[{"available":true,"c_guid":"70436fc1-c9f8-44af-8f5f-f9682a9ff1fa","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Tagadta azt is, hogy megette volna egy állat teljes szívét. A nemi erőszakkal vádolt színész egy interjúban utasított vissza minden őt ért vádat.","shortLead":"Tagadta azt is, hogy megette volna egy állat teljes szívét. A nemi erőszakkal vádolt színész egy interjúban utasított...","id":"20250211_armie-hammer-podcast-kannibal-nemi-eroszak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/70436fc1-c9f8-44af-8f5f-f9682a9ff1fa.jpg","index":0,"item":"7ac71c73-1a46-4db0-a4a7-e5a03e0feab2","keywords":null,"link":"/kultura/20250211_armie-hammer-podcast-kannibal-nemi-eroszak","timestamp":"2025. február. 11. 12:30","title":"„Nem vagyok kannibál” – bizonygatja Armie Hammer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05ac36a8-2f65-4f1d-87fa-f630a4729b57","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A 21 éves nő könnyű, nyolc napon belül gyógyuló sérülést szenvedett.","shortLead":"A 21 éves nő könnyű, nyolc napon belül gyógyuló sérülést szenvedett.","id":"20250212_xviii-kerulet-dohanybolt-keseles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/05ac36a8-2f65-4f1d-87fa-f630a4729b57.jpg","index":0,"item":"87abc203-2ad6-443c-a295-5dcfec31d2ae","keywords":null,"link":"/itthon/20250212_xviii-kerulet-dohanybolt-keseles","timestamp":"2025. február. 12. 17:44","title":"„Meg akarta ijeszteni” áldozatát a dohánybolti késelő, mert szerelmes belé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1905fa6d-de4a-4e1c-9f3f-078d65620692","c_author":"Horn Andrea","category":"sport","description":"Megtörte a hosszú csendet Milák Kristóf úszó, aki egy podcastben beszélt arról, hogy miért kellett szünetet tartania, hogy megfordult a fejében a visszavonulás gondolata, és hogy hogyan készült a párizsi olimpiára. Mesélt a motivációjáról is, végül bocsánatot kért mindazoktól, akiket megbántott.","shortLead":"Megtörte a hosszú csendet Milák Kristóf úszó, aki egy podcastben beszélt arról, hogy miért kellett szünetet tartania...","id":"20250211_milak-kristof-interju-mol-podcast-parizsi-olimpia-uszas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1905fa6d-de4a-4e1c-9f3f-078d65620692.jpg","index":0,"item":"64d59c27-95c3-40a0-9072-0c5c102a162d","keywords":null,"link":"/sport/20250211_milak-kristof-interju-mol-podcast-parizsi-olimpia-uszas","timestamp":"2025. február. 11. 11:51","title":"Milák Kristóf: Megbántottam olyanokat, akiket nem szerettem volna, igyekszem ezen változtatni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20cf1e95-871d-4fcc-8a9d-ad35a7691489","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nő azonnal meghalt, a kisgyermek életéért a kiérkező mentők sokáig küzdöttek, de végül őt sem tudták megmenteni.","shortLead":"A nő azonnal meghalt, a kisgyermek életéért a kiérkező mentők sokáig küzdöttek, de végül őt sem tudták megmenteni.","id":"20250211_menfocsanak-vonat-ele-lepett-gyogyithatatlan-beteg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/20cf1e95-871d-4fcc-8a9d-ad35a7691489.jpg","index":0,"item":"6e19e9ef-ef8d-492c-b9d9-c69f188d7ffd","keywords":null,"link":"/itthon/20250211_menfocsanak-vonat-ele-lepett-gyogyithatatlan-beteg","timestamp":"2025. február. 11. 09:42","title":"Gyógyíthatatlan beteg volt a kisfiú, akivel az anyja a vonat elé lépett Ménfőcsanaknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fce4c913-3069-443a-81ce-87cabe07f9fb","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Mark Gurman Apple-szakértő szerint a következő napokban több bejelentést is tesz majd az Apple.","shortLead":"Mark Gurman Apple-szakértő szerint a következő napokban több bejelentést is tesz majd az Apple.","id":"20250213_apple-iphone-se-macbook-air-bejelentes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fce4c913-3069-443a-81ce-87cabe07f9fb.jpg","index":0,"item":"f647001c-914b-4637-96f1-fa43c14d9d75","keywords":null,"link":"/tudomany/20250213_apple-iphone-se-macbook-air-bejelentes","timestamp":"2025. február. 13. 09:03","title":"Napokon belül jöhet az Apple legolcsóbb mobilja, az új iPhone SE, és egy újabb MacBook Air is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa6d1f96-2057-4f50-b6ee-0b681b0db326","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A befektetők már annak is örülnek, hogy elhangzott a béke szó, még úgy is, hogy ez gyakorlatilag orosz győzelmet jelentene.","shortLead":"A befektetők már annak is örülnek, hogy elhangzott a béke szó, még úgy is, hogy ez gyakorlatilag orosz győzelmet...","id":"20250213_tozsdek-Trump-Putyin-Ukrajna","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fa6d1f96-2057-4f50-b6ee-0b681b0db326.jpg","index":0,"item":"aa3eda55-4f2e-406b-9c9f-b3db8820bfd9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250213_tozsdek-Trump-Putyin-Ukrajna","timestamp":"2025. február. 13. 07:41","title":"Megörültek a tőzsdéken annak, hogy Trump Putyin tervét követi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32c91b85-e3f1-444f-a212-779a57d0a70f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Támadóját, egy 23 éves férfit még a helyszínen elfogták.","shortLead":"Támadóját, egy 23 éves férfit még a helyszínen elfogták.","id":"20250212_Megkeseltek-egy-21-eves-not-egy-dohanyboltban-Budapesten","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/32c91b85-e3f1-444f-a212-779a57d0a70f.jpg","index":0,"item":"ab37bd40-db84-47ad-9375-3748d828b985","keywords":null,"link":"/itthon/20250212_Megkeseltek-egy-21-eves-not-egy-dohanyboltban-Budapesten","timestamp":"2025. február. 12. 10:31","title":"Megkéseltek egy 21 éves nőt egy dohányboltban Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73f574f8-adac-4a52-9722-ad47ce003e78","c_author":"Hamvay Péter","category":"itthon","description":"A MOME rektora mégis kinevezi a három tudásközpont vezetőjét, amit korábban elutasított – értesült a HVG. A tiltakozó diákok, vagyis a MOME Front performansszal készül, és nem elégszik meg a rektor lépésével. A maga ellen bizalmatlansági szavazást kérő Koós Pál rektor szenátus által támogatott vetélytársa törvényességi eljárást kezdeményezett.","shortLead":"A MOME rektora mégis kinevezi a három tudásközpont vezetőjét, amit korábban elutasított – értesült a HVG. A tiltakozó...","id":"20250211_Kemenyen-kuzd-a-MOME-rektora-ma-delutan-eldol-hogy-forradalom-lesz-e-az-egyetemen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/73f574f8-adac-4a52-9722-ad47ce003e78.jpg","index":0,"item":"e28df0ee-d47b-44f0-a79d-282feea6b79b","keywords":null,"link":"/itthon/20250211_Kemenyen-kuzd-a-MOME-rektora-ma-delutan-eldol-hogy-forradalom-lesz-e-az-egyetemen","timestamp":"2025. február. 11. 10:43","title":"Keményen küzd a MOME rektora, délután eldől, hogy lesz-e forradalom az egyetemen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]