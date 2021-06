Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"814aa764-2040-4906-93db-a58642e1e174","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Az elmúlt napokban az Apple Daily főszerkesztőjét és több újságíróját is őrizetbe vették. Kiadója csütörtökön publikálja az utolsó példányt.","shortLead":"Az elmúlt napokban az Apple Daily főszerkesztőjét és több újságíróját is őrizetbe vették. Kiadója csütörtökön...","id":"20210623_apple_daily_kina_hongkong_rendorseg_letartoztatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=814aa764-2040-4906-93db-a58642e1e174&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecc9384a-b446-45fb-beef-ea210177cf0d","keywords":null,"link":"/kkv/20210623_apple_daily_kina_hongkong_rendorseg_letartoztatas","timestamp":"2021. június. 23. 12:12","title":"Lefejezték, vége a legnagyobb hongkongi demokráciapárti lapnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff00b89b-908d-4840-94b2-e6c8b2b11351","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"sport","description":"Történtek látványos dolgok a hvg.hu tippjátékában az elmúlt napokban – Marco Rossi például olyan telitalálat-sorozatot mutatott be, hogy az utolsó helyről feljött a harmadikra, Bárdos András és Nagy Iván Zsolt szép lassan elhúz a mezőnytől, az utolsó előtti helyezettet is csak két pont választja el a dobogótól, Szijjártó Péter pedig elfoglalta az utolsó helyet. De minden más lényegtelen ahhoz képest, ami most jön: pályán a magyar válogatott, ki-ki meccs a továbbjutásért.","shortLead":"Történtek látványos dolgok a hvg.hu tippjátékában az elmúlt napokban – Marco Rossi például olyan telitalálat-sorozatot...","id":"20210623_Kezdo_tizenegy_nemet_magyar_tippekj","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ff00b89b-908d-4840-94b2-e6c8b2b11351&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d03865c-17b4-4d9e-82a9-403810324b32","keywords":null,"link":"/sport/20210623_Kezdo_tizenegy_nemet_magyar_tippekj","timestamp":"2021. június. 23. 06:00","title":"Kezdő tizenegy: Rossi döntetlent jósolt a németek ellen, Szijjártó győzelmi tippel lépne el az utolsó helyről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33e24d17-078d-45d4-ad2b-27fff6cbf468","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Eddig 200 dollárral számoltak, amit ezer köbméter gázért kellene fizetni. A jelek szerint 240 dollár is lehet az átlagár.","shortLead":"Eddig 200 dollárral számoltak, amit ezer köbméter gázért kellene fizetni. A jelek szerint 240 dollár is lehet...","id":"20210624_foldgaz_europa_gazprom","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=33e24d17-078d-45d4-ad2b-27fff6cbf468&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62eaa4bf-a45f-4f69-a682-6941a937e977","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210624_foldgaz_europa_gazprom","timestamp":"2021. június. 24. 13:27","title":"Drágábban adhatja a földgázt Európának a Gazprom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acaa2d62-719c-410f-9247-62bbdcc8cc08","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jesse Bloom, egy neves amerikai rákkutató intézet biológusa azt állítja, rábukkant néhány adatra, amelyet korábban kínai tudósok tettek közzé, de idővel törölték azokat.","shortLead":"Jesse Bloom, egy neves amerikai rákkutató intézet biológusa azt állítja, rábukkant néhány adatra, amelyet korábban...","id":"20210624_koronavirus_eredete_tudosok_biologus_jesse_bloom","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=acaa2d62-719c-410f-9247-62bbdcc8cc08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3c8349e-b038-469d-8468-96b5377c6a80","keywords":null,"link":"/tudomany/20210624_koronavirus_eredete_tudosok_biologus_jesse_bloom","timestamp":"2021. június. 24. 12:32","title":"Újabb vitát robbantott a koronavírus eredetével kapcsolatban egy amerikai tudós","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662","c_author":"HVG360","category":"360","description":"„Nem egy piknik lesz” a magyarok elleni meccs a németek szerint, nagy bajban van a Nagy-korallzátony. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"„Nem egy piknik lesz” a magyarok elleni meccs a németek szerint, nagy bajban van a Nagy-korallzátony. A hvg360 reggeli...","id":"20210623_Radar360_A_szivarvanyos_tiltakozas_elmarad_de_a_nemetek_kemeny_meccsre_keszulnek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a32a5e42-38f6-4d0d-9f4f-e971b2827589","keywords":null,"link":"/360/20210623_Radar360_A_szivarvanyos_tiltakozas_elmarad_de_a_nemetek_kemeny_meccsre_keszulnek","timestamp":"2021. június. 23. 07:46","title":"Radar360: A szivárványos tiltakozás elmarad, de a németek kemény meccsre készülnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91e6528b-9e42-4996-b0b9-cbf825d8a7ba","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az alapmodellnél sportosabb, mégsem kőkemény új 911-es ötféle változatban készül. ","shortLead":"Az alapmodellnél sportosabb, mégsem kőkemény új 911-es ötféle változatban készül. ","id":"20210624_480_loerovel_erkezett_meg_az_uj_porsche_911_gts","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=91e6528b-9e42-4996-b0b9-cbf825d8a7ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"788344a6-5c09-4d05-a9ce-0c08df4c4b29","keywords":null,"link":"/cegauto/20210624_480_loerovel_erkezett_meg_az_uj_porsche_911_gts","timestamp":"2021. június. 24. 07:59","title":"480 lóerővel érkezett meg az új Porsche 911 GTS","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8988270d-940e-46f9-a438-ec612d9e486c","c_author":"Tóta W. Árpád","category":"360","description":"Az aljas és kártékony törvénymódosítás közvetlen célja az volt, hogy megossza az ellenzéket és egyben tartsa a társadalom immár legaggasztóbb mentális állapotú táborát. Vélemény.","shortLead":"Az aljas és kártékony törvénymódosítás közvetlen célja az volt, hogy megossza az ellenzéket és egyben tartsa...","id":"202125_Tota_W_Kellemetlen_tenyek_melegekrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8988270d-940e-46f9-a438-ec612d9e486c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c32627e-44b6-448e-9777-37f6b40c22db","keywords":null,"link":"/360/202125_Tota_W_Kellemetlen_tenyek_melegekrol","timestamp":"2021. június. 24. 13:00","title":"Tóta W.: Kellemetlen tények melegekről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f4bdfe8-3f58-47d1-a979-39cb785b50cc","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Meg a migráció.","shortLead":"Meg a migráció.","id":"20210624_szentkiralyi_alexandra_nemzeti_konzultacio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4f4bdfe8-3f58-47d1-a979-39cb785b50cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32cca3c6-9434-4620-9996-c6794a83e803","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210624_szentkiralyi_alexandra_nemzeti_konzultacio","timestamp":"2021. június. 24. 07:05","title":"A családi adóvisszatérítés és a magyar vakcinagyártás is szóba kerül az új nemzeti konzultáción","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]