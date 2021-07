A rocker addig marad rocker, „amíg minőséget tud adni testileg és hangilag is. Pontosan tudom majd, mikor van vége és akkor nem állok többé színpadra. De addig is élvezem. Épp most készült el a 35. albumunk” – nyilatkozta a Blikknek Pataky, aki a szülinapját koncerttel ünnepli, hiszen pénteken lép fel az Eddával Rimaszombaton.

Pataky Attila 1951-ben született Miskolcon, a Vasgyári lakótelepen. Fiatalkorában futóversenyző volt, de már középiskolai évei során tagja volt alkalmi zenekaroknak is.

1974-ben az akkor már létező Edda zenekar keresett énekest, amire Pataky is jelentkezett, és végül őt választották. A tagok gyorsan lecserélődtek, és a 70-es évek végére állt össze a klasszikus (vagy a zenekar által választott gyári munkás-design miatt: bakancsos) Edda, amely – elsősorban Slamovits Attila gitáros-dalszerzőnek köszönhetően) elkészítette a magyar rocktörténet két nagyon fontos albumát.

Az 1980-as Edda I. felkerült a hvg.hu Minden idők legjobb magyar albumai TOP30-as listára is. Akkor, többek közt azt írtuk, hogy „debütáló albumuk, és az, amit az acélváros őszinte hírnökei képviseltek, igazi diadalmenet volt. Olyan diadalmenet, amilyet vidéki zenekarok közül azóta csak a Kispál és a Borznak sikerült összehoznia, de nekik sem ilyen elsöprő gyorsasággal”.

Slamovits dalszerzői képességei és Pataky Attila szuggesztív előadásmódja lenyűgözte a közönséget. „Az Edda Művek első lemeze ritka, de megbecsülendő pillanata a magyar rocktörténelemnek: kevés együttesnek adatott meg, hogy legjobb formájukat dokumentálja egy kiadvány. Már csak azért is, mert később az Edda története egyre furcsább fordulatokat vett” – írtuk.

A bakancsos Edda, - ami kiadott még egy zseniális albumot és egy már nem olyan jól sikerült harmadikat is - 1983-ig létezett, a Pataky-Slamovits ellentét (amiről csak kevés információ van, de valószínűleg a szerzői jogok körüli vita miatt szakítottak) szétrobbantotta az együttest.

Pataky azután, 1984-ben Norvégiába utazott, ahol több magyar zenésszel együtt a vendéglátóiparban kezdett el dolgozni, mint bárénekes. Majd hazajött, és 1985-ben újra összehozta a csapatot, ami már soha nem tudott olyan fontos lemezeket készíteni, mint az első két Edda, de a mai napig – igaz számos tagcserével, de – aktív, több mint 30 lemezt adott ki és folyamatosan koncertezik.

Pataky az utóbbi időben gyakran szerepel a bulvárlapokban, mert azt állítja magáról, hogy a földönkívüliekkel találkozott, és erről szívesen mesél. E mellett lelkes Orbán Viktor-rajongó, amit gyakran hangoztat is, a Békemenet egyik szervezője. (Az Eb-szereplés miatt is Orbánnak gratulált.) A támogatása nem egyoldalú, gyakran kap kormányzati pénzt az Edda, a Magyar Érdemrend lovagkeresztje polgári tagozatát 2012-ben kapta meg.



A hvg.hu-nak még 2014-ben fejtegette, hogy „a világ végfelszámolása zajlik és bár egyre többen ébrednek öntudatra, a rejtett kaszt uralma töretlen”.

