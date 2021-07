Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"cea9e04e-247b-4576-8ea1-9cc822447712","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Elkezdődött a találgatás, miért teljesített ennyire alul az Eb-győzelemre legesélyesebbnek kikiáltott csapat.","shortLead":"Elkezdődött a találgatás, miért teljesített ennyire alul az Eb-győzelemre legesélyesebbnek kikiáltott csapat.","id":"20210701_francia_valogatott_budapest_marriott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cea9e04e-247b-4576-8ea1-9cc822447712&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2b172e6-654f-45f1-90e6-ffba86ea7ba3","keywords":null,"link":"/kkv/20210701_francia_valogatott_budapest_marriott","timestamp":"2021. július. 01. 16:26","title":"Elégedetlen volt a francia válogatott a budapesti Marriott-tal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35c14173-80a2-4c82-9f10-c3290f9c3883","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nem túl kedvezők az adatok a választásra készülő országban.","shortLead":"Nem túl kedvezők az adatok a választásra készülő országban.","id":"20210701_Oroszorszagkoronavirus_halalozas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=35c14173-80a2-4c82-9f10-c3290f9c3883&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d0ae431-4951-4170-a82b-fe34c9f3114f","keywords":null,"link":"/vilag/20210701_Oroszorszagkoronavirus_halalozas","timestamp":"2021. július. 01. 17:38","title":"Oroszországban harmadik napja döntött rekordot a koronavírus miatt elhunytak száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de33347b-ed40-4af2-b842-db9c256675fa","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az adományokat gyűjtő texasi Goodwillben fedeztek fel egy, még a ritkaságok között is különlegesnek mondható Atari-játékot. Aukcióra került, és szinte pillanatok alatt el is kelt a nem mindennapi adomány.","shortLead":"Az adományokat gyűjtő texasi Goodwillben fedeztek fel egy, még a ritkaságok között is különlegesnek mondható...","id":"20210701_goodwill_atari_jatek_aukcioja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=de33347b-ed40-4af2-b842-db9c256675fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46d3a3c9-6393-4a9e-8499-ade6bf76955e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210701_goodwill_atari_jatek_aukcioja","timestamp":"2021. július. 01. 11:03","title":"3 millióért sikerült eladni egy játékot, a pénzt hajléktalanok kapják meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cdef0f19-234b-441b-84d1-7b866f8056b2","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Nem értett meg, ezért komolyan vett egy focis viccet Sára Botond volt józsefvárosi polgármester, fővárosi kormányhivatali vezető, aki ráadásul a baloldalt és a jelenlegi kerületvezetést tette ezért felelőssé.","shortLead":"Nem értett meg, ezért komolyan vett egy focis viccet Sára Botond volt józsefvárosi polgármester, fővárosi...","id":"20210701_Sara_Botond_jozsefvaros_baloldal_vicc","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cdef0f19-234b-441b-84d1-7b866f8056b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9cc8776-40ab-4d0a-af37-0e09ae701aa5","keywords":null,"link":"/sport/20210701_Sara_Botond_jozsefvaros_baloldal_vicc","timestamp":"2021. július. 01. 18:05","title":"Sára Botond nem érti a viccet, de azért is a baloldalt hibáztatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8edbe823-c58c-4cbe-babb-05c9cda02878","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Négy évvel azután, hogy az Eviation Aircraft bemutatta az elektromos repülőgépét, elkészítették a végső, gyártásra szánt változatát is.","shortLead":"Négy évvel azután, hogy az Eviation Aircraft bemutatta az elektromos repülőgépét, elkészítették a végső, gyártásra...","id":"20210702_eviation_aircraft_alice_elektromos_repulogep","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8edbe823-c58c-4cbe-babb-05c9cda02878&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0a806f0-160c-439e-87d6-322a205d9dba","keywords":null,"link":"/tudomany/20210702_eviation_aircraft_alice_elektromos_repulogep","timestamp":"2021. július. 02. 17:03","title":"814 km egy feltöltéssel: gyártásba küldik a nagy hatótávolságú elektromos repülőgépet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68e4800d-c367-44f1-b07e-7a054164f742","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A honvédelmi miniszter és a Honvédség parancsnoka is megszólalt a zaklatással vádolt alezredes ügyében.","shortLead":"A honvédelmi miniszter és a Honvédség parancsnoka is megszólalt a zaklatással vádolt alezredes ügyében.","id":"20210702_benko_tibor_meltatlansagi_eljaras_szexualis_zaklatas_alezredes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=68e4800d-c367-44f1-b07e-7a054164f742&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be831d8e-5060-4797-a54d-c319014bba98","keywords":null,"link":"/itthon/20210702_benko_tibor_meltatlansagi_eljaras_szexualis_zaklatas_alezredes","timestamp":"2021. július. 02. 19:53","title":"Honvédségi szexuális zaklatás: Benkő miniszter szerint a parancsnoknak le kellett állítania a méltatlansági eljárást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c9d8b20-897e-4c85-9be4-e1cf7a1da3b4","c_author":"Balla István","category":"elet","description":"Egyszemélyes intézmény, a stand up hazai megteremtője, aki ki merte röhögni Kádárt is, de úgy, hogy az még a pártfőtitkárnak is tetszett. Később kifigurázta Hornt, Torgyánt és Orbánt is, de az új rendszer új urain már röhögni is sem lehetett ugyanúgy. 85 éve, 1936. július 2-án született Hofi Géza, aki nélkül évekig nem lehetett szilveszter.\r

\r

","shortLead":"Egyszemélyes intézmény, a stand up hazai megteremtője, aki ki merte röhögni Kádárt is, de úgy, hogy az még...","id":"20210702_Beszolt_Kadarnak_es_Orbannak_is_az_elobbi_birta__85_eves_lenne_Hofi_Geza","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7c9d8b20-897e-4c85-9be4-e1cf7a1da3b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61bcb975-898b-40b3-adde-2e1f0849115e","keywords":null,"link":"/elet/20210702_Beszolt_Kadarnak_es_Orbannak_is_az_elobbi_birta__85_eves_lenne_Hofi_Geza","timestamp":"2021. július. 02. 16:30","title":"Beszólt Kádárnak és Orbánnak is: az előbbi bírta – 85 éves lenne Hofi Géza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a526e693-03a8-4c9c-9847-66a6b7724d3f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Videóösszeállítással köszöntötte a színház a hűséges színésznőjét, Szatmári Lizát.



","shortLead":"Videóösszeállítással köszöntötte a színház a hűséges színésznőjét, Szatmári Lizát.



","id":"20210701_Hihetetlen_rekord_70_eve_a_Vigszinhaz_tagja_Szatmari_Liza","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a526e693-03a8-4c9c-9847-66a6b7724d3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"506044f0-d55e-4c7e-8e74-1d487ff0dc1f","keywords":null,"link":"/kultura/20210701_Hihetetlen_rekord_70_eve_a_Vigszinhaz_tagja_Szatmari_Liza","timestamp":"2021. július. 01. 14:55","title":"Hihetetlen rekord: egy színész, aki 70 éve a Vígszínház tagja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]