69b8c758-3804-4ecc-8538-82517c49c20f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e48531d-e5a7-478a-8af6-81d697001087","keywords":null,"link":"/kkv/20210625_fizetett_szabadsag_kifli","timestamp":"2021. június. 25. 18:29","title":"Korlátlan fizetett szabadságot ad ezentúl munkavállalóinak a Kifli.hu","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4da6bf1-17cd-4e7b-9707-68bec2184027","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kutatók szerint 3 Celsius-fokos felmelegedés esetén háromszorosára fog nőni az időjárás okozta elhalálozás kockázata Európában.","shortLead":"Kutatók szerint 3 Celsius-fokos felmelegedés esetén háromszorosára fog nőni az időjárás okozta elhalálozás kockázata...","id":"20210625_klimavaltozas_hohullam_parizsi_klimaegyezmeny","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f4da6bf1-17cd-4e7b-9707-68bec2184027&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f1b673d-bc40-4269-8895-88e1544b8bf1","keywords":null,"link":"/tudomany/20210625_klimavaltozas_hohullam_parizsi_klimaegyezmeny","timestamp":"2021. június. 25. 18:33","title":"A mai hőhullámok semmik azokhoz képest, amik később jöhetnek, ha még tovább melegszik a bolygó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"064282ef-dfbe-48eb-8421-66bcf899628c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem minden idősebb ember képes megbirkózni az okostelefonokkal. 