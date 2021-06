Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"0d8fad1b-7998-4090-85f9-893556d61563","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"sport","description":"Ugyan kinek jutna eszébe az, hogy Dánia bejut a negyeddöntőbe az Eb-n, Portugália viszont nem? Naná, hogy Marco Rossinak! És Bárdos Andrásnak, aki amúgy is vezette a tippversenyünket, azóta viszont csak megerősítette az első helyét. De Csehország negyeddöntőjére is érkezett tipp a hvg.hu játékában, a Kezdő tizenegyben, bár akkor már azt is tegyük hozzá, hogy négy játékosunk az oroszokat, valamint a lengyeleket is bejuttatta a negyeddöntőbe. A tippeket még az Európa-bajnokság kezdése előtt kértük el – nézzük most ez alapján, hogy kit várnak az Eb meglepetéscsapatának!","shortLead":"Ugyan kinek jutna eszébe az, hogy Dánia bejut a negyeddöntőbe az Eb-n, Portugália viszont nem? Naná, hogy Marco...","id":"20210628_Kezdo_tizenegy_Eb_meglepetescsapat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0d8fad1b-7998-4090-85f9-893556d61563&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a91f7dd9-a13c-4d62-8753-ff2a4f4b44d7","keywords":null,"link":"/sport/20210628_Kezdo_tizenegy_Eb_meglepetescsapat","timestamp":"2021. június. 28. 15:10","title":"Csehország, Dánia, vagy valaki más? Melyik lesz az Eb meglepetéscsapata?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5365c701-b58b-434a-bfea-83dcc0ea6bea","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"„A beszélgetés jót tesz” néven magányos embereknek indítottak segélyvonalat Bécsben. A több szervezet együttműködésében megvalósuló kezdeményezésben először harminc operátor dolgozik, a szolgáltatás török nyelven is elérhető. Tervben van a bosnyák, szerb és horvát verzió is.



","shortLead":"„A beszélgetés jót tesz” néven magányos embereknek indítottak segélyvonalat Bécsben. A több szervezet együttműködésében...","id":"20210628_A_becsiek_majdnem_fel_szingli__maganyvonalat_inditottak_szamukra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5365c701-b58b-434a-bfea-83dcc0ea6bea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cee5a9e4-7e31-4025-a0a7-ab745296cede","keywords":null,"link":"/elet/20210628_A_becsiek_majdnem_fel_szingli__maganyvonalat_inditottak_szamukra","timestamp":"2021. június. 28. 11:15","title":"A bécsiek majdnem fele szingli – magányvonalat indítottak számukra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"599098b5-ec65-412a-9d77-0567a6de93b5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A nézők ragaszkodnak a sorozathoz.



","shortLead":"A nézők ragaszkodnak a sorozathoz.



","id":"20210628_Peticio_indult_a_Joban_Rosszban_folytatasaert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=599098b5-ec65-412a-9d77-0567a6de93b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"547f7562-53fc-45d0-8a52-5c0ef9e29dde","keywords":null,"link":"/elet/20210628_Peticio_indult_a_Joban_Rosszban_folytatasaert","timestamp":"2021. június. 28. 11:59","title":"Petíció indult a Jóban Rosszban folytatásáért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f20ca356-74bb-4550-8103-3b490419e304","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kancellár nagyon tart a delta variánstól, amely a szigetországban is terjed. Közben az Egyesült Királyságban öt hónapos csúcson van az új fertőzöttek száma.","shortLead":"A kancellár nagyon tart a delta variánstól, amely a szigetországban is terjed. Közben az Egyesült Királyságban öt...","id":"20210628_angela_merkel_delta_varians_europai_unio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f20ca356-74bb-4550-8103-3b490419e304&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ccc4055-fb26-4e87-aa13-e64b98ece801","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210628_angela_merkel_delta_varians_europai_unio","timestamp":"2021. június. 28. 17:26","title":"Merkel kitiltaná az EU-ból a brit turistákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a5f69bf-9acc-4a6a-9901-9cbd25a8c634","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Megpróbálták megkerülni a társaságot, de nem tudták. Úgyhogy megvették. A 24.hu szerint közben átszervezik a hadiipari cégek irányítását is.","shortLead":"Megpróbálták megkerülni a társaságot, de nem tudták. Úgyhogy megvették. A 24.hu szerint közben átszervezik a hadiipari...","id":"20210629_otp_milipol_fegyverkereskedo_kormany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1a5f69bf-9acc-4a6a-9901-9cbd25a8c634&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0dc56e2e-ef96-45c3-bfb4-cbef57c5f8c2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210629_otp_milipol_fegyverkereskedo_kormany","timestamp":"2021. június. 29. 09:17","title":"A kormány felvásárolta egy OTP-vezető fegyverkereskedő cégét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3d6c7de-421c-4f3f-a0ed-e9dae59bf37a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A rendőrség kora délután elfogta a feltételezett elkövetőt. ","shortLead":"A rendőrség kora délután elfogta a feltételezett elkövetőt. ","id":"20210628_keses_tamadas_nemetorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f3d6c7de-421c-4f3f-a0ed-e9dae59bf37a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96f1a0d1-74f0-4ea9-89db-5ae700e5b093","keywords":null,"link":"/vilag/20210628_keses_tamadas_nemetorszag","timestamp":"2021. június. 28. 13:01","title":"Újabb késes támadás történt Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e6f0923-5d4e-4fb1-b7ff-3b38ea9b1e49","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Szijjártó Péter szerint van bőven elég oltóanyagunk, így tudunk segíteni azoknak, akik nem állnak ennyire jól. ","shortLead":"Szijjártó Péter szerint van bőven elég oltóanyagunk, így tudunk segíteni azoknak, akik nem állnak ennyire jól. ","id":"20210627_Magyarorszag_100_ezer_koronavirus_elleni_vakcinat_ad_Csehorszagnak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5e6f0923-5d4e-4fb1-b7ff-3b38ea9b1e49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45b1f9a7-f8bf-4f56-9a4b-fe99a5e73b69","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210627_Magyarorszag_100_ezer_koronavirus_elleni_vakcinat_ad_Csehorszagnak","timestamp":"2021. június. 27. 17:25","title":"Magyarország 100 ezer, koronavírus elleni vakcinát ad Csehországnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0f01c87-8896-4d10-bdb3-e209321a8ed1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ha elölről kezdhetné a karrierjét, már nem Quentin Tarantino néven rendezne. ","shortLead":"Ha elölről kezdhetné a karrierjét, már nem Quentin Tarantino néven rendezne. ","id":"20210628_Tarantino_elarulta_az_igazi_nevet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a0f01c87-8896-4d10-bdb3-e209321a8ed1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75de76de-20a9-4420-8b2e-51c1ebac1e82","keywords":null,"link":"/kultura/20210628_Tarantino_elarulta_az_igazi_nevet","timestamp":"2021. június. 28. 16:57","title":"Tarantino elárulta az igazi nevét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]